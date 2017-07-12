[H840TR] LG G5 SE V20c Yazılım Güncellemesi Yayımlandı

LG’nin MWC 2016 etkinliğinde tanıttığı modüler akıllı telefon modeli LG G5‘in biraz kırpılmış versiyonu olan LG G5 SE için yeni yazılım güncellemesi yayımlandı. LG G5 SE V20c yazılım güncellemesi, iyileştirme güncellemesi olarak geçiyor ve güvenlik yamaları içeriyor.
LG G5 SE V20c İyileştirme Güncellemesi
LG’nin modüler telefonu LG G5‘ten sonra piyasaya sürülen LG G5 SE için iyileştirme güncellemesi yayımlandı. Yeni güncellemede akıllı telefon modeli için performansa yönelik iyileştirmelerin yapıldığı, işlevselliğin arttırıldığı ve güvenlik yamalarının yapıldığı belirtiliyor. Yeni güncelleme ile birlikte LG G5 SE V20c versiyonuna yükseldi ve iyileştirme güncellemesinin boyutu ise 537 MB olarak geçiyor.
- Android sürümü: 7.0 Nougat
- Yazılım Sürümü: H840TR V20c
- Kernel Sürüm: 3.10.84
- Yapın Numarası: NRD90U
- Güvenlik Yaması: 05.10.2016
- Dosya Boyutu: 2.09GB
LG G5 SE V20c Güncellemesi Nasıl Yapılır?
Yeni gelen V20c güncellemesini gerçekleştirmek için telefonun Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncellemesi adımlarını takip edin. Güncelleme OTA üzerinden gözükmüyor ise bilgisayardan yardım alarak LG Bridge programıyla güncelleyin. LG Bridge programına da düşmeyen güncellemeyi yapabilmek için manuel kurulum aracı LG UP ile KDZ dosyasını indirip kurabilirsiniz.
Güncellemeyi yapmadan önce;
- Cihazınız yeterince şarjı ve Wi-Fi bağlı olduğundan emin olun.
- Ayarlar> Genel sekmesinde dokunun Telefon Hakkında simgesine dokunun.
- Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncelleme > Şimdi Kontrol dokunun.
- Açılan ekranda güncelleme detayları gelecektir, güncellemeyi indirmek ve yüklemek için ekrandaki yönergeleri izleyin.
- Yeni yazılım yüklenirken telefonunuz birkaç kez otomatik olarak yeniden başlatın.
Aynen bendede g5se var guncelleme gelmedi bu telefonu unuttu lg herhalde
benim telefonum LG G5 SE H840 modeli bir türlü güncelleme yapamıyorum Lg Bridge sürekli telefonunuz güncel demekte ne yapmalıyım