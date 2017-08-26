[ROM][7.0][H815] LG G4 Freedom ROM V5 Yükleme Rehberi

Sadece Güney Kore modelleri F500K/S/L için verilen Android 7.0 Nougat işletim sistemi ROM geliştiricileri tarafından kullanılmaya başlandı. LG G4 modelinin global modeli olan H815 için henüz verilmeyen Android 7.0 Nougat, Custom ROM tarafından uyarlandı ve LG G4 H815 modeli için sunuldu. LG G4 Freedom ROM V5 ile artık LG G4 H815 kullanıcıları Android 7.0 Nougat işletim sisteminin tadını çıkarabilecekler. Yeni Custom ROM, modelin Polonya olarak kayıtlı olan telefonlari için verilen V29a Beta sürüm versiyonunu kullanıyor.

LG G4 Freedom ROM V5 Özellikleri

V29a versiyon üzerine inşa edildi.

H815 ve H811 modelleri için uyarlandı.

Hoparlör sesi yükseltildi.

Batarya dostu farklı LED ışık seçenekleri eklendi.

İsteğe göre Root seçeneği aktifleştirilebiliyor.

Her ROM güncellemesinde otomatik uygulamalar optimize ediliyor.

Sistem dosyaları performansı geliştirildi.

Andrid 7.0 Nougat işletim sistemi barındırıldı.

Tema desteği verildi.

LG G4 Freedom ROM V5 için Gerekli İndirmeler

LG G4 Freedom ROM V5 Kurulum Rehberi

Eğer ROM dosyasını bilgisayara indirdiyseniz telefonun hafızasına kopyalayın.

dosyasını bilgisayara indirdiyseniz telefonun hafızasına kopyalayın. Telefona kopyalama işlemi bittikten sonra Bootloader Kilidi ve Root&TWRP işlemlerini uygulayın. ( LG G4 H815 Bootloader Kilidi ve Root&TWRP Rehberi)

ve işlemlerini uygulayın. ( Bu işlemleri başarıyla gerçekleştirdikten sonra telefonu TWRP Modu ‘nda başlatın.

‘nda başlatın. TWRP’nin Backup kısmına girerek varolan sistemin yedeğini alın. Dosya boyutuna sahip tüm seçenekleri seçip alttaki çubuğu kaydırın. Bu yedek, telefonun başına gelebilecek her ihtimale karşı kurtarıcınız olacaktır. Yedeği alabilmek için sistemde en az 6-7 GB kapasite yer bırakılmalıdır.

kısmına girerek varolan sistemin yedeğini alın. Dosya boyutuna sahip tüm seçenekleri seçip alttaki çubuğu kaydırın. Bu yedek, telefonun başına gelebilecek her ihtimale karşı olacaktır. Yedeği alabilmek için sistemde en az kapasite yer bırakılmalıdır. Backup işlemleri bittikten sonra TWRP ‘nin ana menüsüne geri dönüp Wipe > Advanced Wipe adımlarını takip edin. Burada Internal Storage ve External SD seçenekleri hariç diğer seçenekleri seçip alttaki çubuğu kaydırarak temizleme işlemini yapın.

‘nin ana menüsüne geri dönüp adımlarını takip edin. Burada ve seçenekleri hariç diğer seçenekleri seçip alttaki çubuğu kaydırarak temizleme işlemini yapın. Temizleme işlemi bittikten sonra yine ana menüde bulunan Install kısmına girip ROM dosyasını bulun. Bulduğunuz ROM dosyasına tıklayıp alttaki çubuğu kaydırarak flashlayın.

dosyasını bulun. Bulduğunuz dosyasına tıklayıp alttaki çubuğu kaydırarak flashlayın. İşlemlerin hepsi tamamlandıktan sonra telefonu yeniden başlatın.

LG G4 Freedom ROM V5 ile ilgili Ekran Görüntüleri