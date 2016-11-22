Uzun süredir beklenen LG G5 Android 7.0 Nougat güncelleme Avrupa’da başladı. İlk olarak Güney Kore‘de yayımlanan Nougat, kısa süre sonra ABD operatörü Spring içinde Android 7.0 güncellemesini vermeye başlamıştı. Dün gece itibari ile LG G5 Avrupa modeli kullanan kullanıcılar Android 7.0 güncellemesini almaya başladı.

LG G5 H850 Nougat Güncellemesi

Güncellemeyi alan ülkeler arasında VDF Romanya, ORR Romanya, P4P Polanya, VDF İspanya, ORANGE İspanya bulunuyor. LG güncellemeyi ilk olarak operatör telefonlarına gönderdiğini söyleyebiliriz .Şuan sizin telefonunuzda güncelleme görünmüyorsa LG Bridge üzerinden bakınız. Bir operatör telefonu kullanmıyorsanız, güncelleme için biraz beklemeniz gerekecek.

LG G5 H850 Nougat Güncellemesi Özellikleri

Android 6.0.1 yazılımına sahip LG G5 H850 modeli bu yeni güncelleme ile Android OS sürümünü Android 7.0‘a yükseltiyor. Güncelleme boyutu 1.5Gb olan yazılım LG Bridge veya OTA üzerinden güncelleniyor. Operatör telefonlarına verilen güncellemenin kısa süre içinde diğer modeller içinde yayımlanması bekleniyor.

Yeni Yazılım Güncelleme Detayları

Android sürümü: 7.0 Nougat

7.0 Nougat Yazılım Sürümü: H850V20a

Kernel Sürüm: 3.18.31

3.18.31 Yapın Numarası: NRD90U

Güvenlik Yaması : 01.11.2016

: 01.11.2016 Dosya Boyutu: 1.5GB

LG G5 Android 7.0 Nougat Ekran Görüntüleri