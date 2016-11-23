LG G5 Avrupa modelleri için Android 7.0 Nougat yazılımı yayımladı. Türkiye modelleri için henüz Nougat güncelleme yayımlanmadı. Türkiye modeli LG G5 H850TR için Android 7.0 güncellemesinin ne zaman yayımlanacağı henüz netlik kazanmadı. H850TR modeli için güncellemenin resmi olarak yayımlanmasını beklemeden, Avrupa modeli için resmi olarak yayımlanan Android 7.0 Nougat yazılımını Stock olarak telefonumuza kurabiliriz. LG’nin resmi Stock yazılımı olduğu için telefonumuz garanti dışı kalmıyor.
Android 7.0 Nougat Neler Sunacak?
Sistemleri bir düzen halinde devam ettiren güncellemeler, akıllı telefonlarda uygulanarak bir üst model olmuş gibi görünüyor. LG‘nin güncelleme politikasında güncellemeler modelleri güncel tutmaya ve bir üst modele benzetmeye yönelik yapılmaktadır. LG G5 modeline verilecek olan Android 7.0 Nougat güncellemesiyle birlikte LG V20 modelinde var olan bazı yazılımsal özellikler LG G5‘te de hazır halde olacak. Bunlara örnek olarak “Tema” desteği örnek gösterilebilir. Bu destekle birlikte LG G5’te tema kullanımı daha da genişleyecek.
H850 Yükleme Programları & Dosyaları
- LG G5 H850 Android 7.0 Stock 1 : V20a-OPT-VDF
- LG G5 H850 Android 7.0 Stock 2: V20a-OPT-EUR
- LG G5 H850TR Android 7.0 Stock 3: V20a-TR
- Yükleme Program: LGUP
- LG G5 H850 v2: DLL Dosyası
- LG USB Driver Yükleme: LG Mobile Support Tool
H860 & H860N Yükleme Programları & Dosyaları
- LG G5 H860 Android 7.0 Stock 1 : V20a-DS1
- Yükleme Program: LGUP
- LG G5 H860 v2: DLL Dosyası
- LG USB Driver Yükleme: LG Mobile Support Tool
LG G5 Android 7.0 Yükleme Rehberi
- Kdz, H850 v2 DLL ve LGUP Dosyalarını indiriyoruz.
- Bilgisayarımızda LGUP kurulu ise kaldırıp indirdiğimiz yeni LGUP Yüklüyoruz.
- H850 v2 DLL dosyasını kuruyoruz.
- Telefonumuzu kapalı şekilde ses artırma tuşuna basılı tutarak Download moda alıyoruz.
- LGUP programını açıyoruz. Kdz dosyasını seçiyoruz.
- Refurbish veya Upgrade seçerek start diyoruz.
LG UP İle Yükleme Rehberi
Telefonunuzu açık yada Download modda bilgisayara bağlayıp, LG UP programını çalıştırın.
LG UP telefonunuzla bağlantı kurunca fotoğraftaki gibi “UPGRADE” tikini işaretleyin ve BIN File‘ın tikini kaldırın.
BIN file karşısındaki … butonuna tıklayın ve gelen pencereden indirdiğiniz KDZ dosyasını seçin.
Process bölümündeki “REFURBISH” kısmını işaretleyin ve Start tuşuna basarak yüklemeyi başlatın.
Telefonun yeniden açıldıgında yükleme işlemi başarı ile tamamlanmış olacaktır. Yeni romunuzu güle güle kullanın. Yükleme işlemi bittikden sonra Hard Reset işlemi yapmanızı öneriyoruz. Yedek alıp Hard Reset atınız.
LG G5 Android 7.0 Nougat Ekran Görüntüleri