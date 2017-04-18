[H850TR] LG G5 V20d İyileştirme Güncellemesi Yayımlandı

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LG G5 H850TR modeli için bugün iyileştirme güncellemesi yayımlandı. Yaklaşık bir ay önce yayımlanan V20b versiyon güncellemesinin üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen LG amiral gemisi modeli için iyileştirme güncellemesi yayımladı. V20b versiyonunda bazı sorunların olduğunu ve şarj süresine çok fazla etki ettiğini belirtmiştik. LG G5 Şarj Sorunu ve Aşırı Isınma Sorunu makalemiz’de versiyon düşürme hakkında detayları bulabilirsiniz. Artık versiyon düşürmeye gerek kalmadı. LG G5 için kısa sürede iyileştirme güncellemesi yayımladı.

LG G5 V20d İyileştirme Güncellemesi Yayımlandı

LG G5 H850TR V20d Yazılım Güncellemesi

LG G5 H850TR V20d versiyon ve yazılım güncellemesi içeriğinde bizim için en önemli unsurlar arasında yer alan ”Şarj Süresi İyileştirmesi” bulunuyor. V20b ile oluşan bazı hataların giderildiği ve ısınma ile şarj süresinde iyileştirmeler olduğunu görebilirsiniz. LG G5‘in güvenlik düzeyi’de 1 Nisan olarak güncellenmiş.

Android sürümü: 7.0 Nougat

Yazılım Sürümü: H850TR V20d

Kernel Sürüm: 3.18.31

3.18.31 Yapın Numarası: NRD90U

Güvenlik Yaması : 01.04.2017

: 01.04.2017 Dosya Boyutu : 2.5GB (pc)

: 2.5GB (pc)

Güvenlik yaması 1 Nisan 2017 tarihine güncellendi.

LG G5 V20d Yazılım Güncellemesi Nasıl Yapılır?

Yazılım güncellemeleri ile olarak OTA üzerinden değilde bilgisayar üzerinden gelebiliyor. Telefonunuzun yazılım güncelleme bölümünde, güncelleme görünmüyorsa bilgisayarınıza LG Bridge programını indirip güncellemeleri kontrol ediniz. Bilgisayarınıza LG Bridge programını indirmek için buraya tıklayınız. LG Bridge kullanımını ve kurulumunu yapabilir ve LG G5 telefonunuzu bilgisayara bağlayarak LG Bridge ile güncellemeyi rahatlıkla yapabilirsiniz.

Telefondan güncelleme yapmak isteyenler;