[H870] G6 V11k Yeni İyileştirme Güncellemesi Yayımlandı

LG’nin son amiral gemisi LG G6 Türkiye modeli bugün yeni yazılım güncellemesi aldı. LG G6 H870TR modeli en son 2017 Aralık ayında V11e yazılım güncellemesini almıştı. Yaklaşık olarak 4 ay gibi bir süre sonra LG Mobile, G6 modeli için bugün yeni iyileştirme güncellemesi yayımladı.
Ocak-Şubat 2018 gibi Andoid 8 Oreo güncellemesinin yayımlanması bekleniyordu fakat oreo güncellemesi henüz yayımlanmış değil. Lg’ nin geçtiğimiz günlerde açılan Güncelleme Merkezinden çıkan haberlere göre Nisan ayı sonunda 8.0 ın verilmeye başlanacak.
LG G6 H870TR V11k Güncellemesi
Bugün Türkiye kullanıcıları için V11k iyileştirme güncellemesi yayımlandı. OTA üzerinden gelen 787mb’lık güncelleme içeriğine baktığımızda, bir önceki güncelleme ile kullanıcılarından olumsuz eleştiri alan şarj süresinin artması beklenmekte. Güvenlik yaması düzeyi ise 1 Mart 2018 olarak güncellenmiş.
GÜNCELLEME ESNASINDA TELEFONUM DONDU VE ÖYLE KALDI HİÇBİRŞEY YAPAMIYORUM TELEFON ÇALIŞMIYOR…
Telefonu bilgisayara bağlayıp LG Bridge programıyla yükseltme hatalarını kurtarma yapınız
Güncellemeden sonra sanki kamera kalitesi düştü, ya da bana mı öyle geliyor anlamadım.
Bu arada G6’da QuickRemote yok mu ya? Oreo güncellemesi ile getirseler bari. 🙁
Quick Remote özelliği için Kızılötesi ışın gerekmektedir. Bu ışın olmadığı için kumanda özelliği kullanılamamaktadır.
Şu yeşil arama ekranı değişecek mi acaba ?
Ne işe yarıyor
G6 da oreo güncellemesinden sonra fotoğraf çekerken bokeh-portre efekti olma ihtimali var mı sizce?
Su anda indiriyorum. Bakalim batarya surelerinde herhangi bir degisiklik olacak mi? Batarya suresi kesinlikle kotu degil G6’nin ancak dahada iyi olmasi tabiki iyi olur.