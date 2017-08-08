[H850TR] LG G5 V20k İyileştirme Güncellemesi Yayımlandı

LG G5 Türkiye modelleri bugün yeni yazılım güncellemesi aldı. LG G5 H850TR modeli yayımlanan yeni versiyon güncellemesi ile v20k versiyonuna yükseltildi. En son iyileştirme güncellemesini dört ay önce nisan ayında V20d verdiyonunu almıştı. Nisan 2017 güvenlik sürümünü kullanan akıllı telefon, yeni güncelleme ile en son güvenlik güncellemesi temmuz 2017’ye yükseltildi. Android 7.0 Nougat yazılımını kullanan telefon yeni güncelleme ile herhangi bir sürüm yükseltmesi yapılmadı. Telefonun kullanılabilirlik ve iyileştirme güncellemesi olduğu için performans artışı bekliyoruz bu sürümde.
LG G5 H850TR V20K Yazılım Güncellemesi İle Gelen Yenilikler
Güncelleme içeriğine baktığımız zaman iyileştirme güncellemesi olduğunu görüyoruz. Pil ve kullanım performansı için yapılan bu güncelleme ile kullanılabilirliğinde artığını söyleyebiliriz. Güncelleme bu sabah saatlerinde sunucuya yüklenmiş ve telefonunuza OTA üzerinden gelmesi 24-48 saati bulabilir. Şuan güncelleme sadece LG Brigde programı üzerinden görüntülenebiliyor ve güncellenebiliyor. LG Bridge son zamanlarda sunucu kaynaklı güncelleme hatası verebilir. Böyle bir durumda güncellemenin OTA üzerinden gelmesini bekleyiniz.
- Android sürümü: 7.0 Nougat
- Yazılım Sürümü: H850TR V20k
- Kernel Sürüm: 3.18.31
- Yapın Numarası: NRD90U
- Güvenlik Yaması: 01.07.2017
- Dosya Boyutu: 2.5GB (pc)
- KDZ İndirme Linki: H85020k_00_TR.kdz
LG G5 V20k Yazılım Güncellemesi Nasıl Yapılır?
Yazılım güncellemeleri ile olarak OTA üzerinden değilde bilgisayar üzerinden gelebiliyor. Telefonunuzun yazılım güncelleme bölümünde, güncelleme görünmüyorsa bilgisayarınıza LG Bridge programını indirip güncellemeleri kontrol ediniz. Bilgisayarınıza LG Bridge programını indirmek için buraya tıklayınız. LG Bridge kullanımını ve kurulumunu yapabilir ve LG G5 telefonunuzu bilgisayara bağlayarak LG Bridge ile güncellemeyi rahatlıkla yapabilirsiniz.
Telefondan güncelleme yapmak isteyenler;
- Telefonunuzun şarjı en az %50 olması ve Wi-Fi ağına bağlı olmasına özen gösterin. İnternet paketiniz yoksa, Mobil veri üzerinden yapacağınız güncellemeler de yüksek İnternet kullanımına yol açabilir.
- Ayarlar-Genel-Telefon Hakkında-Güncelleme Merkezi bölümüne girip Yazılım Güncellemesi kısmından güncellemeyi kontrol ediniz.
- Karşınıza güncelleme çıktığında Wi-Fi ağı ile yüklemeye özen gösterin.
pili berbat hale getirmişler hiç memnun değilim kasma/donma sorunlarım çözülmedi hard reset attım tüm uygulamları temiz baştan kurayım belki o yüzden de kasıyor/donuyor olabilir dedim ama hiç bir alakası yokmuş ne yapmamı önerirsiniz ?
Kararlı sürüm olarak V20k çok beğenildi. V20k sürümü gibi stabil olarak V20a sürümü bulunmaktadır. V20a sürümünü bulup LG UP ile kurulum yapabilirsiniz
https://www.lgdestek.net/lg-up-ile-stock-rom-yukleme-21133/
V20k güncellemesini indirdigimden beri telefonumda sürekli Güç besleme yazısı çıkıp duruyor bu yüzden telefonum hızlı şarj da olmuyor. Sizce ne yapmalıyım
Ghost yok denilecek kadar azdı ama bu güncelleme nereye girersem ghost oluyo. Şarjın içine etti.
Not. Bu arada mail bar ını yanlış atamışsınız. Kayıtlı çerezlerde numaralar çıkıyo. Mail bar ı ile değiştirin bence kolay gelsin.
ben yükledim ama düzelmedi pil hala dayanmıyo pildenmi kaynaklı acaba ye pil değiştirdim ama yine değişmedi telefon uçak modunda duruyo yanımda
V20d ile kıyasladığımda şarjı çabuk gidiyor. tekrar nasıl dönüş yapabilirim ?
Test edenler aksini söylüyor. Hard reset atmadıysanız atın
https://www.lgdestek.net/lg-akilli-telefonlara-hard-reset-format-nasil-atilir-19/
Ahmet Dizdar geri dönüş için teşekkürler. Hard reset atmadım. Kesin çözüm mü? Ona göre yedekleme yapıp reset yapacağım
Kullanan kişiler V20k çok iyi diyorlar, hard reset atmak en doğrusu olur.
Tr ye gelen güncellemeden 20 – 30 gün sonra geliyor genelde…
Yani tahminim Eylülün ilk haftası gelir…
lg h858 e olur mu acaba
H858 modeli için olamaz. H858 modeli için ayrı bir güncelleme verilecektir
yeni güncelleme ile yüz tanıma özelliği geldiği söyleniyor ama güncelleme yaptım yüz tanıma yok
doğruluk payı nedir ?
Yüz tanıma vardı zaten
V20d surumu ile pil performansi nerede ise yariya dustu.Bunun ile acaba performans pil acisindan eski seviyeye ulasirmi.Yaka silktirdi bana.Gun icinde bile pil bitiyor.Ilk aldigimda gayet iyi olan pil nugat ile perf.Rtisi ve ayni pil omru ile memnun etmisti.
Test edildi ve onaylandı. Pil kullanımı gayet güzel bir şekilde iyileştirilmiş.
güncelleme şua na geldi wireless üzerinden kuruyorum bakalım neler olacak göreceğiz
Root iznini de zamanla verirler mi acaba?
TR modeller için verilmeyecek.
G6.. G5.. İnşallah kısa zamanda g4’de güncelleme verilir.
Yahu şu müzik uygulamasındaki hatayı düzeltsinler önce!!!! Müziğin perdesiyle oynarken sesin kalitesi inanılmaz düşüyor müzik parça parça çalıyor sanki. Android 6.0.1’de böyle bir problem yoktu abi kaç güncelleme geldi hala düzeltmediler şu hatayı!
Düzeltme
V20k’yı kurdum. Müzik uygulamasının sürümü 5.30.11’den 5.30.22’ye yükseltilmiş. Uzun zamandan sonra nihayet düzeltmişler uygulamadaki hatayı.
Ne hatası vardı?
“sunucu ile ilgili bir sorun olduğundan güncelleme indirilemiyor” yazısı çıkıyor bende sizde de aynı mı?
ota güncellemesi ne zaman aktif olur peki
2-3 gün sonra OTA üzerinden yayımlanır.
Bendeki g5 avrupa versiyonu v20c yi kullanıyor bu sürüme nasıl yükseltebilirim?
Bu KDZ dosyasını indirip manuel kurulum aracı LG UP ile kurabilirsiniz. LG tarafından gelen güncelleme ile yapmak için güncellemenin gelmesini beklemeniz gerekiyor.
https://www.lgdestek.net/lg-up-ile-stock-rom-yukleme-21133/
LG H860’a ne zaman gelir?