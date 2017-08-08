[H850TR] LG G5 V20k İyileştirme Güncellemesi Yayımlandı

LG G5 Türkiye modelleri bugün yeni yazılım güncellemesi aldı. LG G5 H850TR modeli yayımlanan yeni versiyon güncellemesi ile v20k versiyonuna yükseltildi. En son iyileştirme güncellemesini dört ay önce nisan ayında V20d verdiyonunu almıştı. Nisan 2017 güvenlik sürümünü kullanan akıllı telefon, yeni güncelleme ile en son güvenlik güncellemesi temmuz 2017’ye yükseltildi. Android 7.0 Nougat yazılımını kullanan telefon yeni güncelleme ile herhangi bir sürüm yükseltmesi yapılmadı. Telefonun kullanılabilirlik ve iyileştirme güncellemesi olduğu için performans artışı bekliyoruz bu sürümde.

LG G5 H850TR V20K Yazılım Güncellemesi İle Gelen Yenilikler

Güncelleme içeriğine baktığımız zaman iyileştirme güncellemesi olduğunu görüyoruz. Pil ve kullanım performansı için yapılan bu güncelleme ile kullanılabilirliğinde artığını söyleyebiliriz. Güncelleme bu sabah saatlerinde sunucuya yüklenmiş ve telefonunuza OTA üzerinden gelmesi 24-48 saati bulabilir. Şuan güncelleme sadece LG Brigde programı üzerinden görüntülenebiliyor ve güncellenebiliyor. LG Bridge son zamanlarda sunucu kaynaklı güncelleme hatası verebilir. Böyle bir durumda güncellemenin OTA üzerinden gelmesini bekleyiniz.

Android sürümü: 7.0 Nougat

Yazılım Sürümü: H850TR V20k

Kernel Sürüm: 3.18.31

3.18.31 Yapın Numarası: NRD90U

Güvenlik Yaması : 01.07.2017

: 01.07.2017 Dosya Boyutu : 2.5GB (pc)

: 2.5GB (pc) KDZ İndirme Linki: H85020k_00_TR.kdz

LG G5 V20k Yazılım Güncellemesi Nasıl Yapılır?

Yazılım güncellemeleri ile olarak OTA üzerinden değilde bilgisayar üzerinden gelebiliyor. Telefonunuzun yazılım güncelleme bölümünde, güncelleme görünmüyorsa bilgisayarınıza LG Bridge programını indirip güncellemeleri kontrol ediniz. Bilgisayarınıza LG Bridge programını indirmek için buraya tıklayınız. LG Bridge kullanımını ve kurulumunu yapabilir ve LG G5 telefonunuzu bilgisayara bağlayarak LG Bridge ile güncellemeyi rahatlıkla yapabilirsiniz.

Telefondan güncelleme yapmak isteyenler;