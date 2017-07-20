[H850] LG G5 EUR V20i Yazılım Güncellemesi Yayımlandı

Modüler tasarımıyla insanlar üzerinde ilginç bir ilgi oluşturmaya çalışan LG G5, Android 7.0 Nougat güncellemesinden sonra 4.iyileştirme güncellemesini aldı. V20a, V20b ve V20d güncellemelerinden sonra LG G5 EUR V20i güncellemesi, Avrupa modelleri için dağıtılıyor.
LG G5 EUR V20i İyileştirme Güncellemesi
İyileştirme güncellemesi olarak verilen güncellemeyle birlikte telefonun performansı ve işlevselliği arttırıldı. Bu yeniliklerin yanı sıra Android güvenlik yaması da 1 Haziran 2017 tarihine güncellendi. Yeni güncelleme ile birlikte versiyon numarası V20i numarasına yükseldi.
- Android sürümü: 7.0 Nougat
- Yazılım Sürümü: H850V20i
- Kernel Sürüm: 3.18.31
- Yapın Numarası: NRD90U
- Güvenlik Yaması: 01.06.2017
- Ana Bant Sürümü: MPSS.TH.2.0.c1.4-00057-M8996FAAAANAZM-1
- Dosya Boyutu: 2.43 GB
- Dosya Linki: H850_OPEN_EU_20i.KDZ
￼ LG G5 Yazılım Güncellemesi Nasıl Yapılır?
LG güncellemeleri genellikle OTA üzerinden yayımlanıyor. OTA üzerinden yapmak için Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncellemesi bölümüne girip kontrol ediniz. OTA üzerinden alamayan kullanıcılar, LG’nin sağlamış olduğu güncelleme/yedekleme programı LG Bridge üzerinden yapabilirsiniz. LG Bridge üzerinden kontrol etmek için buraya tıklayın.
OTA ve LG Bridge programından güncellemeye kavuşamayan kullanıcılar son olarak KDZ yükleme programı LG UP ile manuel kurulum yaparak yükleyebilirsiniz. LG UP ile yüklemek için buraya tıklayın.
Güncellemeyi yapmadan önce;
- Telefon üzerinden yapan kullanıcılar, Wi-Fi ağı üzerinden yapmayı tercih etsin.
- Telefonda güncelleme yapmadan önce, telefonun şarjının en az %50 seviyesinde olmasına özen gösterin.
- Telefona güncellemeyi yaptıktan sonra verilerinizi yedekleyip hard reset atmayı unutmayın.
Arkadaslar tlf nuz hangi ülkeye kayıtlı ise o kdz dosyasını indirin örnek v20c-ısr ise gidip 20 i avrupa yüklemeyin kurulum yaparsınız ancak her tlf açılısında hata ekranı görürsünüz en güzeli ota üzerinden almak ve beklemek
VERSİYON HATASI ALIYORUM ÇÖZÜM NEDİR YADA HATA VERMEYEN VERSİYON HANGİSİDİR??
KDZ yüklüyorsanız telefona uyumlu değildir o yüzden hata veriyordur.
link 404 not found hatası veriyor
Link yenilendi.
sitede bir çok kdz dosyası var hangisini indireceğimi bilmiyorum h850tr v20i kdz dosyası için hangisini indirmeliyim ?
Türkiye için v20i güncellemesi gelmedi. Türkiye için birçok ülkenin kdz dosyasını yükleyebilirsiniz
fransa,almanyanın v20i sürümünü yüklersem sıkıntı olmaz değil mi ? zaten yeterince sorun var başka sorun olsun istemiyorum
Oto üzerinden ne zaman yayınlanıcak
H860 içinde gelecek mi?
Kesin bir bilgi bulunmamaktadır.
Teşekkürler
Rica ederiz.
KDZ dosyası olarak sunacakmısınız ?
Yakında eklenecek.
Eklediğiniz KDZ dosyasına tıklayınca yeni sekme açılıyor ve 404 Not Found hatası veriyor
Link güncellendi.
En son turkiyeyemi geliyo
Lg x screen Android 7 alacak mi ?
LG X Screen modelinin ABD versiyonları güncellemeye kavuştu. Yakında TR ve Avrupa için dağıtılması bekleniyor.
Teşekkürler
Rica ederiz.
Lg k10 430dsy ne zaman gelicek bkle bkle bıktım
Herhangi bir bilgi bulunmamaktadır lakin LG K10 tüm modelleri Android 7.0 Nougat güncellemesini alacak.
+ 2 ekran kilidini kaldırabilir miyiz lg g5 için?
Kaydırma ve şekil kilidi var. Kaydırma iptal olmuyor. 2 kilit açmak zorunda kalıyorum.
+lg g2’deki defter uygulamasını kurabilir miyiz?
Kilit kaldırılamıyor. Defter uygulaması LG G5 modelinin kendisine ait uygulaması olarak var. LG G2 defter uygulaması apk bulup yüklenebilir ancak yazılım dolayısıyla çalışmayabilir.
Güncelleme bana hala gelmedi
Avrupa modelleri için bugün de dağıtım yapıldı. IMEI numarasına göre dağıtım yapıldığı için geç gelebilir.
h850 tr modeline ne zaman gelir
Birkaç güne gelmesi bekleniyor. Asya ve Türkiye bölgesi kaldı.
Türkiyeye gelecekmi bu güncelleme
Gelmesi bekleniyor. Birçok Avrupa modeli güncellemeyi bugğn itibarıyla aldı.
kolay gelsin ben deniyorum oto dan güncel diyor dün gece bir güncelleme yaptım bu henüz gelmedi telefon değiştim g4 elveda yaptım g5 aldım akşam 7.0 güncelledim bunu deniyorum gelmiyor tüm herkese g5 alın derim
G4 Stylus için güvenlik güncellemesi yok mu ya hep amiral modellerin haberini yapıyorsunuz
LG G4 Stylus, LG G4 Beat ve LG G4c modelleri, güncelleme politikasını Android 6.0 Marshmallow yazılımı kapattı.
saolun bilgilendirdiginiz icin
Rica ederiz.