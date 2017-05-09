LG G5 Dual Sim modeli olan H860 için bugün yeni versiyon güncellemesi V20e yayımlandı. OTA (şebeke) üzerimben yayımlanan güncelleme aynı zamanda LG Bridge programı üzerinden de güncellenebiliyor. Yeni yazılım güncellemesi 20e-APR-17-2017 versiyon numarası ile yayımlandı. Güncelleme bölgelerine baktığımız zaman Hindistan, Tayvan ve Çek Cumhuriyeti modellerine yayımlandığını görüyoruz.
LG G5 H860 Dual Sim V20e Yazılım Güncellemesi
Güncelleme detaylarına baktığımız zaman, Telefon kullanılabilirliği ve iyileştirmeler içeriyor. Aynı zamanda pil optimizasyonu da bu güncelleme ile iyileştiğini görüyoruz. Ciddi bir arayüz değişikliği versiyon güncellemelerin de bulunmuyor. Genel olarak telefon iyileştirme ve işlevselliği geliştiriliyor. Güvenlik seviyesi yeni güncelleme ile 1 Nisan 2017 olarak güncellendi.
- Android sürümü: 7.0 Nougat
- Yazılım Sürümü: H860 V20e
- Kernel Sürüm: 3.18.31
- Yapın Numarası: NRD90U
- Güvenlik Yaması: 01.04.2017
- Dosya Boyutu: 290mb
LG G5 Dual Sim V20e Yazılım Güncellemesi Nasıl Yapılır?
Yazılım güncellemeleri ile olarak OTA üzerinden değilde bilgisayar üzerinden gelebiliyor. Telefonunuzun yazılım güncelleme bölümünde, güncelleme görünmüyorsa bilgisayarınıza LG Bridge programını indirip güncellemeleri kontrol ediniz. Bilgisayarınıza LG Bridge programını indirmek için buraya tıklayınız. LG Bridge kullanımını ve kurulumunu yapabilir ve LG G5 telefonunuzu bilgisayara bağlayarak LG Bridge ile güncellemeyi rahatlıkla yapabilirsiniz.
Telefondan güncelleme yapmak isteyenler;
- Telefonunuzun şarjı en az %50 olması ve Wi-Fi ağına bağlı olmasına özen gösterin. İnternet paketiniz yoksa, Mobil veri üzerinden yapacağınız güncellemeler de yüksek İnternet kullanımına yol açabilir.
- Ayarlar-Genel-Telefon Hakkında-Güncelleme Merkezi bölümüne girip Yazılım Güncellemesi kısmından güncellemeyi kontrol ediniz.
- Karşınıza güncelleme çıktığında Wi-Fi ağı ile yüklemeye özen gösterin.