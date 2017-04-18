[H850TR] LG G5 V20d İyileştirme Güncellemesi Yayımlandı

LG G5 H850TR modeli için bugün iyileştirme güncellemesi yayımlandı. Yaklaşık bir ay önce yayımlanan V20b versiyon güncellemesinin üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen LG amiral gemisi modeli için iyileştirme güncellemesi yayımladı. V20b versiyonunda bazı sorunların olduğunu ve şarj süresine çok fazla etki ettiğini belirtmiştik. LG G5 Şarj Sorunu ve Aşırı Isınma Sorunu makalemiz’de versiyon düşürme hakkında detayları bulabilirsiniz. Artık versiyon düşürmeye gerek kalmadı. LG G5 için kısa sürede iyileştirme güncellemesi yayımladı.
LG G5 V20d İyileştirme Güncellemesi Yayımlandı
LG G5 H850TR V20d Yazılım Güncellemesi
LG G5 H850TR V20d versiyon ve yazılım güncellemesi içeriğinde bizim için en önemli unsurlar arasında yer alan ”Şarj Süresi İyileştirmesi” bulunuyor. V20b ile oluşan bazı hataların giderildiği ve ısınma ile şarj süresinde iyileştirmeler olduğunu görebilirsiniz. LG G5‘in güvenlik düzeyi’de 1 Nisan olarak güncellenmiş.
- Android sürümü: 7.0 Nougat
- Yazılım Sürümü: H850TR V20d
- Kernel Sürüm: 3.18.31
- Yapın Numarası: NRD90U
- Güvenlik Yaması: 01.04.2017
- Dosya Boyutu: 2.5GB (pc)
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LG G5 V20d Yazılım Güncellemesi Nasıl Yapılır?
Yazılım güncellemeleri ile olarak OTA üzerinden değilde bilgisayar üzerinden gelebiliyor. Telefonunuzun yazılım güncelleme bölümünde, güncelleme görünmüyorsa bilgisayarınıza LG Bridge programını indirip güncellemeleri kontrol ediniz. Bilgisayarınıza LG Bridge programını indirmek için buraya tıklayınız. LG Bridge kullanımını ve kurulumunu yapabilir ve LG G5 telefonunuzu bilgisayara bağlayarak LG Bridge ile güncellemeyi rahatlıkla yapabilirsiniz.
Telefondan güncelleme yapmak isteyenler;
- Telefonunuzun şarjı en az %50 olması ve Wi-Fi ağına bağlı olmasına özen gösterin. İnternet paketiniz yoksa, Mobil veri üzerinden yapacağınız güncellemeler de yüksek İnternet kullanımına yol açabilir.
- Ayarlar-Genel-Telefon Hakkında-Güncelleme Merkezi bölümüne girip Yazılım Güncellemesi kısmından güncellemeyi kontrol ediniz.
- Karşınıza güncelleme çıktığında Wi-Fi ağı ile yüklemeye özen gösterin.