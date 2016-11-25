[H860] LG G5 Dual Sim Android 7.0 V20a Güncellemesi Başladı

Yazar
Kerim Onaylar
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LG G5 H860N dual sim Android 7.0 Nougat güncellemesi almaya başladı. Güncelleme şuan bölge bölge dağıtılıyor. Güncelleme ilk olarak Hong Kong bölgesinde dağıtılmaya başlandı. Elimize ulaşan güncelleme detaylarına göre Volte özelliği bu yazılımda aktif olarak geliyor. Fakat şöyle bir durum bulunuyor, ülkemizde operatörler destek sağlaması durumunda Volte görüntülü konuşma özelliğini kullanabilirsiniz.

  LG G5 H860N & H860 Android 7.0 Nougat Güncellemesi

Ülkemize’de ithalatçı firmalar tarafından satışı yapılan LG G5 H860 ve H860N Hong Kong  modelleri için bugün yeni yazılım güncellemesi yayımlandı. H860 modeli bir çift hatlı LG G5 kullanıyorsanız ve Hong Kong bölgesine ait ise telefon modeliniz, LG Bridge veya OTA üzerinde güncelleme yapabilirsiniz. Güncelleme Boyutu 2.55Gb olduğu ve Wİ-Fİ üzerinden yapmanızı öneriyoruz. Android 7.0 güncellemesi ile 4G ve volte yazılımı geliyor, fakat ülkemizde kullanılabilir mi bu konuda bir fikrimiz bulunmuyor.

  V20a Noguat Yazılım Güncellemesi Detayları

2016-25-11-21-20-27

  • Android sürümü: 7.0 Nougat
  • Yazılım Sürümü: H88620a
  • Kernel Sürüm: 3.18.31
  • Yapın Numarası: NRD90U
  • Güvenlik Yaması: 01.11.2016
  • Dosya Boyutu: 2.55GB

  Yeni Yazılımı Güncellemek için

İlk olarak güncelleme LG Bridge üzerinden güncellenebiliyor. Henüz telefonunuza gelmediyse bir süre sonra tekrar deneyebilirsiniz. Telefon üzerinden güncelleme yapacaksanız aşağıda ki adımları takip edebilirsiniz.

  1. Cihazınız yeterince şarjı ve Wi-Fi bağlı olduğundan emin olun.
  2. Ayarlar> Genel sekmesinde dokunun Hakkında Telefon simgesine dokunun.
  3. Dokunun Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncelleme > Şimdi Kontrol.
  4. Açılan ekranda güncelleme detayları gelecektir, güncellemeyi indirmek ve yüklemek için ekrandaki yönergeleri izleyin.
  5. Yeni yazılım yüklenirken telefonunuz bir kaç kez otomatik olarak yeniden başlatılır.

Telefon modelinize güncelleme bulunmuyor ve Hong Kong bölgesine ait değilse LG UP aracı ile manuel yükleme yapabilirsiniz. Buraya tıklayarak yükleme rehberine ulaşabilirsiniz.

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Kerim Onaylar
LGDestek.NET Kurucusu ve aynı zamanda LG Kullanıcıları için içerik üreten yazar.

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42 YORUMLAR

  1. merhaba
    lg h860 kullanmaktayım
    v20a-ds2-yt sürümünü kullanıyorum.lg bridge te update telefon görünmüyor diyor
    volte özelliğini aktif etmek istiyorum.volte simgesi yok
    rehberini verdiğiniz H88620a sürümünü kurarsam volte özelliği aktif olurmu
    hattım vodafone volte ile ilgili desteği olduğunu söylüyor
    yanlış birşey yapmak istemiyorum

  2. lg bridge üzerinden h 860 modelime güncelleme görüyorum ama ne yaptıysam bir türlü indiremiyorum bu hatayı düzeltmenin yolu yok mudur ?

  3. Güncelleme indirlemiyor hatası veriyor admin kardeşim dns falan değiştim uygulamayı kaldırdım tekrar yükledim diğer driverı yükledim ancak sonuç değişmedi çözümü hakkında önerin var mı?

      • Bende de hata verdi,ip değiştirdim,sonra yükledi.Dns değiştirmen gerekli
        kardeş,H860 ta halen android 6.0’yı veriyor Android 7 yi ne zaman verecek
        ki?

  5. Merhaba hocam ben ne yaptıysam romu yüklüyemedım hep hata veriyor lütfen bu LG g5 için anlatımlı ve uygulamalı video çekip yayınlarsanız inanın biz LG kullanıcılarını çok memnun edersiniz

      • merhaba hocam ben telefonuma honkong romunu yüklemek istiyorum ama ne yaptıysam yüklenmedi son ana kadar gidiyorum start a basıyorum pc de programı durdurdu Windows kapatın uyarısı çıkıyor bunun çaresi ne lütfen bilen arkadaşlar cevap yazsınlar saygılar NOT benim telefonum h860 tvn modelı

  6. Admin bir sorum olacak yardımcı olursan sevinirim..
    Ben de lg g5 h860 modeli var yaklaşık 1 hafta önce 7.0 v20a twn xx sürümünü yükledim ancak volte hd görüşme gelmedi.. Sorun benim telefonda mı yoksa bilmediğim birşey mi var.. Yardımlarınızı bekliyorum.. Teşekkürler

      • Türkcell hat kullanıyorum volte kullanabileceğine dair mesaj aldım onun için sormuştum.. Bazı arkadaşların bildirim ekranında (h860 modelinde) volte seçeneği var bende neden yok onu merak ediyorum doğrusu.
        İlginize teşekkürler

  8. Admin kardeşm H860 V10k-AME-XX modele güncelleme gelmedi konuyla ilgili bir bilgin var mı acaba Lg Bridge’den kontrol ettim dns ayarlarını yaptım ancak gene telefonunuz güncel diyor

  11. H860 V10k-AME-XX modeli var bende bu modele ne zaman güncelleme geleceği hakkında bilgisi olan var mı lg bridge’den kontrol ettiğimde telefonunuz güncel diyor

  12. Merhaba G5 H860 telefonum’a 03.12.2016 tarihinde v10k güncellemesi geldi. Program versiyonu şu an V10K-AME-xx. Android 7 güncellemesi ne zaman gelecek bilgi varmı.

  13. Dün H860 V10g-AME-XX modeline sahibim. LG Bridge üzerinde H86010K isimli bir güncelleme alabileceğim söyleniyor ancak indirmeye tıkladığımda saniyede 2 kb gibi bir indirme hızı ile indiriyor. 2 saat bekledim ve hala %0 olduğu için kapattım. Acaba sorun bende mi? Yoksa Bridge ile ilgili bir problem mi var. Ayrıca sahip olduğum cihaz hangi ülke üzerine kayıtlı? İnternette arattığımda bulamadım AME kısaltmasına sahip bir ülke. Cevaplarsanız sevinirim.

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