LG Teknik Servis İLETİŞİM

Bugün LG G6 H870 Avrupa cihazları için yeni bir güncelleme yayımlandı. Geçtiğimiz aylarda satışa sunulan LG G6 satış sonrası iki önemli güncelleme alarak, telefonun kullanılabilirliğini ve performansını artırdığını söyleyebiliriz. Güncelleme V10f-Euro-XX-Nisan-17-2017 versiyon numarası ile OTA (şebeke) üzerinden yayımlandı. Toplam boyutu 670Mb olan güncelleme yakın zamanda Türkiye modelleri içinde yayımlanacağını düşünüyoruz.

Güncelleme Alan Bölgeler

Birleşik Krallık

Almanya

İtalya

Romanya

İspanya

Polonya

Macaristan

Norveç

Fransa

Yunanistan

LG G6 H870 V10g Yazılım Güncellemesi

LG G6 H870 V10g yeni versiyon güncellemesi ile telefon kullanılabilirliği ve işlevselliğin daha da geliştirildiğini söyleyebiliriz. LG G6 satışa sunulmasından kısa bir süre sonra ciddi iyileştirme güncellemeleri almaya devam ediyor.

Android sürümü: 7.0 Nougat

Yazılım Sürümü: H870V10f

Kernel Sürüm: 3.18.31

3.18.31 Yapın Numarası: NRD90U

Güvenlik Yaması : 01.04.2017

: 01.04.2017 Ana Bant Sürümü: MPSS.TH.2.0.1c3.1-00014-M8996FAAAANAZM-1.86009.21

MPSS.TH.2.0.1c3.1-00014-M8996FAAAANAZM-1.86009.21 Dosya Boyutu: 697Mb

LG G6 Güncelleme Nasıl Yapılır?

LG G6 modelinizin Ayarlar-Genel-Telefon Hakkında-Güncelleme Merkezi-Yazılım Güncellemesi adımlarını takip edip güncellemeyi sorgulayabilirsiniz. Telefonunuzun faturasına yansımaması için Wi-Fi bağlantısı ile güncellemeyi yapmayı tercih ediniz.

Telefon üzerinden güncellemeyi alamayan kullanıcılar için LG UP adlı KDZ yükleme programını kullanabilir. “İndir” bölümünde verdiğimiz KDZ dosyasını indirip buraya tıklayarak LG UP ile manuel kurulum yapabilirsiniz.

Manuel kurulum yerine alternatif olarak güncelleme/yedekleme programı olan LG Bridge programını da kullanabilirsiniz. LG Bridge programını kullanmak için buraya tıklayarak nasıl indirilip kurulduğunu öğrenebilir ve güncellemeyi nasıl yapacağınızı öğrenebilirsiniz.