LG G5 H860N dual sim Android 7.0 Nougat güncellemesi almaya başladı. Güncelleme şuan bölge bölge dağıtılıyor. Güncelleme ilk olarak Hong Kong bölgesinde dağıtılmaya başlandı. Elimize ulaşan güncelleme detaylarına göre Volte özelliği bu yazılımda aktif olarak geliyor. Fakat şöyle bir durum bulunuyor, ülkemizde operatörler destek sağlaması durumunda Volte görüntülü konuşma özelliğini kullanabilirsiniz.

  LG G5 H860N & H860 Android 7.0 Nougat Güncellemesi

Ülkemize’de ithalatçı firmalar tarafından satışı yapılan LG G5 H860 ve H860N Hong Kong  modelleri için bugün yeni yazılım güncellemesi yayımlandı. H860 modeli bir çift hatlı LG G5 kullanıyorsanız ve Hong Kong bölgesine ait ise telefon modeliniz, LG Bridge veya OTA üzerinde güncelleme yapabilirsiniz. Güncelleme Boyutu 2.55Gb olduğu ve Wİ-Fİ üzerinden yapmanızı öneriyoruz. Android 7.0 güncellemesi ile 4G ve volte yazılımı geliyor, fakat ülkemizde kullanılabilir mi bu konuda bir fikrimiz bulunmuyor.

  V20a Noguat Yazılım Güncellemesi Detayları

2016-25-11-21-20-27

  • Android sürümü: 7.0 Nougat
  • Yazılım Sürümü: H88620a
  • Kernel Sürüm: 3.18.31
  • Yapın Numarası: NRD90U
  • Güvenlik Yaması: 01.11.2016
  • Dosya Boyutu: 2.55GB

  Yeni Yazılımı Güncellemek için

İlk olarak güncelleme LG Bridge üzerinden güncellenebiliyor. Henüz telefonunuza gelmediyse bir süre sonra tekrar deneyebilirsiniz. Telefon üzerinden güncelleme yapacaksanız aşağıda ki adımları takip edebilirsiniz.

  1. Cihazınız yeterince şarjı ve Wi-Fi bağlı olduğundan emin olun.
  2. Ayarlar> Genel sekmesinde dokunun Hakkında Telefon simgesine dokunun.
  3. Dokunun Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncelleme > Şimdi Kontrol.
  4. Açılan ekranda güncelleme detayları gelecektir, güncellemeyi indirmek ve yüklemek için ekrandaki yönergeleri izleyin.
  5. Yeni yazılım yüklenirken telefonunuz bir kaç kez otomatik olarak yeniden başlatılır.

Telefon modelinize güncelleme bulunmuyor ve Hong Kong bölgesine ait değilse LG UP aracı ile manuel yükleme yapabilirsiniz. Buraya tıklayarak yükleme rehberine ulaşabilirsiniz.

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Kerim Onaylar
LGDestek.NET Kurucusu ve aynı zamanda LG Kullanıcıları için içerik üreten yazar.

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  • Yunus KORKMAZ

    lg bridge üzerinden h 860 modelime güncelleme görüyorum ama ne yaptıysam bir türlü indiremiyorum bu hatayı düzeltmenin yolu yok mudur ?

  • Enes Çakır

    Güncelleme indirlemiyor hatası veriyor admin kardeşim dns falan değiştim uygulamayı kaldırdım tekrar yükledim diğer driverı yükledim ancak sonuç değişmedi çözümü hakkında önerin var mı?

  • Bugün h860 are modeline bir güncelleme görünüyor. Bilgisayar üzerinden LG Bridge programı ile güncellemeleri kontrol ediniz.

    • Turgut Ferhat

      H860 ame modelıne brıdge üzerinden h860 10M adında bi güncelleme var ama indirme hatası verıyor ?

      • Ertan Karlı

        Bende de hata verdi,ip değiştirdim,sonra yükledi.Dns değiştirmen gerekli
        kardeş,H860 ta halen android 6.0’yı veriyor Android 7 yi ne zaman verecek
        ki?

  • yusuf ergün

    Merhaba hocam ben ne yaptıysam romu yüklüyemedım hep hata veriyor lütfen bu LG g5 için anlatımlı ve uygulamalı video çekip yayınlarsanız inanın biz LG kullanıcılarını çok memnun edersiniz

    • Yakın zamanda böyle içerikleri video anlatımlı yapacağız Yusuf.

  • saban ak

    Admin bir sorum olacak yardımcı olursan sevinirim..
    Ben de lg g5 h860 modeli var yaklaşık 1 hafta önce 7.0 v20a twn xx sürümünü yükledim ancak volte hd görüşme gelmedi.. Sorun benim telefonda mı yoksa bilmediğim birşey mi var.. Yardımlarınızı bekliyorum.. Teşekkürler

    • LG G5 H860 ithal bir telefon olduğu için volte gelse bile ülkemizde şuanda kullanamazsınız. Yüklediğiniz stock rom ile alakalı bir durum. sorun teşkil etmiyor.

      • saban ak

        Türkcell hat kullanıyorum volte kullanabileceğine dair mesaj aldım onun için sormuştum.. Bazı arkadaşların bildirim ekranında (h860 modelinde) volte seçeneği var bende neden yok onu merak ediyorum doğrusu.
        İlginize teşekkürler

  • Bunu bilgisayarınıza kurun ondan sonra tekrar güncellemeyi deneyiniz. http://tool.lime.gdms.lge.com/dn/downloader.dev?fileKey=UW00120120425

    • EKREM ŞEKER

      driver yükleme ile bir sorun yaşamıyorum.

  • Enes Çakır

    Admin kardeşm H860 V10k-AME-XX modele güncelleme gelmedi konuyla ilgili bir bilgin var mı acaba Lg Bridge’den kontrol ettim dns ayarlarını yaptım ancak gene telefonunuz güncel diyor

    • Ame modellere şuan güncelleme gelmedi. En son güncelleme alan bölgedir.

      • Ertan Karlı

        Kaç güne gelir acaba bu süre çok uzayacak mı ?

  • Emre MASAT

    Güncellemeden sonra always on display ekranında bildirimlerde sürekli batarya simgesi var.bunu kaldırma şansımız var mı ?

  • Berkay Kut

    ben şu g4ünün anakartı yanıp g5 verilen kullanıcılardanım. Benim telefonuma gelmedi bu güncelleme ne zaman gelecek?

    • LG Bridge üzerinden kontrol yaptınız mı? Degişim cihazı olması bir farklılık göstermez tüm modeller aynıdır.

      • Berkay Kut

        bridge üstünden nasıl kontrol yapabiliyorum?

      • Berkay Kut

        lg up yüklemeye çalıştım fakat olmadı, bridgede hata verir mi?

      • Berkay Kut

        bridgede yazılım güncellemeye tıkladığımda lg airdrive meşgul hatasını alıyorum

      • LG Bridge uygulasın tamamen kapatın. Görev yöneticisin’den gerekirse sonlandırın. Uygulamayı yeniden başlatıp güncellemeleri kontrol ediniz.

      • Berkay Kut

        çözdüm onu wifi ile bağlıydı kablo ile bağladım, şuan indiriyor bittiği zaman olumlu olumsuz olarak yazacağım

  • Enes Çakır

    H860 V10k-AME-XX modeli var bende bu modele ne zaman güncelleme geleceği hakkında bilgisi olan var mı lg bridge’den kontrol ettiğimde telefonunuz güncel diyor

  • Gurcan y

    Merhaba G5 H860 telefonum’a 03.12.2016 tarihinde v10k güncellemesi geldi. Program versiyonu şu an V10K-AME-xx. Android 7 güncellemesi ne zaman gelecek bilgi varmı.

  • Hakan Avgın

    Dün H860 V10g-AME-XX modeline sahibim. LG Bridge üzerinde H86010K isimli bir güncelleme alabileceğim söyleniyor ancak indirmeye tıkladığımda saniyede 2 kb gibi bir indirme hızı ile indiriyor. 2 saat bekledim ve hala %0 olduğu için kapattım. Acaba sorun bende mi? Yoksa Bridge ile ilgili bir problem mi var. Ayrıca sahip olduğum cihaz hangi ülke üzerine kayıtlı? İnternette arattığımda bulamadım AME kısaltmasına sahip bir ülke. Cevaplarsanız sevinirim.

    • onur

      Benimkide sizinle aynı model bende bulamadım

    • ismet

      ame africa and middle east olması lazım benimki de öyle h860 kullanıyorum v10k çıkınca güncelleme gelmemişti bu siteden indirip lg flash tool’la yükledim

  • onur

    Bu guncelleme neden h850 den 1gb daha fazla

  • Melih

    LG G5 Speed modeli için güncelleme ne zaman gelcek bir bilginiz var mı

    • Henüz elimizde net bir bilgi bulunmuyor.

  • Alper Mudurlu

    V10 için ne zaman gelır tahmınen

    • 2017 şubat veya mart gibi tr için çıkar. avrupa modelleri daha erken çıkabilir.

      • Memo

        Peki lg g4 nezaman gelicek ondan haber varmi lutfen cevap yazin 7.0 naguat

      • Şuan elimizde net bilgi yok maalesef. Ocak ayı gibi düşünüyoruz.