Uzun süredir beklenen LG G5 Android 7.0 Nougat güncelleme Avrupa’da başladı. İlk olarak Güney Kore‘de yayımlanan Nougat, kısa süre sonra ABD operatörü Spring içinde Android 7.0 güncellemesini vermeye başlamıştı. Dün gece itibari ile LG G5 Avrupa modeli kullanan kullanıcılar Android 7.0 güncellemesini almaya başladı.
LG G5 H850 Nougat Güncellemesi
Güncellemeyi alan ülkeler arasında VDF Romanya, ORR Romanya, P4P Polanya, VDF İspanya, ORANGE İspanya bulunuyor. LG güncellemeyi ilk olarak operatör telefonlarına gönderdiğini söyleyebiliriz .Şuan sizin telefonunuzda güncelleme görünmüyorsa LG Bridge üzerinden bakınız. Bir operatör telefonu kullanmıyorsanız, güncelleme için biraz beklemeniz gerekecek.
LG G5 H850 Nougat Güncellemesi Özellikleri
Android 6.0.1 yazılımına sahip LG G5 H850 modeli bu yeni güncelleme ile Android OS sürümünü Android 7.0‘a yükseltiyor. Güncelleme boyutu 1.5Gb olan yazılım LG Bridge veya OTA üzerinden güncelleniyor. Operatör telefonlarına verilen güncellemenin kısa süre içinde diğer modeller içinde yayımlanması bekleniyor.
Yeni Yazılım Güncelleme Detayları
- Android sürümü: 7.0 Nougat
- Yazılım Sürümü: H850V20a
- Kernel Sürüm: 3.18.31
- Yapın Numarası: NRD90U
- Güvenlik Yaması: 01.11.2016
- Dosya Boyutu: 1.5GB