[H850] LG G5 EUR V20q Versiyon Güncellemesi Yayımlandı

LG G5 Avrupa modeli için bugün yeni yazılım güncellemesi yayımlandı. H850 EURO modeli için V20q versiyon güncellemesi LG Bridge ve OTA üzerinden indirilebilir durumda. Yeni güncelleme içeriğine batığımız zaman kullanılabilirlik ve iyileştirmeler içeriyor. Telefonun güvenlik yamasında da bir iyileştirme yapılmış durumda. Güncelleme alan modellere ve ülkelere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

LGH850 SPAIN ES/Spain LGH850 ITALY IT/Italy LGH850 HUNGARY HU/Hungary LGH850 FRA FR/France LGH850 CZECHO CZ/Czech Republic LGH850 Switzerland CH/Switzerland LGH850 O2 GB/United Kingdom LGH850 GREECE GR/Greece LGH850 GERMANY DE/Germany LGH850 PORTUGAL PT/Portugal LGH850 POLAND PL/Poland LGH850 ROMANIA RO/Romania LGH850 NLD NL/Netherlands LGH850 ORANGE ES/Spain LGH850 VODAFONE ES/Spain LGH850 VODAFONE IT/Italy LGH850 VIP HR/Croatia LGH850 VODAFONE HU/Hungary LGH850 ORANGE FR/France LGH850 VODAFONE GB/United Kingdom LGH850 M-TEL BG/Bulgaria LGH850 VODAFONE DE/Germany LGH850 MOBILKOM AT/Austria LGH850 VODAFONE PT/Portugal LGH850 ORANGE PL/Poland LGH850 VODAFONE RO/Romania LGH850 ORG ROMANIA RO/Romania

LG G5 EUR V20q İyileştirme Güncellemesi

Haziran güvenlik yamasına sahip akıllı telefon bugün yayımlanan yeni versiyon güncellemesi ile güvenlik yamasında iyileştirmeler içeriyor. Avrupa modelleri için yayımlanan yazılım güncellemesi yakın zamanda Türkiye modelleri içinde yayımlanacak. Bu güncellemenin Android 8.0 Oreo güncellemesi için bir hazırlık olarak düşüne biliriz. Önümüzde ki bir kaç ay içinde LG G5 H850 modelleri Android 8.0 Oreo güncellemesini alacak.

Android sürümü: 7.0 Nougat Yazılım Sürümü: H850V20q Kernel Sürüm: 3.18.31 Yapın Numarası: NRD90U Güvenlik Yaması : 01.11.2017 Ana Bant Sürümü: MPSS.TH.2.0.c1.4-00057-M8996FAAAANAZM-1



LG G5 Yazılım Güncellemesi Nasıl Yapılır?

LG güncellemeleri genellikle OTA üzerinden yayımlanıyor. OTA üzerinden yapmak için Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncellemesi bölümüne girip kontrol ediniz. OTA üzerinden alamayan kullanıcılar, LG’nin sağlamış olduğu güncelleme/yedekleme programı LG Bridge üzerinden yapabilirsiniz. LG Bridge üzerinden kontrol etmek için buraya tıklayın.

OTA ve LG Bridge programından güncellemeye kavuşamayan kullanıcılar son olarak KDZyükleme programı LG UP ile manuel kurulum yaparak yükleyebilirsiniz. LG UP ile yüklemek için buraya tıklayın.

Güncellemeyi yapmadan önce;