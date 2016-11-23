LG G5 H850TR Android 7.0 Nougat Yükleme Rehberi.

LG G5 Avrupa modelleri için Android 7.0 Nougat yazılımı yayımladı. Türkiye modelleri için henüz Nougat güncelleme yayımlanmadı. Türkiye modeli LG G5 H850TR için Android 7.0 güncellemesinin ne zaman yayımlanacağı henüz netlik kazanmadı. H850TR modeli için güncellemenin resmi olarak yayımlanmasını beklemeden, Avrupa modeli için resmi olarak yayımlanan Android 7.0 Nougat yazılımını Stock olarak telefonumuza kurabiliriz. LG’nin resmi Stock yazılımı olduğu için telefonumuz garanti dışı kalmıyor.

  Android 7.0 Nougat Neler Sunacak?

Sistemleri bir düzen halinde devam ettiren güncellemeler, akıllı telefonlarda uygulanarak bir üst model olmuş gibi görünüyor. LG‘nin güncelleme politikasında güncellemeler modelleri güncel tutmaya ve bir üst modele benzetmeye yönelik yapılmaktadır. LG G5 modeline verilecek olan Android 7.0 Nougat güncellemesiyle birlikte LG V20 modelinde var olan bazı yazılımsal özellikler LG G5‘te de hazır halde olacak. Bunlara örnek olarak “Tema” desteği örnek gösterilebilir. Bu destekle birlikte LG G5’te tema kullanımı daha da genişleyecek.

  H850 Yükleme Programları & Dosyaları 

  H860 & H860N Yükleme Programları & Dosyaları 

  LG G5 Android 7.0 Yükleme Rehberi

  • Kdz, H850 v2 DLL ve LGUP Dosyalarını indiriyoruz.
  • Bilgisayarımızda LGUP kurulu ise kaldırıp indirdiğimiz yeni LGUP Yüklüyoruz.
  • H850 v2 DLL dosyasını kuruyoruz.
  • Telefonumuzu kapalı şekilde ses artırma tuşuna basılı tutarak Download moda alıyoruz.
  • LGUP programını açıyoruz. Kdz dosyasını seçiyoruz.
  • Refurbish veya Upgrade seçerek start diyoruz.

  LG  UP İle Yükleme Rehberi

  Telefonunuzu açık yada Download modda bilgisayara bağlayıp, LG UP programını çalıştırın.

  LG UP telefonunuzla bağlantı kurunca fotoğraftaki gibi “UPGRADE” tikini işaretleyin ve BIN File‘ın tikini kaldırın.

lg_down1

  BIN file karşısındaki … butonuna tıklayın ve gelen pencereden indirdiğiniz KDZ dosyasını seçin.

lg_down2

  Process  bölümündeki REFURBISH” kısmını işaretleyin ve Start tuşuna basarak yüklemeyi başlatın.lg_down3-2

  Telefonun yeniden açıldıgında yükleme işlemi başarı ile tamamlanmış olacaktır. Yeni romunuzu güle güle kullanın. Yükleme işlemi bittikden sonra Hard Reset işlemi yapmanızı öneriyoruz. Yedek alıp Hard Reset atınız.

  LG G5 Android 7.0 Nougat Ekran Görüntüleri

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Kerim Onaylar
LGDestek.NET Kurucusu ve aynı zamanda LG Kullanıcıları için içerik üreten yazar.

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  • Yavuz Selim Bodur

    Cem bey ne hatası veriyor

    • Cem ÇÖREKCİ

      Eur yüklememe rağmen versiyon hala OPT yazıyor ve 4.5 G ve Volte yok-marsmallowa da dönemiyorum aynı yolla

  • Cem ÇÖREKCİ

    Opt yükledim aynı yol ile eur maalesef yüklenmiyor-lütfen yardım

    • Yavuz Selim Bodur

      Ne hatası veriyor

    • Cem ÇÖREKCİ

      Eur yüklememe rağmen versiyon hala OPT yazıyor ve 4.5 G ve Volte yok

      • Eyüp Türkaslan

        OPT yazıyor evet ancak vdf yuklendıgınde sadece opt, eur yuklendiğinde ise opt1-Hq yazıyor ama tabi yinede volte ve 4.5g yok şimdilik kullanıp daha sonra resmi olanı çıktııgnda onu yüklemek daha mantıklı.

  • Yavuz Selim Bodur

    Opt yükledim aynı yol ile eur yazılımı yükleyebilirmiyim

  • Ramazan Sincar

    Mrb lg destek com 4 hatasi aliyorun startliyinca nedeni. Nedir

    • Ahmet DİZDAR

      COM 4 bağlantıları genellikle USB driverları olmadığından kaynaklanıyor. LG G5’e ait driverları indirip kurulumunu yapın ve işlemleri uygulayın

      • Ramazan Sincar

        Upgrade seçerek oldu

  • Mahsum özer

    Hocam lg g5 858 speed 7. Gelmedimi

    • Ahmet DİZDAR

      Şu an için H860 ve H850 EUR modellerine geliyor. H858 modeline geldiğinde sitemizde görüyor olacaksınız. Takipte kalın.

  • Yavuz Selim Bodur

    LG G5 H850 v2: DLL Dosyası

    Yüklenmiyor problem mi var

  • Cem Çörekci

    marsmallow v10d linki maalesef farklı bir siteye yönlendiriyor-lütfen linki acil yeniler misiniz?

  • Yavuz Selim Bodur

    Marshmallow a geri dönmek mümkün mü

    • Evet mümkün.

    • Yavuz Selim Bodur

      Adım adım prosedürü yazarsanız memnun oluruz.

      • Yazıda hem yazılı hemde görsel ile yükleme rehberi mevcut 🙂

  • Eyüp Türkaslan

    Ben yenisini tekrardan yükledim ancak depişim olmadı yinede teşekürler.Bir sorun daha olucak H850TR cihazı root yapılabiliyormu acaba avrupa sürümü kullandığımız için.

  • Cem Çörekci

    Android 6.0.1 e nasıl dönebiliriz,lütfen yardım

  • Eyüp Türkaslan

    Merhaba arkadaşlar ben yaptım oldu ancak dedıgınız gibi 4.5 g yok ama sorun deil aslında benım için birde açılırken bir kaç uyarı veya hata veriyor bilmiyorum ne oldugunu sadece açılışta çıkıyor bir kaç yazı tamam diyip geçiyorum telefon performansı falan baya arttı teşekurler .

  • yken

    Sizde de Orange apk kurdu mu?

    • Eyüp Türkaslan

      evet ne işe yaradıgını bilmiyorum

      • yken

        operatör ile alakalı, bizim operatörümüzü tanımıyor, onu kuruyor

  • Efecan

    Hocam 4.5G yok ve VoLTE de yok? Bi çözümü var mı ve klavye temaları da yok smartworld de

    • V20a-EUR Stock eklendi. Yükleyip volte için test yapabilirsiniz.

      • Efecan

        4.5G’ de geldi mi?

    • Cem ÇÖREKCİ

      Efecan v20a eur yükledin mi 4.5 G ve Volte var mı?

  • Cem Çörekci

    Acil 4.5 G ve Volte için yardım

  • cadfertiyu

    şu program duruduruldu hatası 4 farklı bilgisayarda aldım ve çözemiyorum lg up %4 te duruyor..

  • Efecan

    hocam 4.5G yok VoLTE’de yok ve smartworld’de klavye temaları da yok bunların çözümü var mı özellikle 4.5G’nin

  • Kenan Namlı

    Birde hard reset demişsiniz o moda alıyorum factory data yazıyo yukarda 2 kere yes diyorum format işlemi bitiyor gine warning yazısı geliyor bu factory data hard reset oluyor dimi ? yoksa başka ekran mı geleck

  • Kenan Namlı

    Current version is not aviailable for user.cant find matched cust for ntcode

    2. yazı

    current op name by buyer code is open_tr but cannot find matched nt code falan filan yazıyor nasıl düzelteceğiz ?

    • Eyüp Türkaslan

      Büyük ihtimal türkiye versionunolsugu için bazı hizmetler kullanılamoyor olabilir bendedw yazıyor şimdilik idare etmek lazım türkiye için resmi yazılım yayınlanınca onu yükleriz.

  • turgut turgut

    olmuyor hocam facebooktan mesaj attım size.

  • Mustafa

    Arkadaşlar bu işlemleri yapmadan önce yedeklerinizi almayı unutmayın çünkü kurulumdan sonra telefon hata veriyor ve verilerinize ulaşamıyorsunuz. Kurulum esnasında KDZ dosyasını seçtikten sonra UPGRADE seçili iken yapabildim REFURBISH seçili iken yükleme olmadı. İşlem tamamlandıktan sonra yukarıdaki rehberde anlatıldığı gibi HARD RESET yaparak cihazı kullanabilirsiniz.

    • Cem Çörekci

      Sizde de VOLTE gitti mi?

  • Cem Çörekci

    Güncellemeyi yaptım ancak güncelleme ile VOLTE özelliği kaldırılmış-yanılıyor muyum yoksa ben mi bir hata yaptım acaba?

  • ycll öztrk

    kdz dosyası hata veriyor

  • Yükleme rehberi güncellendi. Yükleme sırasında karşılaştığınız hatalar giderildi. işlemleri en baştan tekrar yapınız.

  • Eyüp akbaş

    çözümü buldum sonunda lgh850.dll.msi diye googlda aratın indirin ve kurun lg up açın direk tanıyor

    • emre

      link verebilirmisin?

  • Cem Güneş

    unknown model diyip tanımıyor telefonu

    • Yazı güncellendi hatalar giderildi. Lütfen işlemleri tekrar yaparmısınız.

  • emre

    lgup şöyle bir hata veriyor you have to select a known model please seçmeye çalışıyorum modelkısmında unknown yazıyor port kısmında bişiler yazıyor. sorun ne olabilir

    • DLL Dosyasını ve USB sürücülerini yükleyiniz.

      • emre

        dll dosyasını belirttiğiniz klasöre attım usb sürücelerinde cihaz çıkıyor ama herangi bir yükleme yapamıyorum

      • Yazı güncellendi hatalar giderildi. Lütfen işlemleri tekrar yaparmısınız..

  • cadfertiyu

    telefonu görme programını aştım bu sefer lg up kendini duruduyor windows 10 a alerjisi var sanırım.

    • Cem Güneş

      nasıl aştın

  • Evet test yaptık 🙂 oldukça başarılı… Ekran görüntülerini birazdan ekleyeceğiz.

  • Evet dönebilirsiniz.

    • Eyüp akbaş

      Benim pc de Lg up telefonumu tanımadı sürücüleri güncelledim ama sorun aynı acaba sorun nerde olabilir ❓

      • DLL dosyasını anlatılan klasöre yüklediniz mi?

      • Eyüp akbaş

        Evet ama bende program files klasörüne ne değilde x86 klasörüne kuruluyor. Dediğiniz gibi dll dosya hatası veriyor 🙁

      • Eyüp akbaş

        Telefonu tanıttık bu seferde uygulama durdu hatası aldık çoğu kişide aynı sorun var umarım çözümü bulunur :((

      • yken

        Bunlar çoktan çözüldü, mailini falan ver sana 20 mb LGup klasörünü göndereyim,

  • Ete

    Selam, emeğin için ellerine sağlık. Haliyle sorum olacak, H850tr modeli sahibiyim ve yukarıdaki talimatları izlediğimde LG UP cihaz için unkown model göstermekte ve devam etmemekte.

    Önerilerinizi bekliyorum.

    • Bunun çözümünü yükleme rehberine ekliyoruz.

    • turgut turgut

      evet çözümü nedir ben de aynı sorunu yaşıyorum.

 
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