Son olarak LG’nin verdiği güncellemeyle birlikte v20H sürümüne yükselen LG G4 için Android 7.0 Nougat güncellemesi hala bekleniyor. Bu beklentiyi kısaltan developer’lar ise çalışarak LG G4 için Android 7.1 ROM‘ları üretiyor. Son olarak CyanogenMod 14.1 çıkarılmıştı ve ilgi görmüştü. CM 14.1’den sonra yeni port edilen CypherOS 3.1.1 kullanıma hazır hale getirildi.

  CypherOS Rom’un Özellikleri

  • Hızlı Bildirim Paneli İndirme Kısayolu
  • İnternet Hız  Göstergesi
  • Wi-Fi ve Mobil Veri kısayol butonları
  • Statusbar özelleştirme
  • Saat ve Tarih Widget Özelleştirmeleri
  • Power Menü Kısayolları

  CypherOS Rom İndirmeler & Dosyalar

  CypherOS V3.1.1

  CypherOS 3.1.3

  CypherOS V3.1.3 İle Gelen Yenilikler

Wi-Fi’a kolay geçiş.
Veri bağlantısına kolay geçiş.
Ekranın tümünü veya istenilen bölümünü kullanma.
Güç menüsü özelleştirmeleri.
Bildirimleri özelleştirme ve LED ile kontrol etme.
Bildirim sayısını görebilme.
Hata düzeltmeleri.
Saat AM/PM değerlerini ayarlayabilme.
Dozemod özelliği.
Rom güncelleme özelliği.
Entegre edilmiş duvar kağıtları.

  CypherOS Rom Kurulum Rehberi

  • Telefonunuzun hafızasına veya SD karta ROM ve GApps dosyalarını kopyalayın.
  • Telefonunuzu TWRP modunda başlatın. (Bilmeyenler için LG G4 Root&TWRP Rehberi)
  • TWRP’de Wipe>Advanced Wipe kısımlarına girip Cache-Dalvik Cache-System-Data seçeneklerini seçip temizleme yapın.
  • Temizleme işleminden sonra Install kısmından öncelikle ROM’u sonrasında GApps paketini flashlayın.
  • TWRP’nin Reboot sekmesine girip System seçeneğine basarak telefonu yeniden başlatın.

  CypherOS Rom Ekran Görüntüleri

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Ahmet Dizdar
LG akıllı telefonları üzerine yazılım güncelleme, root-rom rehberleri ve teknik servis ile ilgili bilgilerim bulunmaktadır.

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  • Ahmet Can Bardak

    Hangi markanin geliştirdiği android bu lg ye benzemiyor da

  • mehmet

    link çalışmıyor yenisi var mı?

  • Gökhan

    Türkçe dil desteği var mı? Şarj durumu nasıl?

  • zeki

    ahmet kardeş:lgg4 v6.0 root nasıl atabiliriz(h815)