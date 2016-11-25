LG G5 H860N dual sim Android 7.0 Nougat güncellemesi almaya başladı. Güncelleme şuan bölge bölge dağıtılıyor. Güncelleme ilk olarak Hong Kong bölgesinde dağıtılmaya başlandı. Elimize ulaşan güncelleme detaylarına göre Volte özelliği bu yazılımda aktif olarak geliyor. Fakat şöyle bir durum bulunuyor, ülkemizde operatörler destek sağlaması durumunda Volte görüntülü konuşma özelliğini kullanabilirsiniz.

LG G5 H860N & H860 Android 7.0 Nougat Güncellemesi

Ülkemize’de ithalatçı firmalar tarafından satışı yapılan LG G5 H860 ve H860N Hong Kong modelleri için bugün yeni yazılım güncellemesi yayımlandı. H860 modeli bir çift hatlı LG G5 kullanıyorsanız ve Hong Kong bölgesine ait ise telefon modeliniz, LG Bridge veya OTA üzerinde güncelleme yapabilirsiniz. Güncelleme Boyutu 2.55Gb olduğu ve Wİ-Fİ üzerinden yapmanızı öneriyoruz. Android 7.0 güncellemesi ile 4G ve volte yazılımı geliyor, fakat ülkemizde kullanılabilir mi bu konuda bir fikrimiz bulunmuyor.

V20a Noguat Yazılım Güncellemesi Detayları

Android sürümü: 7.0 Nougat

7.0 Nougat Yazılım Sürümü: H88620a

Kernel Sürüm: 3.18.31

3.18.31 Yapın Numarası: NRD90U

Güvenlik Yaması : 01.11.2016

: 01.11.2016 Dosya Boyutu: 2.55GB

Yeni Yazılımı Güncellemek için

İlk olarak güncelleme LG Bridge üzerinden güncellenebiliyor. Henüz telefonunuza gelmediyse bir süre sonra tekrar deneyebilirsiniz. Telefon üzerinden güncelleme yapacaksanız aşağıda ki adımları takip edebilirsiniz.

Cihazınız yeterince şarjı ve Wi-Fi bağlı olduğundan emin olun. Ayarlar> Genel sekmesinde dokunun Hakkında Telefon simgesine dokunun. Dokunun Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncelleme > Şimdi Kontrol. Açılan ekranda güncelleme detayları gelecektir, güncellemeyi indirmek ve yüklemek için ekrandaki yönergeleri izleyin. Yeni yazılım yüklenirken telefonunuz bir kaç kez otomatik olarak yeniden başlatılır.

Telefon modelinize güncelleme bulunmuyor ve Hong Kong bölgesine ait değilse LG UP aracı ile manuel yükleme yapabilirsiniz. Buraya tıklayarak yükleme rehberine ulaşabilirsiniz.