[H840] LG G5 SE EUR V20g Güvenlik Güncellemesi Yayımlandı

LG G5 mini modeli olan LG G5 SE için yeni güvenlik güncellemesi yayımlandı. Yayımlanan güncellemeyle birlikte LG G5 SE EUR V20g yazılımına sahip olunuyor. Uzun zamandır yoluna Android 7.0 Nougat işletim sistemiyle devam eden akıllı telefon için Android 8.0 Oreo soruları gelmeye başladı. Yeni güncellemeyle birlikte hem güvenliğe hem de yeni işletim sistemine hazırlık yapıldığı düşünülüyor.

LG G5 SE EUR V20g Güvenlik Güncellemesi

Yeni güncellemeyle birlikte LG G5 SE EUR V20g yazılımına kavuşuldu. Akıllı telefon için uzun zamandır verilmeyen güncellemeler, LG Global Yazılım Güncelleme Merkezi açıldıktan sonra hızlandı. Yeni güncellemeyle birlikte akıllı telefonun performans tarafında iyileştirmeleri yapıldı ve Android Güvenlik Yaması 1 Şubat 2018 tarihine güncellendi. Verilen güncelleme, 606 MB paket boyutuyla OTA ve birçok alternatif yerden indirmeye ve yüklenmeye sunuldu.

Android sürümü: 7.0 Nougat

7.0 Nougat Yazılım Sürümü: H84020g

H84020g Kernel Sürüm: 3.10.84

3.10.84 Yapın Numarası: NRD90U

Güvenlik Yaması : 01.02.2018

: 01.02.2018 Dosya Boyutu : 606 MB (OTA Boyutu)

: 606 MB (OTA Boyutu) KDZ Linki : H84020g_00_OPEN_EU_OP_0328.kdz

LG G5 SE EUR V20g Güvenlik Güncellemesi Nasıl Yapılır?

LG G5 SE modelinize gelen güvenlik güncellemesini yapabilmek için firmanın sağlamış olduğu OTA yöntemini kullanmanız gerekmektedir. Bunun için telefonunuzun Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncellemesi adımlarını takip etmelisiniz.

Bu aşamada güncellemeye ulaşamadıysanız henüz OTA üzerinden dağıtım gerçekleşmemiştir. Akıllı telefonunuzu bir an önce güncellemek için bilgisayar programı olan LG Bridge alternatifini kullanabilirsiniz. Bu programı kullanmayı öğrenmek ve indirmek için buraya tıklayın.

Son alternatif ise LG UP programıdır. Bu program ile yeni güncellemenin KDZ dosyası indirilerek LG UP yardımıyla telefona manuel kurulum ile yüklenebilir. Tek yapmanız gereken makale içinde verilen KDZ linkini indirmek ve LG UP programını bilgisayara kurmaktır. Programı bilgisayara kurmak ve nasıl kullanıldığını öğrenmek için buraya tıklayın.

Güncellemeyi gerçekleştirmeden önce;