[H850TR] LG G5 V20d İyileştirme Güncellemesi Yayımlandı
LG Teknik Servis
İLETİŞİM

LG G5 H850TR modeli için bugün iyileştirme güncellemesi yayımlandı. Yaklaşık bir ay önce yayımlanan V20b versiyon güncellemesinin üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen LG amiral gemisi modeli için iyileştirme güncellemesi yayımladı. V20b versiyonunda bazı sorunların olduğunu ve şarj süresine çok fazla etki ettiğini belirtmiştik. LG G5 Şarj Sorunu ve Aşırı Isınma Sorunu makalemiz’de versiyon düşürme hakkında detayları bulabilirsiniz. Artık versiyon düşürmeye gerek kalmadı. LG G5 için kısa sürede iyileştirme güncellemesi yayımladı.

LG G5 V20d İyileştirme Güncellemesi Yayımlandı

  LG G5 H850TR V20d Yazılım Güncellemesi

LG G5 H850TR V20d versiyon ve yazılım güncellemesi içeriğinde bizim için en önemli unsurlar arasında yer alan  ”Şarj Süresi İyileştirmesi” bulunuyor. V20b ile oluşan bazı hataların giderildiği ve ısınma ile şarj süresinde iyileştirmeler olduğunu görebilirsiniz. LG G5‘in güvenlik düzeyi’de 1 Nisan olarak güncellenmiş.

  • Android sürümü: 7.0 Nougat
  • Yazılım Sürümü: H850TR V20d
  • Kernel Sürüm: 3.18.31
  • Yapın Numarası: NRD90U
  • Güvenlik Yaması: 01.04.2017
  • Dosya Boyutu: 2.5GB (pc)
  • LG G5 V20d versiyon iyileştirmesi

     

    Güncelleme ota üzerinden yayımlandı.

     

    Güvenlik yaması 1 Nisan 2017 tarihine güncellendi.

  LG G5 V20d Yazılım Güncellemesi Nasıl Yapılır?

Yazılım güncellemeleri ile olarak OTA üzerinden değilde bilgisayar üzerinden gelebiliyor. Telefonunuzun yazılım güncelleme bölümünde, güncelleme görünmüyorsa bilgisayarınıza LG Bridge programını indirip güncellemeleri kontrol ediniz. Bilgisayarınıza LG Bridge programını indirmek için buraya tıklayınız. LG Bridge kullanımını ve kurulumunu yapabilir ve LG G5 telefonunuzu bilgisayara bağlayarak LG Bridge ile güncellemeyi rahatlıkla yapabilirsiniz.

Telefondan güncelleme yapmak isteyenler;

  1. Telefonunuzun şarjı en az %50 olması ve Wi-Fi ağına bağlı olmasına özen gösterin. İnternet paketiniz yoksa, Mobil veri üzerinden yapacağınız güncellemeler de yüksek İnternet kullanımına yol açabilir.
  2. Ayarlar-Genel-Telefon Hakkında-Güncelleme Merkezi bölümüne girip Yazılım Güncellemesi kısmından güncellemeyi kontrol ediniz.
  3. Karşınıza güncelleme çıktığında Wi-Fi ağı ile yüklemeye özen gösterin.

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  • Yedek alıp hard reset atarmısınız. sorun devam ederse bize yazınız veya lgdestek.net/teknik-servis adresinden iletişim kurunuz.

  • Merhaba Mehmet.

    lgdestek.net/teknik-servis adresinden iletişime geçermisin.

  • Davut Akgün

    Bende de gps yok güncellemeden kaynaklı mı? Kaç gündür uğraşıyorum ne yaptımsa çalışmadı. Siz sorunu çözebildiniz mi?

  • Mehmet Mutlu

    Güncelleyi uyguladım. telefon şarj ve çalışması düzeti. fakat gps çalışmamaya başladı. bu konu hakkında fikri olan varmı? esk ürüme döndüm, sıradan hepsini denedim. artık gps yok gibi resmen. gps sinyali bulamıyor.

  • Kaan

    Güncellemeyi yaptıktan sonra ısınma ve şarj sorunu düzeldi ama şebeke ile ilgili sorunlar yaşamaya başladım.Dışardan arama alamıyorum ve birini aramak iatediğimde çok geç bağlanıyor.Farklı hatlar da kullandım hard reset de attım yinede düzelmedi.Sizce ne yapabilirim

    • V20a sürümüne geri dönmeyi deneyin.

  • ibrahim Beytekin

    Güncellemeyi yanlışlıkla geçen hafta G5-H850 telefonuma kurdum ve normalde 1 gün rahat giden batarya artık 10 saat dayanmaz oldu.Ben sürekli arka planda çalışan programları kontrol ediyorum ancak çalışan programlar olarak güncellemeden öncesine göre bir farklılık yok.Cihaz hantallaştı, daha fazla ısınmaya başladı ve uyku modundan ayılması berbat oldu, 4-5 saniye boyunca kendine gelemiyor cihaz.
    Benimle aynı sorunu yaşayan var mı?

  • Özgür SARI

    V20d cok iyi oldu sarj suresi mukemmel isinma hic bise yok telefon cok hizli cok memnunum hele sukur duzgun bir guncelleme 🙂

  • Semih Yoldas

    Şarj su gibi gidiyo yüklemeyin bence

  • İsmail

    Arkadaşlar v20 d güncellemesinden sonra telefon kendiliğinden baya bir ısındı yanacak diye telefonu kapattım soğumasını brkledim tekrar açtım tekrar abartılı ısındı ben de kapattım 5-6 saat sora açtım şu an saçma sapan ısınma yok ama şarj falan rezalet oldu kullanınlara baktım ekran %21 iken boşta %26 bahsettiğim 9 saat kadar bir zaman dilimi önceki versiyon çok daha iyidisanki acaba bu konuda yalnız mıyım? Sizde de aynı mı?

  • Ahmet DİZDAR

    Güncelleme OTA üzerinden geldi, güncelleyebilirsiniz

  • Ahmet DİZDAR

    Sadece stok rom atabilirsiniz kdz olarak

  • Ahmet DİZDAR

    TR modeller için bı durum maalesef mümkün değil

  • Sayım Yardım

    merhaba, linki idm’den indiremiyorum nerede hata yapıyorum bilginiz var mı acaba?

    • Link güncellendi tekrar kontrol ediniz.

      • Sayım Yardım

        Link normal bir şekilde chrome’dan indiriyor fakat idm’le indirmiyor html sayfası şeklinde indiriyor. Başka bir şekilde indirme yöntemi var mı? Çünkü chrome’den indirdiğimde yarıda kesiliyor tamamını indiremiyorum.

      • XDM Download Menager kullanın.

  • Buğrahan Büyüm

    h860 afr versiyonu kullanıyorum v20b henüz gelmedi ne zaman geleceği belli mi?

    • Ahmet DİZDAR

      H860 modeli için bir güncelleme yayınlandı. LG Bridge ile telefonu kontrol edin

      • Buğrahan Büyüm

        Hergün kontrol ediyorum ama güncel diyor

  • Özgür SARI

    Otadan guncelleme yaptm ancak telefon ilk açılışında sebeke 2 dk gelmiyor daha sonra geliyor yardim edermisiniz

    • Yedek alıp hard reset atınız.

  • Onur Mest

    OTA GELDİ

  • Fırat Kuzu

    Merhaba Ben 850tr Lg G5 telefonuma root atmak istiyorum nasıl atıcam bulamadım hic bir yerde

    • H850TR için Root mümkün değil. Çünkü Bootloader kiliti açılamıyor.

  • sythsn

    V20 b yüklü olduğunda ısınma ve şarj sıkıntısı yoktu iyileştirme güncellemesi demişler ama telefonun içine ettiler 🙂 su gibi şarj akıp gidiyor 😀

    • Ahmet DİZDAR

      Bunu önlemek için telefonu sıfırlayın. Hard reset makalemizi okuyabilirsiniz

  • Alican Akkılıç

    OTA ya geldi arkadaşlar güncelleyin

  • Sinan Demir

    Bugun dagitimi baslar herhalde

  • Snapdragon

    bende halen yükleyemiyorum.lg bridge hata veriyor.

    • Snapdragon

      şu an otadan güncelleme geldi.

  • mehmet gökten

    bana yardımcı olurmusun ? bende hata alıyorumda

  • Yetiştirmeye çalışıyoruz. En geç yarın hazır olur.

    • Sezer Atak

      cevapladığınız için teşekkür ederim bir sorum daha olacaktı lg bridge ne zaman düzelecek ? 2-3 farklı bilgisayardan bile indiremiyorum hiç bir şey

      • 24 saat için OTA ve bilgisayar üzerinden güncelleme yapabilirsiniz.

      • Ibrahim Baba

        PC üzerinden güncelleme görünüor ama indirmior hata verior neden?

      • Ahmet DİZDAR

        LG sunucuları dolayısıyla olduğunu düşünüyoruz. OTA üzerinden güncelleme yapabilirsiniz

  • KDZ Yarın hazır olur.

    • mehmet gökten

      20a ya dönemıyorum neden ya telefonu kırma seviyesine geldim bi yardımcı olun yada 20 d yukleyelım: