[H840TR] LG G5 SE V20c Yazılım Güncellemesi Yayımlandı

LG’nin MWC 2016 etkinliğinde tanıttığı modüler akıllı telefon modeli LG G5‘in biraz kırpılmış versiyonu olan LG G5 SE için yeni yazılım güncellemesi yayımlandı. LG G5 SE V20c yazılım güncellemesi, iyileştirme güncellemesi olarak geçiyor ve güvenlik yamaları içeriyor.

LG G5 SE V20c İyileştirme Güncellemesi

LG’nin modüler telefonu LG G5‘ten sonra piyasaya sürülen LG G5 SE için iyileştirme güncellemesi yayımlandı. Yeni güncellemede akıllı telefon modeli için performansa yönelik iyileştirmelerin yapıldığı, işlevselliğin arttırıldığı ve güvenlik yamalarının yapıldığı belirtiliyor. Yeni güncelleme ile birlikte LG G5 SE V20c versiyonuna yükseldi ve iyileştirme güncellemesinin boyutu ise 537 MB olarak geçiyor.

Android sürümü: 7.0 Nougat

7.0 Nougat Yazılım Sürümü: H840TR V20c

H840TR V20c Kernel Sürüm: 3.10.84

3.10.84 Yapın Numarası: NRD90U

Güvenlik Yaması : 05.10.2016

: 05.10.2016 Dosya Boyutu: 2.09GB

LG G5 SE V20c Güncellemesi Nasıl Yapılır?

Yeni gelen V20c güncellemesini gerçekleştirmek için telefonun Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncellemesi adımlarını takip edin. Güncelleme OTA üzerinden gözükmüyor ise bilgisayardan yardım alarak LG Bridge programıyla güncelleyin. LG Bridge programına da düşmeyen güncellemeyi yapabilmek için manuel kurulum aracı LG UP ile KDZ dosyasını indirip kurabilirsiniz.

Güncellemeyi yapmadan önce;