Android tarafında yapılan root ve rom işleriyle birlikte LG G5 modeline de romlar geliştirilmeye başlandı. LG G3 için alışık olduğumuz Fulmics ROM serisi LG G5 modeline de uygulanmaya başlandı. Sadece LG G5’in H850 Avrupa modeline kurulabilen Fulmics ROM 1.0, Android 7.0 Nougat işletim sistemini kullanmaktadır.

Fulmics ROM 1.0’ın Özellikleri

Android 7.0 işletim sistemi

UX 5.1 tema

Root ve busybox desteği

Kamerada 60 FPS desteği

İnternet trafik göstergesi

Çift pencere desteği

batarya, performans ve hafıza optimizesi

Miniview eklentisi

Power menüsünde; Kapat, Güvenli Mod, Yeniden Başlat

Fulmics ROM 1.0 İndirmeler

Fulmics 1.5 v20c Güncellemesiyle Gelen Yenilikler

Android Güvenlik Yaması Aralık 2016’ya güncellendi

Versiyon sürümü v20a’dan v20c’ye güncellendi

LG Uygulamaları son sürüme optimize edildi.

Fulmics ROM 1.0 Kurulum Rehberi

Öncelikle telefonunuzda Android 7.0 Nougat işletim sistemi bulunmalıdır. Android 7.0 yüklemek için buraya tıklayın.

tıklayın. 7.0 Nougat işletim sisteminize Root ve TWRP işlemlerini uygulamalısınız. Bunun için buraya tıklayın ve işlemleri uygulayın.

tıklayın ve işlemleri uygulayın. Root ve TWRP işlemlerinden sonra ROM dosyasını telefonunuza atın ve TWRP’ye giriş yapın.

TWRP’nin Wipe>Advanced Wipe kısmına girip Data, Cache, Dalvik Cache ve System seçeneklerini seçip temizleyin.

Wipe işleminden sonra TWRP’nin Install kısmına girip ROM dosyasını seçin ve flashlayın. Aroma installer bölümünü geçip işlemleri bitirin.

TWRP’nin Reboot kısmından System seçeneğine basarak telefonunuzu yeniden başlatın.

Fulmics 1.0 ROM Ekran Görüntüleri