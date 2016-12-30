MWC 2016’da tanıtılan LG G5, modüler tasarımı ile dikkat çekmişti. LG V20’nin çıkışı ile birlikte yazılım güncellemesi bekleyen LG G5 kullanıcıları geçen haftalarda Android 7.0 Nougat sürümüne kavuştu. Ancak geliştiriciler firma yazılımcılarından daha hızlı davranmaya devam ediyor. Resurrection Remix geliştiricileri LG G5 için Android 7.1.1 Nougat tabanlı Resurrection Remix N ROM‘unu geliştirdi ve kullanıma sundu.

Resurrection Remix N ROM’un Özellikleri

Saat özelleştirmeleri

Sol/Orta/Sağ Saat Konumu Ayarlama

Durum Çubuğuna çift tık ile uyutma

Ekrana çift tık ile uyandırma

İnternet Hız Göstergesi ekleme

Durum çubuğuna RR ve birçok logo ekleme

Sistem açılış animasyonları

Menü animasyonları

Geçiş animasyonları

3 parmak kaydırma ile Screen shot alma

OmniSwitch özelliği (S6 ve S7 Edge özelliği)

Kilit ekranı kısayolları belirleme

Ekran videosu çekme

OTG Desteği

Kamera deklanşör sesi açma/kapama

Power tuşuna çift tık ile kamera açma

Yazı tipleri ve boyutları ayarlama

LG G5 Resurrection Remix N İndirmeler

LG G5 Resurrection Remix N 7.1.1 Kurulum Rehberi

GApps Paketini ve ROM dosyasını telefonunuzun hafızasına kopyalayın.

Telefonunuzu TWRP Modu’nda başlatın. (Bilmeyenler için LG G5 Root&TWRP Rehberi )

) TWRP’de yükleme sırasında oluşabilecek hatalardan korunmak için halihazırdaki sistemin yedeğini almak için Backup bölümüne girip tüm seçenekleri işaretleyip uygulayın.

bölümüne girip tüm seçenekleri işaretleyip uygulayın. Yedek işleminden sonra Wipe>Advanced Wipe kısmına girip Cache, Dalvik Cache, System ve Data seçeneklerini seçip uygulayın.

Temizleme işlemi bittikten sonra Install kısmından sırasıyla ROM ve GApps Paketi ziplerini flashlayın.

Son olarak TWRP’nin Reboot kısmına girip System seçeneğine basarak telefonu yeniden başlatın.

LG G5 Resurrection Remix N 7.1.1 Ekran Görüntüleri