Bugün LG G4 H815TR modeli için yeni versiyon güncellemesi yayımlandı. Ülkemizde kullanılan H815TR modeli için uzun süredir güncelleme almaması kafalarda soru işareti yaratıyordu. Bizim beklentimiz yıl sonuna doğru LG bu model için direk Android 7.0 güncellemesini verecek yönündeydi. Bugün yayımlanan yeni güncelleme ile v20g olan yazılım versiyonu v20h olarak güncellenmiş oldu. Bir çok hatanın giderildiği bu güncelleme ile güvenlik yaması üst düzeye çıkmış oldu.
Güncelleme şimdilik bilgisayar üzerinden LG Bridge uygulaması ile güncellenebiliyor. Kısa süre içinde cep telefonu üzerinden OTA ile güncelleme gelecektir.
LG G4 H815TR V20h ile Gelen Yenilikler
Daha önce v20g ile gelen Volte – Wifi Calling özelliği hard reset işleminde siliniyordu. Kullanıcılar tekrar aktif etmek için sürüm düşürmesi gerekiyordu. Bugün gelen v20h güncellemesi ile Volte – Wifi Calling özelliği yeniden aktif oldu ve hard reset işleminde silinmiyor. Böyle bir hatayı kapatmış oldu yeni güncelleme. V20h yazılım güncellemesi ile Güvenlik yaması düzeyi en üst seviyeye yükseltildi. 01/10/2016 olarak güncellendi. Telefonda kullanılabilirlik ve bazı yazılım iyileştirmelerde bu güncelleme ile birlikte geldi. 464 MB boyutunda bu büyük güvenlik ve iyileştirme güncellemesi ile pilinde optimize edildiğini düşünüyoruz.
V20h Yazılım Güncellemesi Detayları
- Android sürümü: 6.0 Marshmallow
- Yazılım Sürümü: H81520h
- Güvenlik Yaması: 01/10/2016
- Kernel sürümü: 3.10.84
- Program versiyonu indir: V20h-TR-XX
Yeni Yazılımı Güncellemek için
İlk olarak güncelleme LG Bridge üzerinden güncellenebiliyor. Henüz telefonunuza gelmediyse bir süre sonra tekrar deneyebilirsiniz. Telefon üzerinden güncelleme yapacaksanız aşağıda ki adımları takip edebilirsiniz.
- Cihazınız yeterince şarjı ve Wi-Fi bağlı olduğundan emin olun.
- Ayarlar> Genel sekmesinde dokunun Hakkında Telefon simgesine dokunun.
- Dokunun Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncelleme > Şimdi Kontrol.
- Açılan ekranda güncelleme detayları gelecektir, güncellemeyi indirmek ve yüklemek için ekrandaki yönergeleri izleyin.
- Yeni yazılım yüklenirken telefonunuz bir kaç kez otomatik olarak yeniden başlatılır.
Merhaba, v20h güncellemesinden önce telefonda 20c varken ekranda bir sorun vardı. Genelde fullscreen bir uygulama açtıktan hemen sonra olup bir iki tıklamadan sonra geçiyordu ama 20h ile iyice arttı. Telefonun ekranda tam ortadan kesildiğini düşünün, sağ tarafı komple siyah oluyor ve sadece sağ kısımdaki işlemler görülüyor, yani sanki o kısma bir perde iniyor.. Bazen de bu sağfaki perdede sanki ekran kartı bozukmuş gibi renkli renkli garip çizgiler filan çıkıyor.. Kafasına göre telefonu yan çevirince filan bazen düzeliyor bazen de öyle siyah kalıyor.. Ekranı arkadan basıp kapatıp açınca düzeliyor.. Aslında bir video çekip sorunu LG’ye de iletebilirim ama işe yarar mı bilemedim..
Pil de %100 iken şarzdan söküyorum, bazen bir bakıyorum 1 saat sonra %15’lere iniveriyor.. Bazen de akşama kadar sorun olmuyor..
Bu tip bir problemle karşılaşan ve çözümü varsa bilen arkadaş var mıdır?
Donanım sorununa benziyor ama arada olması yazılımsal da olabileceğini gösterdiği için sormak istedim.. Garantisi de var zaten ama servise versek 1 aydan önce gelmez.. Çözümü varsa kendim önce bir denemek istiyorum..
Teşekkürler..
Merhaba.
Telefonunuz TR garantili ile servis ile görüşmeniz iyi olacaktır. Lütfen lgdestek.net/teknik-servis adresinden iletişime gerçerseniz LG yetkili servisi size kısa sürede yardımcı olacaktır. Arızalı parçaların stokda olması durumunda bir hafta içide telefonunuzu teslim edeceklerdi.
hocam telden güncellme yapmıyor devamlı indiriyor ama yükleme yaparken hata veriyor ne yapmalıyım?
Yedek alıp hard reset atınız. Daha sonra güncelleme kontrolu yapınız.
Benimkide 606C
Benimkide 606C
benimkide 606C
Merhabalar. Telefonu alalı bir hafta oluyor. Aldıktan bir gün sonra sürüm güncellemesi geldi. Yükledim. Daha sonrasında sürekli olarak ekran paylaşımı tespit edildi hatası vermeye başladı. Şu an hiçbir şeye erisemiyorum. Sitede bu konuyla alakalı yazan her şeyi yaptım ama duzelmedi lütfen yardımcı olur musunuz?
Buradaki işlemleri yaptınızmı aceba. https://www.lgdestek.net/ekran-paylasimi-tespit-edildi-sorunu-nedir-24943.html
Hepsini yaptım fakat hiçbir değişiklik yok. Kapatıp açtım yazdıklarınızı yaptıktan sonra ama dediğim gibi hala aynı..
Bu gelen güncellemeden midir bilmiyorum ama LG G4 telefonum çift tıklama ile ekranı gayet sorunsuz kapatırken açma konusunda baya bir uğraştırıyor.Çözümü var mıdır acaba?
Bende de sorun var kardeş bazen dokunmatik ekranı uyandırınca kafasına göre takılıyor.
güncellemeyi 19 kasım da yaptım ve şu anda şarja takılı telefonda pil tükeniyor, teli 5 ocakta eşime hediye aldım, iş telefonuda var. doğru dürüst telefonu eline bile almadı, sevmedide.ama telefonun ömrü bitti. amiral gemisi derken utanır insan,
Güncellendi.
Normalde 1.30 saatte şarj olan telefon güncellemeden sonra 2.30 saati aşan sürelerde şarj olmaya başladı acaba yüklemeyi nasıl geri alabilirim ?
Bu v20h güncellemesini daha yapmadım acaba yükleyim mi bu v20h güncellemesini ?
Bu güncellemeye kullanan arkadaşlar yorumunuz nedir ?