[H850] LG G5 EUR V20i Yazılım Güncellemesi Yayımlandı

Yazar
Ahmet Dizdar
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Modüler tasarımıyla insanlar üzerinde ilginç bir ilgi oluşturmaya çalışan LG G5, Android 7.0 Nougat güncellemesinden sonra 4.iyileştirme güncellemesini aldı. V20a, V20b ve V20d güncellemelerinden sonra LG G5 EUR V20i güncellemesi, Avrupa modelleri için dağıtılıyor.

LG G5 EUR V20i İyileştirme Güncellemesi

İyileştirme güncellemesi olarak verilen güncellemeyle birlikte telefonun performansı ve işlevselliği arttırıldı. Bu yeniliklerin yanı sıra Android güvenlik yaması da 1 Haziran 2017 tarihine güncellendi. Yeni güncelleme ile birlikte versiyon numarası V20i numarasına yükseldi.

  • Android sürümü: 7.0 Nougat
  • Yazılım Sürümü: H850V20i
  • Kernel Sürüm: 3.18.31
  • Yapın Numarası: NRD90U
  • Güvenlik Yaması: 01.06.2017
  • Ana Bant Sürümü: MPSS.TH.2.0.c1.4-00057-M8996FAAAANAZM-1
  • Dosya Boyutu: 2.43 GB
  • Dosya Linki: H850_OPEN_EU_20i.KDZ

￼ LG G5 Yazılım Güncellemesi Nasıl Yapılır?

LG güncellemeleri genellikle OTA üzerinden yayımlanıyor. OTA üzerinden yapmak için Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncellemesi bölümüne girip kontrol ediniz. OTA üzerinden alamayan kullanıcılar, LG’nin sağlamış olduğu güncelleme/yedekleme programı LG Bridge üzerinden yapabilirsiniz. LG Bridge üzerinden kontrol etmek için buraya tıklayın.

OTA ve LG Bridge programından güncellemeye kavuşamayan kullanıcılar son olarak KDZ yükleme programı LG UP ile manuel kurulum yaparak yükleyebilirsiniz. LG UP ile yüklemek için buraya tıklayın.

Güncellemeyi yapmadan önce;

  1. Telefon üzerinden yapan kullanıcılar, Wi-Fi ağı üzerinden yapmayı tercih etsin.
  2. Telefonda güncelleme yapmadan önce, telefonun şarjının en az %50 seviyesinde olmasına özen gösterin.
  3. Telefona güncellemeyi yaptıktan sonra verilerinizi yedekleyip hard reset atmayı unutmayın.
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Ahmet Dizdar
LG akıllı telefonları üzerine yazılım güncelleme, root-rom rehberleri ve teknik servis bilgini.

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37 YORUMLAR

  1. Arkadaslar tlf nuz hangi ülkeye kayıtlı ise o kdz dosyasını indirin örnek v20c-ısr ise gidip 20 i avrupa yüklemeyin kurulum yaparsınız ancak her tlf açılısında hata ekranı görürsünüz en güzeli ota üzerinden almak ve beklemek

  10. + 2 ekran kilidini kaldırabilir miyiz lg g5 için?
    Kaydırma ve şekil kilidi var. Kaydırma iptal olmuyor. 2 kilit açmak zorunda kalıyorum.

    +lg g2’deki defter uygulamasını kurabilir miyiz?

    • Kilit kaldırılamıyor. Defter uygulaması LG G5 modelinin kendisine ait uygulaması olarak var. LG G2 defter uygulaması apk bulup yüklenebilir ancak yazılım dolayısıyla çalışmayabilir.

  14. kolay gelsin ben deniyorum oto dan güncel diyor dün gece bir güncelleme yaptım bu henüz gelmedi telefon değiştim g4 elveda yaptım g5 aldım akşam 7.0 güncelledim bunu deniyorum gelmiyor tüm herkese g5 alın derim

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