Uzun süredir beklenen LG G5 Android 7.0 Nougat güncelleme Avrupa’da başladı. İlk olarak Güney Kore‘de yayımlanan Nougat, kısa süre sonra ABD operatörü Spring içinde Android 7.0 güncellemesini vermeye başlamıştı. Dün gece itibari ile LG G5 Avrupa modeli kullanan kullanıcılar Android 7.0 güncellemesini almaya başladı.

  LG G5 H850 Nougat Güncellemesi

Güncellemeyi alan ülkeler arasında VDF Romanya, ORR Romanya, P4P Polanya, VDF İspanya, ORANGE İspanya bulunuyor. LG güncellemeyi ilk olarak operatör telefonlarına gönderdiğini söyleyebiliriz .Şuan sizin telefonunuzda güncelleme görünmüyorsa LG Bridge üzerinden bakınız. Bir operatör telefonu kullanmıyorsanız, güncelleme için biraz beklemeniz gerekecek.

  LG G5 H850 Nougat Güncellemesi Özellikleri

Android 6.0.1 yazılımına sahip LG G5 H850 modeli bu yeni güncelleme ile Android OS sürümünü Android 7.0‘a yükseltiyor. Güncelleme boyutu 1.5Gb olan yazılım LG Bridge veya OTA üzerinden güncelleniyor. Operatör telefonlarına verilen güncellemenin kısa süre içinde diğer modeller içinde yayımlanması bekleniyor.

  Yeni Yazılım Güncelleme Detayları15128761_645039895676978_323659439_n

  • Android sürümü: 7.0 Nougat
  • Yazılım Sürümü: H850V20a
  • Kernel Sürüm: 3.18.31
  • Yapın Numarası: NRD90U
  • Güvenlik Yaması: 01.11.2016
  • Dosya Boyutu: 1.5GB

  LG G5 Android 7.0 Nougat Ekran Görüntülerilg g5 nougat lg g5 nougat 2 lg g5 nougat 3 um6bwjo sjwo6dn

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Kerim Onaylar
LGDestek.NET Kurucusu ve aynı zamanda LG Kullanıcıları için içerik üreten yazar.

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  • baran

    LG G5 kullanıcısıyım. Dün akşam güncellemeyi yaptım her şey iyi güzel hoş da telefonun pili eskiye oranla çok daha hızlı bitiyor. eskiden 2 güne yakın kullanırken şimdi bir günü bile zor çıkarır oldu telefon. mobil veriyi açınca neredeyse dakikada %1 şarj gidiyor. farklı bir uygulama da yüklemedim güncellemeden sonra lütfen bir yardım edin.

    • Yedek alıp, Hard Reset atınız.

    • Evren Karakaş

      Yedek alıp hard reset atmakla düzelmiyor. Bende de aynı sıkıntı var pili çabuk bitiyor ama hızlı şarj olayı yüzünden dert etmiyorum fazla. Bir umut h850 avrupa romu attım fakat gene aynı. Mecbur v20b’yi bekleyeceğiz yapacak bir şey yok. Ama yiğidin hakkını da vermek lazım telefon uçuyor resmen

      • baran

        V20b yi bekleyeceğiz demişsinde nedir bu v20b?

  • denetim360

    Destek hattı olarak geciyor ama hicbir şeye cevap verilmiyor nasıl bi iş…

  • Alper Güçlü

    Arkadaşlar, 2 gündür lg bridge üzerinden güncelleme yapmaya çalışıyor ve devamlı olarak “güncelleme indirilemedi” hatası alıyordum. DNS değiştirip, Antivirüs programını da devre dışı bırakınca sorun ortadan kalktı.
    Kullandığım DNS adresi 208.67.222.222 – 208.67.220.220

  • SkyTurk54

    merhaba
    lg bridge üzerinden güncelleme yapmaya çalışıyorum fakat gücelleme sürekli başarısız diyor

    telefonum LG-H850TR

    ota üzerinden hiç yapmıyor

    bilgisi olan varmıdır

  • Ahmet Omer Ozgen

    LG G5 ghosting çözüldü mü?
    400 usd ye LG G5 mi MOTO Z Play mi?

  • denetim360

    Çift pencere yok ya aynı anda youtube ve face acmaması kötü.

  • Ramazan R Sahin

    Yurtdışı kayıtlı cihazda güncelleme LG Bridge üzerinden yapılabilir mi?

  • turgut turgut

    Kısayol panelinde ses açıp kapama yok mu?

    • Ses açıp kapatma var. Düzenle bölümüne girin sağ üst köşedeki 3 noktalı menüden aktif edin.

  • Özgür SARI

    kardesim hala yok bi güncelleme bridge’de yok.