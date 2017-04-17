[H840] LG G5 SE Bootloader Kiliti Açma (Bootloader Unlock)

LG, 2015 yılından itibaren bazı modellerin ön yükleyici kilitinin (bootloader) kaldırılmasını engelledi. LG, 2015 yılından itibaren sadece Avrupa ve ABD cihazlarının bazı modellerinde bootloader kilitinin kaldırılmasına izin veriyor. Bu makalemizde sadece Avrupa modeli olan H840 LG G5 SE için geçerlidir. Türkiye ve farklı modeller için denemeyiniz.

NOT: BOOTLOADER KIRMA İŞLEMİ YAPILIRKEN TELİNİZE OTOMATİK OLARAK HARD RESET ATILIYOR BU İŞLEMİ YAPMADAN ÖNCE LÜTFEN BÜTÜN YEDEKLERİNİZİ ALINIZ.

H840 LG G5 SE Bootloader Kiliti Kaldırma

1-) Aşağıdaki Linkten Adb Tool dosyasını ve LG G5 USB Driver dosyalarını indiriniz. Telefonun arama bölümünden *#06# yapın. Telefonun imei numarasını bir yere not edelim.

2-) Telefon’dan Ayarlar/Genel/Telefon Hakkında/Yazılım Bilgileri Bölümüne giriyoruz.

3-) Açılan ekranda Yapım Numarası yazan yere, üst üste 4 defa tıklıyoruz. Bu işlem sonunda Geliştirici Seçenekleri bölümü aktif olacak.

4-) Ayarlar’dan Genel bölüme geri dönüyoruz ve Geliştirici Seçenekleri bölümüne giriyoruz.

5-) Oem Kilit Açma ve USB Hata Ayıklama kutucuklarını aktif hale getiriyoruz.

6-) İndirdiğimiz Adb Tools programını ve USB Driverı kuruyoruz.

7-) Telefonumuzu USB kablosu ile bilgisayara bağlayalım ve Driver kurulumlarını yapalım.

8- ) Kurduğumuz Adb Tools programının açalım.

9-) Açılan pencereye ‘adb reboot bootloader’ yazalım ve Enter tuşuna basalım. Telefon Bootloader Moduna geçecektir.

10-) Daha sonra ‘fastboot oem device-id’ yazalım ve Enter tuşuna basalım. Adb Tolls penceresinde aşağıdaki gibi bir yazı gelecektir. Bu bizim Bootloaderi kırmak için Unlock Key‘imiz olacak.

$ fastboot oem device-id (bootloader)----------------------------------------------------------------- (bootloader) Device-ID (bootloader) CD58B679A38D6B613ED518F37A05E013 (bootloader) F93190BD558261DBBC5584E8EF8789B1 (bootloader)-----------------------------------------------------------------

11-) Unlock Key‘imizi aşağıdaki gibi birleştiriyoruz. Keyi birleştirmek için Mouse sağ tıklayıp işaretle diyoruz. Keyimizi kopyalayıp, boş bir txt dosyasına yapıştırıyoruz. En alttaki rakam ve harflerden oluşan kısmı kesip üsteki keyimizin hemen Yanına Yapıştırıyoruz. Aşağıdaki Gibi..

CD58B679A38D6B613ED518F37A05E013F93190BD558261DBBC5584E8EF8789B1

12-) LG Developer Sitesine Üye Olup Girişimizi Yapıyoruz.

LG Developer Kayıt Olma İçin Tıklayınız

A. LG Developer Member kısmında ”Other Then Korea” tıklayınız.

B. Kutucukları işaretleyip ok yapın.

C. Gerekli alanları doldurup kaydınızı tamamlayınız.

Lg Developer Bootloader Unlock İçin Tıklayanız

A. Sayfanın en alt kısmında Starting Unlocking the Bootloader tıklayınız.

B. Giriş yaptıktan sonra cihazımızın modelini seçiyoruz. İmei ve İd kısımlarına, daha önce not aldığınız imei Numarasını yazıyoruz. Sonra Unlock Keyinizi İd kısmına yapıştırın ve Confirm tıklayın. Mail adresinize Unlock.bin dosyası yollanacaktır.

C. Mail adresinizden indirdiğiniz Unlock.bin dosyasını, Adb Tools kısa yoluna sağ tıklayıp Konum Aç seçin, Açılan klasörün içine sürükleyip atın.

D. Sonra ‘ fastboot flash unlock unlock.bin ‘ yazısını Adb penceresine yapıştırıp Enter tuşuna basın. Unlock.bin Dosyası cihazınıza yüklenecektir. Bu işlemi yaptık’dan sonra Bootloader Kilidiniz Açılmıştır. ‘ fastboot reboot ‘ yazısını yapıştırıp Enter tuşuna basın. Cihazınız Yeniden Başlayacaktır.

Telefonunuzun Bootloader kiliti açılmıştır. Hayırlı olsun.