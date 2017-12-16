[H850] LG G5 EUR V20s Güvenlik Güncellemesi Yayımlandı

LG G5 Avrupa modelleri için bugün yeni güvenlik güncellemesi yayımlandı. LG H850 EUR modeli için V20s güvenlik güncellemesi LG Bridge ve OTA üzerinden indirilebilir durumda sunuldu. Yeni güncelleme içeriğinde yer alan bilgilere göre kullanılabilirlik ve iyileştirmeler üzerine bir düzenleme yapıldığı belirtiliyor. Telefonun güvenlik yamasında da bir iyileştirme yapılmış söz konusu görünüyor. Yeni verilen güncelleme ile LG G5 EUR V20s yazılımına sahip olunacak. Güncelleme alan modellere ve ülkelere aşağıdan ulaşabilirsiniz.
|LGH850
|SPAIN
|ES/Spain
|LGH850
|ITALY
|IT/Italy
|LGH850
|HUNGARY
|HU/Hungary
|LGH850
|FRA
|FR/France
|LGH850
|CZECHO
|CZ/Czech Republic
|LGH850
|Switzerland
|CH/Switzerland
|LGH850
|O2
|GB/United Kingdom
|LGH850
|GREECE
|GR/Greece
|LGH850
|GERMANY
|DE/Germany
|LGH850
|PORTUGAL
|PT/Portugal
|LGH850
|POLAND
|PL/Poland
|LGH850
|ROMANIA
|RO/Romania
|LGH850
|NLD
|NL/Netherlands
|LGH850
|ORANGE
|ES/Spain
|LGH850
|VODAFONE
|ES/Spain
|LGH850
|VODAFONE
|IT/Italy
|LGH850
|VIP
|HR/Croatia
|LGH850
|VODAFONE
|HU/Hungary
|LGH850
|ORANGE
|FR/France
|LGH850
|VODAFONE
|GB/United Kingdom
|LGH850
|M-TEL
|BG/Bulgaria
|LGH850
|VODAFONE
|DE/Germany
|LGH850
|MOBILKOM
|AT/Austria
|LGH850
|VODAFONE
|PT/Portugal
|LGH850
|ORANGE
|PL/Poland
|LGH850
|VODAFONE
|RO/Romania
|LGH850
|ORG ROMANIA
|RO/Romania
LG G5 EUR V20s İyileştirme Güncellemesi
1 Haziran 2017 tarihli güvenlik yamasına sahip akıllı telefonlar, bugün yayımlanan yeni güvenlik güncellemesi ile güvenlik yamasında iyileştirmeler içeriyor. Avrupa modelleri için yayımlanan yazılım güncellemesi yakın zamanda Türkiye modelleri içinde yayımlanacak. Bu güncellemenin Android 8.0 Oreo güncellemesi için bir hazırlık olarak düşüne biliriz. Önümüzde ki bir kaç ay içinde LG G5 H850 modelleri Android 8.0 Oreo güncellemesini alacak.
- Android sürümü: 7.0 Nougat
- Yazılım Sürümü: H850V20s
- Kernel Sürüm: 3.18.31
- Yapın Numarası: NRD90U
- Güvenlik Yaması: 06.11.2017
- Ana Bant Sürümü: MPSS.TH.2.0.c1.4-00057-M8996FAAAANAZM-1
LG G5 Yazılım Güncellemesi Nasıl Yapılır?
LG yazılım ve güvenlik güncellemeleri genellikle OTA üzerinden yayımlanıyor. OTA üzerinden yapmak için Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncellemesi bölümüne girip kontrol ediniz. OTA üzerinden alamayan kullanıcılar, LG’nin sağlamış olduğu güncelleme/yedekleme programı olan LG Bridge üzerinden güncelleme kontrolünü yapabilme imkanı sunuyor. LG Bridge üzerinden kontrol etmek için buraya tıklayın.
OTA ve LG Bridge programından güncellemeye kavuşamayan kullanıcılar son olarak KDZ yükleme programı LG UP ile manuel kurulum yaparak yükleyebilirsiniz. LG UP ile yüklemek için buraya tıklayın.
Güncellemeyi yapmadan önce;
- Telefon üzerinden yapan kullanıcılar, Wi-Fi ağı üzerinden yapmayı tercih etsin.
- Telefonda güncelleme yapmadan önce, telefonun şarjının en az %50 seviyesinde olmasına özen gösterin.
- Telefona güncellemeyi yaptıktan sonra verilerinizi yedekleyip hard reset atmayı unutmayın.
G5 H850 İSR sürümü için ne zaman gelir acaba ? Bu sürüm çok geriden geliyor gibi
Lg hala g4 e bi nougat veremedi. Alçak işte LG
Neden güncelleme indir dediğimde reklam gösterip play store yonlendirmekten başka Birşey olmuyor.