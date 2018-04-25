[H850] LG G5 EUR V20v İyileştirme Güncellemesi Yayımlandı

H850 model numarasına sahip LG G5 EUR akıllı telefonlar için yeni iyileştirme güncellemesi yayımlandı. LG G5 EUR V20v güncellemesiyle diğer güncellemeler gibi Meltdown ve Spectre açıklarına karşı korunuyor. Bu korunmanın yanı sıra akıllı telefon modelleri için sunulacak olan Android 8.0 Oreo güncellemesine de zemin hazırlanıyor. Güncellemenin diğer LG G5 modellerine de dağıtılacağı düşünülüyor.

LG G5 EUR V20v İyileştirme Güncellemesi

LG G5 EUR V20v güncellemesiyle birlikte akıllı telefonun işlevselliğinde ve performansında gelişme yapıldı. Bu gelişmelerin yanı sıra akıllı telefonlar için bir de güvenlik yaması güncellendi. MWC 2016 etkinliğinde tanıtılan ve modüler tasarımıyla dikkat çeken LG G5 akıllı telefonun EUR modelleri için dağıtılan güncelleme yaklaşık 260 MB paket boyutu ile geliyor. Bu paketin güncellenmesiyle birlikte akıllı telefonun Android Güvenlik Yaması da 1 Mart 2018 tarihine güncellenmiş oldu.

Android sürümü: 7.0 Oreo

Yazılım Sürümü: H85020v

Kernel Sürüm: 3.18.31

3.18.31 Yapım Numarası: NRD90U

NRD90U Güvenlik Yaması : 01.03.2018

: 01.03.2018 Ana Bant Sürümü: MPSS.TH.2.0.c1.4-00057-M8996FAAAANAZM-1

MPSS.TH.2.0.c1.4-00057-M8996FAAAANAZM-1 Dosya Boyutu : 260 MB (OTA Boyutu)

: 260 MB (OTA Boyutu) KDZ Dosyası: H85020v_00_OPEN_EU_1113.kdz

LG G5 EUR V20v İyileştirme Güncellemesi Nasıl Yapılır?

LG G5 H850 EUR modelinize ait olan iyileştirme veya güvenlik güncellemesini yapabilmek için bilgisayar programı olan LG Bridge programını kullanabilirsiniz. Telefonunuzu bilgisayarınıza “Ortam” olarak bağlayıp LG Bridge programını açarak güncelleme taraması ve yüklemesi yapabilirsiniz. LG Bridge programıyla güncelleme yapmak ve programı indirebilmek için buraya tıklayın.

LG Bridge üzerinden güncellemeye ulaşamayan kullanıcılar, akıllı telefon üzerinden yani OTA üzerinden güncellemeyi yapabilirler. Bunun için telefonun Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncellemesi adımlarını takip etmeleri yeterli olacaktır. Burada yapılan işlemler sonucunda güncelleme gözüktüğünde kolayılık güncellemeyi indirebilir ve yapabilirsiniz.

İlk iki işlemle de güncellemeyi gerçekleştiremeyenler için manuel güncelleme programı olan LG UP alternatif olarak sunulur. Bunun için bir bilgisayara ve yeni gelen güncellemenin KDZ dosyasına ihtiyaç vardır. Bunları elde edebilmek için KDZ dosyasını yazı içinde verilen kısımdan indirebilir, LG UP programını da buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Güncellemeyi yapmadan önce;