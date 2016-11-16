Bugün LG G4 H815TR modeli için yeni versiyon güncellemesi yayımlandı. Ülkemizde kullanılan H815TR modeli için uzun süredir güncelleme almaması kafalarda soru işareti yaratıyordu. Bizim beklentimiz yıl sonuna doğru LG bu model için direk Android 7.0 güncellemesini verecek yönündeydi. Bugün yayımlanan yeni güncelleme ile v20g olan yazılım versiyonu v20h olarak güncellenmiş oldu. Bir çok hatanın giderildiği bu güncelleme ile güvenlik yaması üst düzeye çıkmış oldu.picsart_11-16-04-20-15

Güncelleme şimdilik bilgisayar üzerinden LG Bridge uygulaması ile güncellenebiliyor. Kısa süre içinde cep telefonu üzerinden OTA ile güncelleme gelecektir.picsart_11-16-01-29-10

  LG G4 H815TR V20h ile Gelen Yenilikler

Daha önce v20g ile gelen Volte Wifi Calling özelliği hard reset işleminde siliniyordu. Kullanıcılar tekrar aktif etmek için sürüm düşürmesi gerekiyordu. Bugün gelen v20h güncellemesi ile VolteWifi Calling özelliği yeniden aktif oldu ve hard reset işleminde silinmiyor. Böyle bir hatayı kapatmış oldu yeni güncelleme. V20h yazılım güncellemesi ile Güvenlik yaması düzeyi en üst seviyeye yükseltildi. 01/10/2016 olarak güncellendi. Telefonda kullanılabilirlik ve bazı yazılım iyileştirmelerde bu güncelleme ile birlikte geldi. 464 MB boyutunda bu büyük güvenlik ve iyileştirme güncellemesi ile pilinde optimize edildiğini düşünüyoruz.picsart_11-16-01-27-56

  V20h Yazılım Güncellemesi Detayları

  • Android sürümü: 6.0 Marshmallow
  • Yazılım Sürümü: H81520h
  • Güvenlik Yaması: 01/10/2016
  • Kernel sürümü: 3.10.84
  • Program versiyonu indir: V20h-TR-XX

 

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  Yeni Yazılımı Güncellemek için 

İlk olarak güncelleme LG Bridge üzerinden güncellenebiliyor. Henüz telefonunuza gelmediyse bir süre sonra tekrar deneyebilirsiniz. Telefon üzerinden güncelleme yapacaksanız aşağıda ki adımları takip edebilirsiniz.

  1. Cihazınız yeterince şarjı ve Wi-Fi bağlı olduğundan emin olun.
  2. Ayarlar> Genel sekmesinde dokunun Hakkında Telefon simgesine dokunun.
  3. Dokunun Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncelleme > Şimdi Kontrol.
  4. Açılan ekranda güncelleme detayları gelecektir, güncellemeyi indirmek ve yüklemek için ekrandaki yönergeleri izleyin.
  5. Yeni yazılım yüklenirken telefonunuz bir kaç kez otomatik olarak yeniden başlatılır.
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Kerim Onaylar
LGDestek.NET Kurucusu ve aynı zamanda LG Kullanıcıları için içerik üreten yazar.

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  • Saim Yiğit

    Ben daha geçmedim bu güncellemeye . Nasıl tavsiye eder misiniz bu v20h güncellemesini ?

  • Atakan Soysal

    TELEFONUM AÇILMIYOR GÜNCELLEMEDEN SONRA DONUP KAPANDI. LG EKRANINDA KALIYOR…

  • burak

    Telefonum H815P. Bu güncellemeleri nasıl temin edebilirim?

  • Ufuk

    Bu gelen güncellemeden midir bilmiyorum ama LG G4 telefonum çift tıklama ile ekranı gayet sorunsuz kapatırken açma konusunda baya bir uğraştırıyor.Çözümü var mıdır acaba?

  • Mehmet Arık

    iyi günler dün güncelleme yaptım fakat wi-fi açık olmadan arama yapmıyor ne yapmam gerek acaba

  • Yunus Emre

    Ben G4 ün H-818P modelini kullanıyorum 7.0 güncellemesi gelir mi ?

  • Sercan Bayagut

    Ustam kolay gelsin. Bu son v20h guncellemesinden sonra telefonda donma, kendi ekendine kapanma gibi sorunlar yaşamaya basladim acaba problem nedir biraz bilgi verebilir misiniz

  • Bugra

    Cihazım tr ban agüncelleme gelmedi ayrıca lg bridge üzerinden de güncelleme yapılmıyor daha doğrusu 07.09.2016 daki güncellemeyi gösteriyor

  • Ömer Sapan

    hocam selamlar.ben telefonumu ithalatçı firma garantili olarak aldım.kutusunda h815 yazıyo altta da gbr ibaresi var.ama telefonun içinden donanım bilgisine girdiğimde h815tr yazıyor.yazılım bilgisinde ise opt1.hq gibi bir ibare var.şimdi bu telefon türkiye telefonu mu yoksa ithal mi içinde radyo varmıdır?şuan türkiye’ye gelen güncelleme bana da gelir mi?Beni aydınlatırsanız çok memnun olurum.

    • Merhaba Ömer.

      Şu programı indirip uygulamada yazan model numarasına bakarmısın. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.peamoon.phoneproductioninfo

      • Ömer Sapan

        Selam tekrar h815 gorunuyor gbr ve united kingdom yaziyor last firmware n yaziyor.ama telefondan donanima girince h815tr yaziyor

      • The25baba25

        Aynı sorunu ben de yaşıyorum kardeş. Sen telefonu nerden aldın? Ben n11/ceppaket ‘den aldım.Başka bir siteden bu güncellemeyi indirdim ama ne LG UP ne de LG Flash Tool bu sürümün kdz sini yüklemedi ayrıca LG Bridge aynı şekilde. Sende güncelleme sorunu var mı kardeş cevap yazarsan çok güzel olur.

      • Ömer Sapan

        Ben de ceppaketten aldm.suan guncelleme gelmedi lg bridge ole denemedim.admin cvp yazarsa aydinlaniriz ins

      • The25baba25

        Telefona global surumleri sıkıntısız yukleyebildim ama tr v20h da LG UP %9 da hata veriyor yuklenmiyor. Volte ayarlarida gitti. Delta servisi aradim bana yazilim ile ilgili teknik elemanı bağlayın dedim öğle bir hizmetimiz yok diyor. Siz gonderin telefonu biz bakariz diyorlar. Bence ortada çok şaibeli işler dönüyor. Bugün bir kac kere daha yüklemeyi deneyeceğim sonuçları yazarım buraya.

      • Yusuf Ziya

        aynı şekilde sizin yaşadığınız problemi bende yaşadım. sanırım en son versiyon ile birlikte version değiştirme durumunu yaşayamaz olduk. eskiden istersem 5.1’e geri dönebiiliyordum anca V20 H’den sonra %7’de takıldı. Servise yolladım orada hallettiler. Anakart değişti.

      • The25baba25

        Telefonunuz paralel ithalat mı? Delta servis garantisi miydi? Son olarak kaç gün sürdü değişim işi?

  • Ömer Alkış

    Bu güncellemeyi yaptıktan sonra instagramda ki hikayeleri göremiyorum.Sizce sebebi nedir?

  • Emre Bilgin

    Bu güncellemeden sonra görüşme sırasında ekran tamamen kararıyor ve hiçbir şekilde tuşlara vs erişemiyorum. Karşı taraf görüşmeyi sonlandırmazsa telefonun pilini çıkartmaktan başka bir seçeneğim kalmıyor. Bu ne lanet iştir böyle. Kafayı yedirtti bu güncelleme bana. Görüşme sonlandırmayı güç tuşuna atadım oda işe yaramıyor. Görüşme sırasında telefon resmen kilitlenip kalıyor kontrol edilemiyor. Acil bu durumun düzeltilmesi gerekli. Telefonu kırmama az kaldı!

    • Merhaba Emre.
      Güncelleme esnasında bazı hatalar oluşabiliyor. Telefonu yenideb stabil bir duruma sokamak için sıfırla işlemi yapmanız gerekiyor. Yedek alıp Hard Reset atınız.

    • Gökbörü

      Çok düşük olasılık da olsa başıma geldiği için söylüyorum. Güncellemeyle alakasız olarak tamamen tesadüfen telefonuna koruyucu cam taktırdıysan ve bu yanlış takılmış ya da modeline uymayarak kalın bir koruyucu takıldıysa sensörü etkileyerek telefonun kararmasına neden olabiliyor.

      Onun dışında yazılımsal olarak şahsen telefonu LG Bridge üzerinden değil direkt OTA üzerinden güncellemeni öneririm. Android 6.0’a geçişte yine sabırsız davranıp LG Bridge üzerinden yükledikten sonra telefonum telefon olmaktan çıkmıştı. Aklında bulunsun.

    • Ahmet Dizdar

      Güncellemenin yazılımsal problemi olacağından dolayı telefonunuzu yedekleyin ve hard reset atın. İşlemleri yapmadan önce kırılmaz cam varsa ve sensörü engelliyorsa onu çıkarın.

  • Uğur Koçak

    Güncellemeden sonra kilit ekaranındaki smart lock özelliği kayboldu.Çözümünü bilen var mı?

    • Ahmet Dizdar

      Kilit ekranı “kaydırma” olarak seçili ise Smart Lock özelliği çıkmaz. Kaydırma haricinde bir kilit seçeneğini kullanınız.

  • Suleyman

    Yahu arkadaşlar bisey sorucam herkeze gelmis bu guncelleme bana neden gelmiyor ne otadan gozukuyor nede lg bridge de. Bide telefonun tr olup olmadigini nerden ogrenicez bundan dolayi olabilirmi

    • Şu menüden bakabilirsin. Ayarlar/ Genel/ Telefon Hakkında/ Donanım bilgisi. Bu menüye girdikden sonra, Telefon Modeli; H815TR yazıyorsa Türkiye modelidir. TR ibaresi yoksa ithal üründür.

      • Suleyman

        O guncelleme bunada gelirmi peki

  • erdim44
  • erdim44

    Ekran suresini muazzam arttıran guncellemedir tebrikler lg!

  • Yusuf Ziya

    arkadaşlar merhaba, V20H güncellemesi yaptıktan sonra Android 5.1’e döneyim dedim hep error verdi bende garantiye verdim bugün. eskiden hiç böyle bir şeyler karşılaşmazdım istediğim versiyonu atardım telefona ama dün gelen versiyonla mı acaba bir ilgisi var ki downgrade yapamadım bir yardımcı olur musunuz?

  • Tolga Sarisoy

    Guncellemeyi dun aksam telefonumdan indirip yukledim herangi bir sknti yasamadim taki saat biir ileri alinmis erken den ise gittim 😃

  • Slm

    Daha önceki yazılım güncellemelerinde sorun yaşadım telefon üç kere garantiye gitti ve en son ana kart değişimi yapıldı bu güncellemede de sorun yaşarım diye korkuyorum acaba sıkıntı yaşayan var mı güncellemeyi yapmak için bir süre bekleyeceğim…

    • fiiraak

      güncellemeyle tel hiç bir şey olmaz. yeterki original güncelleme yükleyin.

  • fiiraak

    Hocam geç kalıyorsunuz. Sabah Bridgeye, öğlen olmadan da ota’ya geldi bile.

    BU arada hatırlatmak isterim. G4’e 6.0.1 mutlaka gelecek demiştiniz. Şimdi direkt 7.0 beklentisinden bahsediyorsunuz.. Tuhaf..

  • Osman

    LG G4 telefonuma sorunsuz OTO güncellemesi yaptım sanki ısınmaya yönelikte iyileştirme var. Oynadığım oyunda elim yanmadı şaşırdım. LG böyle güzel güncellemeler yapsalar adam olacaklar. En az 3 sene unutmayacak telefonu düzenli 3 ayda bir toplu güvenlik güncelleştirmesi alması lazım. 7.0 yerine 7.1 gelsin. Android N tam yerine otursun daha güzel özellikler geliyor. Böyle güçlü telefona uzun süre güncelleme gelmeli. Tüm Android N güncellemeleri eksiksiz almalı performansı koruması için.

  • Yusuf TaN

    buldum linki paylaşıyorum..

    Today LG released new version in Turkey,

    This time the version is V20h

    No custom boot animation

    Security patch is for 2016-10-01

    Android version: 6.0

    No bloatware

    You can safley flash this KDZ on any H815/L/T/P/TR/AR device

    Here is the download link:

    http://csmgdl.lgmobile.com/dn/downlo…0h_00_1027.kdz

  • Seyma Sura Kilic

    Ekran goruntusu alirken ekran resmi cekilemiyor.tekrar deneyin yaziyor

  • Seyma Sura Kilic

    Guncellemeden sonra galeride fotograflar acilmiyor fotograf cektigimde dosyaya yazma hatasi diyor whatsapp gibi uygulamalardan medya gonderimi ve alimi yapamiyorum telfon asiri isiniyor ve donuyor

    • Verilerinizi yedekleyip Hard Reset atınız.

  • Berke Türe

    https://uploads.disquscdn.com/images/66383f1d7a6063ee7d7293982f566328ebac2d422334369ccc8a019bf8c42b19.jpg. Benim telwfonum g4 ekran boyle oldu nedir acaba garantiye versemmi bide elimde sadece fatura var bilgi verirmisiniz KERIM ONAYLAR

    • Fotoğraf net görünmüyor ama.. Ghost Screen dediğimiz olay olmuş sanırım. Faturanın olması yeterlidir. Garantiye durumu izah ederseniz size yardımcı olacaklardır.

      • Berke Türe

        Gece Cektigim Icin Net Degildir.Baska bir fotograf atarim.

  • Yusuf TaN

    v20g yükledim ve üzerine lg bridge ile cihazı güncellemek istedim ama cihazınız en son sürüm güncelli diyor..

  • Yusuf TaN

    link yokmu versenizde direk indirib kursak ? ben H815 global cihaz kullanıyorum ve bu güncel sürümü indirmek istiyorum yardımcı olursanız seviniriz..

    • KDZ dosyası yayımlandığında link paylaşacağız.

  • mehmet akyol

    lg g4 v20h yazılım güncellemesi neler getiriyor burada tartışalım diye konu açıyorum lutfen katılınız üretici görüşlerimizden yararlansın bize daha kullanılabilr program arayışında olsun.

  • Hasan Korkmaz

    Bişey daha sorcam bu yeni güncellemeden sonra root sorunu ortadan kalktı mı yani ithal lg g4 ler gibi bilgisayardan 7.0 ı atabilir miyiz ?

    • Bu güncelleme ile değişen bir şey olmadı, root maalesef yapılamıyor.

  • Hasan Korkmaz

    LG G4 515TR için 7.0 ne zaman gelecek tahmini ni bilginiz varmı ?

    • Aralık veya ocak ayının sonuna doğru gelmesi bekleniyor.

  • TELEFONDAN ŞUAN GÜNCELLİYORUM 464.66 MB

    • Memo

      Benim lg g4 euro -xx var bunda bu guncelleme gelmismidir lutfen cevap yazarsanız menun olurum ….

      • Euro modellere geçtiğimiz ay gelmişti bu güncelleme.

 
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