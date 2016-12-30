MWC 2016’da tanıtılan LG G5, modüler tasarımı ile dikkat çekmişti. LG V20’nin çıkışı ile birlikte yazılım güncellemesi bekleyen LG G5 kullanıcıları geçen haftalarda Android 7.0 Nougat sürümüne kavuştu. Ancak geliştiriciler firma yazılımcılarından daha hızlı davranmaya devam ediyor. Resurrection Remix geliştiricileri LG G5 için Android 7.1.1 Nougat tabanlı Resurrection Remix N ROM‘unu geliştirdi ve kullanıma sundu.
Resurrection Remix N ROM’un Özellikleri
- Saat özelleştirmeleri
- Sol/Orta/Sağ Saat Konumu Ayarlama
- Durum Çubuğuna çift tık ile uyutma
- Ekrana çift tık ile uyandırma
- İnternet Hız Göstergesi ekleme
- Durum çubuğuna RR ve birçok logo ekleme
- Sistem açılış animasyonları
- Menü animasyonları
- Geçiş animasyonları
- 3 parmak kaydırma ile Screen shot alma
- OmniSwitch özelliği (S6 ve S7 Edge özelliği)
- Kilit ekranı kısayolları belirleme
- Ekran videosu çekme
- OTG Desteği
- Kamera deklanşör sesi açma/kapama
- Power tuşuna çift tık ile kamera açma
- Yazı tipleri ve boyutları ayarlama
LG G5 Resurrection Remix N İndirmeler
- Resurrection Remix N 7.1.1 ROM’u İndir
- GApps Paketini İndir (Platform; ARM 64 – Android; 7.1 – Varyant; istediğinizi seçebilirsiniz.)
LG G5 Resurrection Remix N 7.1.1 Kurulum Rehberi
- GApps Paketini ve ROM dosyasını telefonunuzun hafızasına kopyalayın.
- Telefonunuzu TWRP Modu’nda başlatın. (Bilmeyenler için LG G5 Root&TWRP Rehberi)
- TWRP’de yükleme sırasında oluşabilecek hatalardan korunmak için halihazırdaki sistemin yedeğini almak için Backup bölümüne girip tüm seçenekleri işaretleyip uygulayın.
- Yedek işleminden sonra Wipe>Advanced Wipe kısmına girip Cache, Dalvik Cache, System ve Data seçeneklerini seçip uygulayın.
- Temizleme işlemi bittikten sonra Install kısmından sırasıyla ROM ve GApps Paketi ziplerini flashlayın.
- Son olarak TWRP’nin Reboot kısmına girip System seçeneğine basarak telefonu yeniden başlatın.
LG G5 Resurrection Remix N 7.1.1 Ekran Görüntüleri