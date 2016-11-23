Son olarak LG’nin verdiği güncellemeyle birlikte v20H sürümüne yükselen LG G4 için Android 7.0 Nougat güncellemesi hala bekleniyor. Bu beklentiyi kısaltan developer’lar ise çalışarak LG G4 için Android 7.1 ROM‘ları üretiyor. Son olarak CyanogenMod 14.1 çıkarılmıştı ve ilgi görmüştü. CM 14.1’den sonra yeni port edilen CypherOS 3.1.1 kullanıma hazır hale getirildi.

CypherOS Rom’un Özellikleri

Hızlı Bildirim Paneli İndirme Kısayolu

İnternet Hız Göstergesi

Wi-Fi ve Mobil Veri kısayol butonları

Statusbar özelleştirme

Saat ve Tarih Widget Özelleştirmeleri

Power Menü Kısayolları

CypherOS Rom İndirmeler & Dosyalar

CypherOS V3.1.1

CypherOS 3.1.3

CypherOS V3.1.3 İle Gelen Yenilikler

Wi-Fi’a kolay geçiş.

Veri bağlantısına kolay geçiş.

Ekranın tümünü veya istenilen bölümünü kullanma.

Güç menüsü özelleştirmeleri.

Bildirimleri özelleştirme ve LED ile kontrol etme.

Bildirim sayısını görebilme.

Hata düzeltmeleri.

Saat AM/PM değerlerini ayarlayabilme.

Dozemod özelliği.

Rom güncelleme özelliği.

Entegre edilmiş duvar kağıtları.

CypherOS Rom Kurulum Rehberi

Telefonunuzun hafızasına veya SD karta ROM ve GApps dosyalarını kopyalayın.

Telefonunuzu TWRP modunda başlatın. (Bilmeyenler için LG G4 Root&TWRP Rehberi)

TWRP’de Wipe>Advanced Wipe kısımlarına girip Cache-Dalvik Cache-System-Data seçeneklerini seçip temizleme yapın.

Temizleme işleminden sonra Install kısmından öncelikle ROM’u sonrasında GApps paketini flashlayın.

TWRP’nin Reboot sekmesine girip System seçeneğine basarak telefonu yeniden başlatın.

CypherOS Rom Ekran Görüntüleri