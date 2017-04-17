[H840] LG G5 SE Bootloader Kiliti Açma (Bootloader Unlock)

LG, 2015 yılından itibaren bazı modellerin ön yükleyici kilitinin (bootloader) kaldırılmasını engelledi. LG, 2015 yılından itibaren sadece Avrupa ve ABD cihazlarının bazı modellerinde bootloader kilitinin kaldırılmasına izin veriyor. Bu makalemizde sadece Avrupa modeli olan H840 LG G5 SE için geçerlidir. Türkiye ve farklı modeller için denemeyiniz.
NOT: BOOTLOADER KIRMA İŞLEMİ YAPILIRKEN TELİNİZE OTOMATİK OLARAK HARD RESET ATILIYOR BU İŞLEMİ YAPMADAN ÖNCE LÜTFEN BÜTÜN YEDEKLERİNİZİ ALINIZ.
H840 LG G5 SE Bootloader Kiliti Kaldırma
1-) Aşağıdaki Linkten Adb Tool dosyasını ve LG G5 USB Driver dosyalarını indiriniz. Telefonun arama bölümünden *#06# yapın. Telefonun imei numarasını bir yere not edelim.
2-) Telefon’dan Ayarlar/Genel/Telefon Hakkında/Yazılım Bilgileri Bölümüne giriyoruz.
3-) Açılan ekranda Yapım Numarası yazan yere, üst üste 4 defa tıklıyoruz. Bu işlem sonunda Geliştirici Seçenekleri bölümü aktif olacak.
4-) Ayarlar’dan Genel bölüme geri dönüyoruz ve Geliştirici Seçenekleri bölümüne giriyoruz.
5-) Oem Kilit Açma ve USB Hata Ayıklama kutucuklarını aktif hale getiriyoruz.
6-) İndirdiğimiz Adb Tools programını ve USB Driverı kuruyoruz.
7-) Telefonumuzu USB kablosu ile bilgisayara bağlayalım ve Driver kurulumlarını yapalım.
8- ) Kurduğumuz Adb Tools programının açalım.
9-) Açılan pencereye ‘adb reboot bootloader’ yazalım ve Enter tuşuna basalım. Telefon Bootloader Moduna geçecektir.
10-) Daha sonra ‘fastboot oem device-id’ yazalım ve Enter tuşuna basalım. Adb Tolls penceresinde aşağıdaki gibi bir yazı gelecektir. Bu bizim Bootloaderi kırmak için Unlock Key‘imiz olacak.
$ fastboot oem device-id (bootloader)----------------------------------------------------------------- (bootloader) Device-ID (bootloader) CD58B679A38D6B613ED518F37A05E013 (bootloader) F93190BD558261DBBC5584E8EF8789B1 (bootloader)-----------------------------------------------------------------
11-) Unlock Key‘imizi aşağıdaki gibi birleştiriyoruz. Keyi birleştirmek için Mouse sağ tıklayıp işaretle diyoruz. Keyimizi kopyalayıp, boş bir txt dosyasına yapıştırıyoruz. En alttaki rakam ve harflerden oluşan kısmı kesip üsteki keyimizin hemen Yanına Yapıştırıyoruz. Aşağıdaki Gibi..
CD58B679A38D6B613ED518F37A05E013F93190BD558261DBBC5584E8EF8789B1
12-) LG Developer Sitesine Üye Olup Girişimizi Yapıyoruz.
LG Developer Kayıt Olma İçin Tıklayınız
A. LG Developer Member kısmında ”Other Then Korea” tıklayınız.
B. Kutucukları işaretleyip ok yapın.
C. Gerekli alanları doldurup kaydınızı tamamlayınız.
Lg Developer Bootloader Unlock İçin Tıklayanız
A. Sayfanın en alt kısmında Starting Unlocking the Bootloader tıklayınız.
B. Giriş yaptıktan sonra cihazımızın modelini seçiyoruz. İmei ve İd kısımlarına, daha önce not aldığınız imei Numarasını yazıyoruz. Sonra Unlock Keyinizi İd kısmına yapıştırın ve Confirm tıklayın. Mail adresinize Unlock.bin dosyası yollanacaktır.
C. Mail adresinizden indirdiğiniz Unlock.bin dosyasını, Adb Tools kısa yoluna sağ tıklayıp Konum Aç seçin, Açılan klasörün içine sürükleyip atın.
D. Sonra ‘ fastboot flash unlock unlock.bin ‘ yazısını Adb penceresine yapıştırıp Enter tuşuna basın. Unlock.bin Dosyası cihazınıza yüklenecektir. Bu işlemi yaptık’dan sonra Bootloader Kilidiniz Açılmıştır. ‘ fastboot reboot ‘ yazısını yapıştırıp Enter tuşuna basın. Cihazınız Yeniden Başlayacaktır.
Telefonunuzun Bootloader kiliti açılmıştır. Hayırlı olsun.
LG DESTEK SEVEREK TAKİP EDİYORUZ… YALNIZ SORMAK İSTEDİĞİM BİR KAÇ SORU VAR
1)TELEFONUM LG G5 SE H840 SERİ NO:609KPPB483592 BU BAHSİ GEÇEN EU MODELMİDİR?
2) BOATLOADERA NEDEN İHTİYACIMIZ VAR ? NE İŞE YARAR ?
3)LG BRİDGE KULLANARAK BU MODELİN VERSİYONU YÜKSELTEMEZMİYİZ ?
CEVAP VERDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM.
1-Bahsettiğiniz model EUR modeldir.
2-Bootloader, telefona root atıp daha çok şey yapmak için yapılır.
3-LG Bridge programıyla güncelleme yapabilirsiniz.