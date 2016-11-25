[H860] LG G5 Dual Sim Android 7.0 V20a Güncellemesi Başladı

LG G5 H860N dual sim Android 7.0 Nougat güncellemesi almaya başladı. Güncelleme şuan bölge bölge dağıtılıyor. Güncelleme ilk olarak Hong Kong bölgesinde dağıtılmaya başlandı. Elimize ulaşan güncelleme detaylarına göre Volte özelliği bu yazılımda aktif olarak geliyor. Fakat şöyle bir durum bulunuyor, ülkemizde operatörler destek sağlaması durumunda Volte görüntülü konuşma özelliğini kullanabilirsiniz.
LG G5 H860N & H860 Android 7.0 Nougat Güncellemesi
Ülkemize’de ithalatçı firmalar tarafından satışı yapılan LG G5 H860 ve H860N Hong Kong modelleri için bugün yeni yazılım güncellemesi yayımlandı. H860 modeli bir çift hatlı LG G5 kullanıyorsanız ve Hong Kong bölgesine ait ise telefon modeliniz, LG Bridge veya OTA üzerinde güncelleme yapabilirsiniz. Güncelleme Boyutu 2.55Gb olduğu ve Wİ-Fİ üzerinden yapmanızı öneriyoruz. Android 7.0 güncellemesi ile 4G ve volte yazılımı geliyor, fakat ülkemizde kullanılabilir mi bu konuda bir fikrimiz bulunmuyor.
V20a Noguat Yazılım Güncellemesi Detayları
- Android sürümü: 7.0 Nougat
- Yazılım Sürümü: H88620a
- Kernel Sürüm: 3.18.31
- Yapın Numarası: NRD90U
- Güvenlik Yaması: 01.11.2016
- Dosya Boyutu: 2.55GB
Yeni Yazılımı Güncellemek için
İlk olarak güncelleme LG Bridge üzerinden güncellenebiliyor. Henüz telefonunuza gelmediyse bir süre sonra tekrar deneyebilirsiniz. Telefon üzerinden güncelleme yapacaksanız aşağıda ki adımları takip edebilirsiniz.
- Cihazınız yeterince şarjı ve Wi-Fi bağlı olduğundan emin olun.
- Ayarlar> Genel sekmesinde dokunun Hakkında Telefon simgesine dokunun.
- Dokunun Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncelleme > Şimdi Kontrol.
- Açılan ekranda güncelleme detayları gelecektir, güncellemeyi indirmek ve yüklemek için ekrandaki yönergeleri izleyin.
- Yeni yazılım yüklenirken telefonunuz bir kaç kez otomatik olarak yeniden başlatılır.
Telefon modelinize güncelleme bulunmuyor ve Hong Kong bölgesine ait değilse LG UP aracı ile manuel yükleme yapabilirsiniz. Buraya tıklayarak yükleme rehberine ulaşabilirsiniz.
merhaba
lg h860 kullanmaktayım
v20a-ds2-yt sürümünü kullanıyorum.lg bridge te update telefon görünmüyor diyor
volte özelliğini aktif etmek istiyorum.volte simgesi yok
rehberini verdiğiniz H88620a sürümünü kurarsam volte özelliği aktif olurmu
hattım vodafone volte ile ilgili desteği olduğunu söylüyor
yanlış birşey yapmak istemiyorum
Ülkemizde henüz ithal cihazlara operatörler volte desteği sunmuyor. Model numaranızdan dolayı volte hizmeti alamıyorsunuz.
lg bridge üzerinden h 860 modelime güncelleme görüyorum ama ne yaptıysam bir türlü indiremiyorum bu hatayı düzeltmenin yolu yok mudur ?
Güncelleme indirlemiyor hatası veriyor admin kardeşim dns falan değiştim uygulamayı kaldırdım tekrar yükledim diğer driverı yükledim ancak sonuç değişmedi çözümü hakkında önerin var mı?
Bugün h860 are modeline bir güncelleme görünüyor. Bilgisayar üzerinden LG Bridge programı ile güncellemeleri kontrol ediniz.
H860 ame modelıne brıdge üzerinden h860 10M adında bi güncelleme var ama indirme hatası verıyor ?
Bende de hata verdi,ip değiştirdim,sonra yükledi.Dns değiştirmen gerekli
kardeş,H860 ta halen android 6.0’yı veriyor Android 7 yi ne zaman verecek
ki?
Merhaba hocam ben ne yaptıysam romu yüklüyemedım hep hata veriyor lütfen bu LG g5 için anlatımlı ve uygulamalı video çekip yayınlarsanız inanın biz LG kullanıcılarını çok memnun edersiniz
Yakın zamanda böyle içerikleri video anlatımlı yapacağız Yusuf.
merhaba hocam ben telefonuma honkong romunu yüklemek istiyorum ama ne yaptıysam yüklenmedi son ana kadar gidiyorum start a basıyorum pc de programı durdurdu Windows kapatın uyarısı çıkıyor bunun çaresi ne lütfen bilen arkadaşlar cevap yazsınlar saygılar NOT benim telefonum h860 tvn modelı
Admin bir sorum olacak yardımcı olursan sevinirim..
Ben de lg g5 h860 modeli var yaklaşık 1 hafta önce 7.0 v20a twn xx sürümünü yükledim ancak volte hd görüşme gelmedi.. Sorun benim telefonda mı yoksa bilmediğim birşey mi var.. Yardımlarınızı bekliyorum.. Teşekkürler
LG G5 H860 ithal bir telefon olduğu için volte gelse bile ülkemizde şuanda kullanamazsınız. Yüklediğiniz stock rom ile alakalı bir durum. sorun teşkil etmiyor.
Türkcell hat kullanıyorum volte kullanabileceğine dair mesaj aldım onun için sormuştum.. Bazı arkadaşların bildirim ekranında (h860 modelinde) volte seçeneği var bende neden yok onu merak ediyorum doğrusu.
İlginize teşekkürler
Bunu bilgisayarınıza kurun ondan sonra tekrar güncellemeyi deneyiniz. http://tool.lime.gdms.lge.com/dn/downloader.dev?fileKey=UW00120120425
driver yükleme ile bir sorun yaşamıyorum.
Admin kardeşm H860 V10k-AME-XX modele güncelleme gelmedi konuyla ilgili bir bilgin var mı acaba Lg Bridge’den kontrol ettim dns ayarlarını yaptım ancak gene telefonunuz güncel diyor
Ame modellere şuan güncelleme gelmedi. En son güncelleme alan bölgedir.
Kaç güne gelir acaba bu süre çok uzayacak mı ?
Güncellemeden sonra always on display ekranında bildirimlerde sürekli batarya simgesi var.bunu kaldırma şansımız var mı ?
ben şu g4ünün anakartı yanıp g5 verilen kullanıcılardanım. Benim telefonuma gelmedi bu güncelleme ne zaman gelecek?
LG Bridge üzerinden kontrol yaptınız mı? Degişim cihazı olması bir farklılık göstermez tüm modeller aynıdır.
bridge üstünden nasıl kontrol yapabiliyorum?
lg up yüklemeye çalıştım fakat olmadı, bridgede hata verir mi?
bridgede yazılım güncellemeye tıkladığımda lg airdrive meşgul hatasını alıyorum
LG Bridge uygulasın tamamen kapatın. Görev yöneticisin’den gerekirse sonlandırın. Uygulamayı yeniden başlatıp güncellemeleri kontrol ediniz.
çözdüm onu wifi ile bağlıydı kablo ile bağladım, şuan indiriyor bittiği zaman olumlu olumsuz olarak yazacağım
H860 V10k-AME-XX modeli var bende bu modele ne zaman güncelleme geleceği hakkında bilgisi olan var mı lg bridge’den kontrol ettiğimde telefonunuz güncel diyor
Merhaba G5 H860 telefonum’a 03.12.2016 tarihinde v10k güncellemesi geldi. Program versiyonu şu an V10K-AME-xx. Android 7 güncellemesi ne zaman gelecek bilgi varmı.
Bilgisayar üzerinden LG Bridge programı ile kontrol yaparmısınız.
kontrol ettiğimde yazılımın güncel olduğunu yazıyor.
Merhaba ip dns değiştirme dahil tüm yöntemleri denedim. bridge silip yükledim telefonu sıfırladım hiç bir şekilde güncellemeyi indirip yükleyemiyorum. Lg bridge Güncellemeyi buluyor. fakat resimdeki gibi yine yükleme hatası. https://uploads.disquscdn.com/images/2411620891333749435673c90260fdb74fab92663f1fd249bbad4e6296979c73.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/ba3f2d55c843b3ceea972d6e46e081bcf69dcafa1b44ff5fd5c53bb1b51f24d7.jpg
Dün H860 V10g-AME-XX modeline sahibim. LG Bridge üzerinde H86010K isimli bir güncelleme alabileceğim söyleniyor ancak indirmeye tıkladığımda saniyede 2 kb gibi bir indirme hızı ile indiriyor. 2 saat bekledim ve hala %0 olduğu için kapattım. Acaba sorun bende mi? Yoksa Bridge ile ilgili bir problem mi var. Ayrıca sahip olduğum cihaz hangi ülke üzerine kayıtlı? İnternette arattığımda bulamadım AME kısaltmasına sahip bir ülke. Cevaplarsanız sevinirim.
Benimkide sizinle aynı model bende bulamadım
ame africa and middle east olması lazım benimki de öyle h860 kullanıyorum v10k çıkınca güncelleme gelmemişti bu siteden indirip lg flash tool’la yükledim
bu sitede yokmuş başka yerden bulmuştum yanlış hatırlamışım.
http://csmgdl.lgmobile.com/dn/downloader.dev?fileKey=FW8240475281A2J64DF73F7/H86010k_00_OPEN_ESA_DS_OP_0923.kdz
normalde burdan inmesi lazım ama lg serverları kapatmış dosya bilgisayarda olsa upload ederdim ama bulamadım. başka yerlerde şansınızı deneyin :/
Bu guncelleme neden h850 den 1gb daha fazla
LG G5 Speed modeli için güncelleme ne zaman gelcek bir bilginiz var mı
Henüz elimizde net bir bilgi bulunmuyor.
V10 için ne zaman gelır tahmınen
2017 şubat veya mart gibi tr için çıkar. avrupa modelleri daha erken çıkabilir.
Peki lg g4 nezaman gelicek ondan haber varmi lutfen cevap yazin 7.0 naguat
Şuan elimizde net bilgi yok maalesef. Ocak ayı gibi düşünüyoruz.