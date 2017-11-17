[H850] LG G5 EUR V20q Versiyon Güncellemesi Yayımlandı

LG G5 Avrupa modeli için bugün yeni yazılım güncellemesi yayımlandı. H850 EURO modeli için V20q versiyon güncellemesi LG Bridge ve OTA üzerinden indirilebilir durumda. Yeni güncelleme içeriğine batığımız zaman kullanılabilirlik ve iyileştirmeler içeriyor. Telefonun güvenlik yamasında da bir iyileştirme yapılmış durumda. Güncelleme alan modellere ve ülkelere aşağıdan ulaşabilirsiniz.
|LGH850
|SPAIN
|ES/Spain
|LGH850
|ITALY
|IT/Italy
|LGH850
|HUNGARY
|HU/Hungary
|LGH850
|FRA
|FR/France
|LGH850
|CZECHO
|CZ/Czech Republic
|LGH850
|Switzerland
|CH/Switzerland
|LGH850
|O2
|GB/United Kingdom
|LGH850
|GREECE
|GR/Greece
|LGH850
|GERMANY
|DE/Germany
|LGH850
|PORTUGAL
|PT/Portugal
|LGH850
|POLAND
|PL/Poland
|LGH850
|ROMANIA
|RO/Romania
|LGH850
|NLD
|NL/Netherlands
|LGH850
|ORANGE
|ES/Spain
|LGH850
|VODAFONE
|ES/Spain
|LGH850
|VODAFONE
|IT/Italy
|LGH850
|VIP
|HR/Croatia
|LGH850
|VODAFONE
|HU/Hungary
|LGH850
|ORANGE
|FR/France
|LGH850
|VODAFONE
|GB/United Kingdom
|LGH850
|M-TEL
|BG/Bulgaria
|LGH850
|VODAFONE
|DE/Germany
|LGH850
|MOBILKOM
|AT/Austria
|LGH850
|VODAFONE
|PT/Portugal
|LGH850
|ORANGE
|PL/Poland
|LGH850
|VODAFONE
|RO/Romania
|LGH850
|ORG ROMANIA
|RO/Romania
LG G5 EUR V20q İyileştirme Güncellemesi
Haziran güvenlik yamasına sahip akıllı telefon bugün yayımlanan yeni versiyon güncellemesi ile güvenlik yamasında iyileştirmeler içeriyor. Avrupa modelleri için yayımlanan yazılım güncellemesi yakın zamanda Türkiye modelleri içinde yayımlanacak. Bu güncellemenin Android 8.0 Oreo güncellemesi için bir hazırlık olarak düşüne biliriz. Önümüzde ki bir kaç ay içinde LG G5 H850 modelleri Android 8.0 Oreo güncellemesini alacak.
- Android sürümü: 7.0 Nougat
- Yazılım Sürümü: H850V20q
- Kernel Sürüm: 3.18.31
- Yapın Numarası: NRD90U
- Güvenlik Yaması: 01.11.2017
- Ana Bant Sürümü: MPSS.TH.2.0.c1.4-00057-M8996FAAAANAZM-1
LG G5 Yazılım Güncellemesi Nasıl Yapılır?
LG güncellemeleri genellikle OTA üzerinden yayımlanıyor. OTA üzerinden yapmak için Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncellemesi bölümüne girip kontrol ediniz. OTA üzerinden alamayan kullanıcılar, LG’nin sağlamış olduğu güncelleme/yedekleme programı LG Bridge üzerinden yapabilirsiniz. LG Bridge üzerinden kontrol etmek için buraya tıklayın.
OTA ve LG Bridge programından güncellemeye kavuşamayan kullanıcılar son olarak KDZyükleme programı LG UP ile manuel kurulum yaparak yükleyebilirsiniz. LG UP ile yüklemek için buraya tıklayın.
Güncellemeyi yapmadan önce;
- Telefon üzerinden yapan kullanıcılar, Wi-Fi ağı üzerinden yapmayı tercih etsin.
- Telefonda güncelleme yapmadan önce, telefonun şarjının en az %50 seviyesinde olmasına özen gösterin.
- Telefona güncellemeyi yaptıktan sonra verilerinizi yedekleyip hard reset atmayı unutmayın.
Uygulama güncellemeleri de mevcut muhtemelen hangileri güncellendi acaba? Bir bilginiz var mı?