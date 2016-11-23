LG G5 Avrupa modelleri için Android 7.0 Nougat yazılımı yayımladı. Türkiye modelleri için henüz Nougat güncelleme yayımlanmadı. Türkiye modeli LG G5 H850TR için Android 7.0 güncellemesinin ne zaman yayımlanacağı henüz netlik kazanmadı. H850TR modeli için güncellemenin resmi olarak yayımlanmasını beklemeden, Avrupa modeli için resmi olarak yayımlanan Android 7.0 Nougat yazılımını Stock olarak telefonumuza kurabiliriz. LG’nin resmi Stock yazılımı olduğu için telefonumuz garanti dışı kalmıyor.

Android 7.0 Nougat Neler Sunacak?

Sistemleri bir düzen halinde devam ettiren güncellemeler, akıllı telefonlarda uygulanarak bir üst model olmuş gibi görünüyor. LG‘nin güncelleme politikasında güncellemeler modelleri güncel tutmaya ve bir üst modele benzetmeye yönelik yapılmaktadır. LG G5 modeline verilecek olan Android 7.0 Nougat güncellemesiyle birlikte LG V20 modelinde var olan bazı yazılımsal özellikler LG G5‘te de hazır halde olacak. Bunlara örnek olarak “Tema” desteği örnek gösterilebilir. Bu destekle birlikte LG G5’te tema kullanımı daha da genişleyecek.

H850 Yükleme Programları & Dosyaları

H860 & H860N Yükleme Programları & Dosyaları

LG G5 Android 7.0 Yükleme Rehberi

Kdz , H850 v2 DLL ve LGUP Dosyalarını indiriyoruz.

, ve Dosyalarını indiriyoruz. Bilgisayarımızda LGUP kurulu ise kaldırıp indirdiğimiz yeni LGUP Yüklüyoruz.

kurulu ise kaldırıp indirdiğimiz yeni Yüklüyoruz. H850 v2 DLL dosyasını kuruyoruz.

dosyasını kuruyoruz. Telefonumuzu kapalı şekilde ses artırma tuşuna basılı tutarak Download moda alıyoruz.

tuşuna basılı tutarak alıyoruz. LGUP programını açıyoruz. Kdz dosyasını seçiyoruz.

programını açıyoruz. dosyasını seçiyoruz. Refurbish veya Upgrade seçerek start diyoruz.

LG UP İle Yükleme Rehberi

Telefonunuzu açık yada Download modda bilgisayara bağlayıp, LG UP programını çalıştırın.

LG UP telefonunuzla bağlantı kurunca fotoğraftaki gibi “UPGRADE” tikini işaretleyin ve BIN File‘ın tikini kaldırın.

BIN file karşısındaki … butonuna tıklayın ve gelen pencereden indirdiğiniz KDZ dosyasını seçin.

Process bölümündeki “REFURBISH” kısmını işaretleyin ve Start tuşuna basarak yüklemeyi başlatın.

Telefonun yeniden açıldıgında yükleme işlemi başarı ile tamamlanmış olacaktır. Yeni romunuzu güle güle kullanın. Yükleme işlemi bittikden sonra Hard Reset işlemi yapmanızı öneriyoruz. Yedek alıp Hard Reset atınız.

LG G5 Android 7.0 Nougat Ekran Görüntüleri