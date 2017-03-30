LG Teknik Servis
İLETİŞİM

LG G4 H815TR modeli için bugün fota üzerinden V20i güvenlik ve iyileştirme güncellemesi yayımlandı. LG G4 en son güvenlik güncellemesini geçtiğimiz yıl kasım ayından V20h versiyonunu almıştı. Yaklaşık dört aydır eski güvenlik yamasını kullanan akıllı telefon bugün yayınlanan yeni versiyon ile güvenlik yaması düzeyini Mart 2017 olarak güncelledi. Bu güncellemeden sonra Android 7.0 Nougat yazılımı için bir alt yapı hazırlığı olduğunu düşünüyoruz. Bazı bölgelerde LG G4 için Android 7.0 güncellemesinin yakın zamanda yayımlanacağı söyleniyor. Ama kesin bir tarih veya gün vermiyorlar.

  LG G4 H815TR V20i Güncelleme Detayları

LG güncelleme konusunda diğer firmalara göre hızlı güncelleme yayımlasa da, LG G4 için bunu söylemek pek mümkün değil zira G4 modeli 3 veya 4 ayda bir güvenlik yaması aldı. Bugün yayımlanan güncelleme iyileştirme ve bazı düzeltmeler içeriyor. Güncelleme detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

  • Android sürümü: 6.0 Marshmallow
  • Yazılım Sürümü: H81520i
  • Güvenlik Yaması: 01/03/2017
  • Kernel sürümü: 3.10.84
  • Program versiyonu indir: V20i

  Yeni Yazılımı Güncellemek için 

İlk olarak güncelleme LG Bridge üzerinden güncellenebiliyor. Henüz telefonunuza gelmediyse bir süre sonra tekrar deneyebilirsiniz. Telefon üzerinden güncelleme yapacaksanız aşağıda ki adımları takip edebilirsiniz.

  1. Cihazınız yeterince şarjı ve Wi-Fi bağlı olduğundan emin olun.
  2. Ayarlar> Genel sekmesinde dokunun Hakkında Telefon simgesine dokunun.
  3. Dokunun Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncelleme > Şimdi Kontrol.
  4. Açılan ekranda güncelleme detayları gelecektir, güncellemeyi indirmek ve yüklemek için ekrandaki yönergeleri izleyin.
  5. Yeni yazılım yüklenirken telefonunuz bir kaç kez otomatik olarak yeniden başlatılı

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  • LG Bridge üzerinden güncelleme hatalarını kurtar seçeneğini kullanın.

  • burak

    Telefonum h815p. Bu güncellemeyi nasıl yükleyebilirim.

    • Sizin telefonunuz için uyumlu değildir.

  • Kaan Ünal

    g android 7 nin telefonla mükemmel çalışmayacağını ilk ağızdan zaten söyledi. Hiçbir anlamı yok denilen bu son güncelleme telefonunu yavaşlatacak 7.0 güncellemesi aksine en güncel güvenlik yamalarını içeriyor

  • oktay altintas

    bir daha lg almam her yerde de kötülerim yaptıkları güncellemenin hiç bir anlamı yok niantice yalakalık yapmak için yama çıkarmışlar insanlar android 7 bekliyor bunlar telefonu çöpe döndürdü yazıklar olsun

  • Ebru melek

    Persembe gunu telefonuma geldi guncelledim pazar gunu ise reset atti 2 defa sonrasinda logoda takili kaldi logodan ileriye gitmiyor geri kapaniyor guncellemeden once boyle bir sorun yoktu bugun teknik servise verdim yardimci olabilir misin ?

    • Teknik servise telefonu ilettiyseniz gerekli işlemleri yapacaklardır.

  • Stan

    Bu güncellemeyi yaptıktan 2 gün sonra telefonum 4 kere kendini yeniden başlattı. Sonrasında kapandı ve açılmıyor telefon. Teşekkürler bu güzel güncelleme için…

    • Ebru melek

      Ayni sorun bende de olustu tam 2 gun sonra bidaha guncelleme yapmayacagim

  • Berkin Ozan Güleryüz

    Android N için önce çoğu site 2016’nın Ekim-Kasım aylarında gelecek haberi yaptı. Sonrasında yılbaşında gelecek dendi. Bu siteyi sürekli takip ediyorum burda Mayıs ayına kadar geleceği ile ilgili bir haber okudum. En son da bu yılın son çeyreğine kadar sürebileceğini söylediniz. LG artık bir güncelleme yapsın 5 ayda bir güncelleme geliyor o da küçük güvenlik güncelleştirmeleri. G4’ün Android M’i ilk alan telefonlardan olması sebebiyle ümitliydim. Ancak G5 bile Nougat’ı çok geç aldı
    İkinci olarak kernel sürümüyle ilgili bilgi verir misiniz? İnternette bununla ilgili yeterli bilgi bulamadım. G3 kullanan arkadaşım kernel sürümü 3.4.0 diyor. Benim 2013 yılında çıkan eski telefonum da 3.4.0. G4’te neden 3.10.84?

  • Isaac

    H815p kullanıyorum bize L sürümü geldi singapur kdz yüklemiştim telefona ve ısınma inanılmaz derecede gitti

    • Saim Yiğit

      L sürümü derken biraz ayrıntılı anlatır mısınız ?

      • fiiraak

        K’dan sonraki, M’den önceki sürüm..

  • Ali Güldaş

    bugün samsungta lg g4 düzeyinde telefonları hatta daha eskileri için güncelleme yayımladı, bildirim çekmecesine kadar herşey yenilenmiş herşey değişmiş, baktık 7.0 mış. ama tabiki 7.0 nougatta neymiş canım, güncelleme dediğin böyle olur 20.i ,tabi daha büyük.

  • Emre Yuksel

    Çok şükür ki geçen yılın 11’nci ayından sonra ilk defa bu yılın mart ayının 30’un da güncelleme alabildim. Umudum kalmamıştı artık yeni bir güncelleme alabileceğime karşılık ama bu güncellemeyi aldıktan sonra tekrar umudum yeşermeye başladı 감사니다 LG.

  • Ersel Tahtalı

    siteye ne zaman yüklenecek V20i?

  • Emre Kutlu

    Bunlar içi boş güncellemeler. Nougat bekleniyor..

  • mahmut

    avrupa modeline de geldimi acaba

  • Osman

    En sonunda bir güncelleme aldı. Kartım bile kullanırken G4 de iptal edildi güvenlik nedeniyle yeni kart yolladılar. Telefondan rahat iş yapılmıyacak mı?..

  • Ferhat Yesil

    Lg H818 modeli bu update’i alacak mı?

  • mahmut

    avrupa modellerinide kapsıyormu güncelleme

    • Sadece TR modeller için. Avrupa modelleride yakın zamanda bir güvenlik güncellemesi alacak.

      • Emre IŞIK

        özellik olarak en iyi frimware hangi ülke sürümünde var volte vs gibi ne yüklesek frimware olarak telefonu daha verimli bir şekilde kullanırız

  • Ferhat Yesil

    H818 olan g4 çift sim kartlı sürüme gelecek mi?

    • Yakın zamanda bir güncelleme alacağını düşünüyoruz.

      • Mehmet Boy

        Benim versiyonda v20g opt1 hQ hangi ülke versiyonu bilgi?