[H850] LG G5 EUR V20i Yazılım Güncellemesi Yayımlandı

Modüler tasarımıyla insanlar üzerinde ilginç bir ilgi oluşturmaya çalışan LG G5, Android 7.0 Nougat güncellemesinden sonra 4.iyileştirme güncellemesini aldı. V20a, V20b ve V20d güncellemelerinden sonra LG G5 EUR V20i güncellemesi, Avrupa modelleri için dağıtılıyor.

LG G5 EUR V20i İyileştirme Güncellemesi

İyileştirme güncellemesi olarak verilen güncellemeyle birlikte telefonun performansı ve işlevselliği arttırıldı. Bu yeniliklerin yanı sıra Android güvenlik yaması da 1 Haziran 2017 tarihine güncellendi. Yeni güncelleme ile birlikte versiyon numarası V20i numarasına yükseldi.

Android sürümü: 7.0 Nougat

Yazılım Sürümü: H850V20i

Kernel Sürüm: 3.18.31

3.18.31 Yapın Numarası: NRD90U

Güvenlik Yaması : 01.06.2017

: 01.06.2017 Ana Bant Sürümü: MPSS.TH.2.0.c1.4-00057-M8996FAAAANAZM-1

MPSS.TH.2.0.c1.4-00057-M8996FAAAANAZM-1 Dosya Boyutu : 2.43 GB

: 2.43 GB Dosya Linki: H850_OPEN_EU_20i.KDZ

￼ LG G5 Yazılım Güncellemesi Nasıl Yapılır?

LG güncellemeleri genellikle OTA üzerinden yayımlanıyor. OTA üzerinden yapmak için Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncellemesi bölümüne girip kontrol ediniz. OTA üzerinden alamayan kullanıcılar, LG’nin sağlamış olduğu güncelleme/yedekleme programı LG Bridge üzerinden yapabilirsiniz. LG Bridge üzerinden kontrol etmek için buraya tıklayın.

OTA ve LG Bridge programından güncellemeye kavuşamayan kullanıcılar son olarak KDZ yükleme programı LG UP ile manuel kurulum yaparak yükleyebilirsiniz. LG UP ile yüklemek için buraya tıklayın.

Güncellemeyi yapmadan önce;