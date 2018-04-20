[H870] G6 V11k Yeni İyileştirme Güncellemesi Yayımlandı

LG’nin son amiral gemisi LG G6 Türkiye modeli bugün yeni yazılım güncellemesi aldı. LG G6 H870TR modeli en son 2017 Aralık ayında V11e yazılım güncellemesini almıştı. Yaklaşık olarak 4 ay gibi bir süre sonra LG Mobile, G6 modeli için bugün yeni iyileştirme güncellemesi yayımladı.

Ocak-Şubat 2018 gibi Andoid 8 Oreo güncellemesinin yayımlanması bekleniyordu fakat oreo güncellemesi henüz yayımlanmış değil. Lg’ nin geçtiğimiz günlerde açılan Güncelleme Merkezinden çıkan haberlere göre Nisan ayı sonunda 8.0 ın verilmeye başlanacak.

LG G6 H870TR V11k Güncellemesi

Bugün Türkiye kullanıcıları için V11k iyileştirme güncellemesi yayımlandı. OTA üzerinden gelen 787mb’lık güncelleme içeriğine baktığımızda, bir önceki güncelleme ile kullanıcılarından olumsuz eleştiri alan şarj süresinin artması beklenmekte. Güvenlik yaması düzeyi ise 1 Mart 2018 olarak güncellenmiş.