[H870] LG G6 EUR V11g Güvenlik Güncellemesi Yayımlandı

LG, Avrupa’da ki G6 modelleri için bugün yeni yazılım güncellemesini yayımlandı. LG G6 EUR modelleri için Aralık güvenlik ekini barındıran ve iyileştirme ile düzeltmeler içeren V11g yazılım versiyonunu yayımladı. Aralık güvenlik yaması ile yayımlanan güncelleme ile LG G6 Android 8.0 yazılım güncellemesi 2018 Ocak ayına ertelenmiş gibi görünüyor.

Android 8.0 Oreo beta testleri şuan Kore’de devam ediyor. Beta test çalışmaları da sona yaklaşıldığı ve önümüzdeki ay içerisinde güncellemenin yayımlanacağını düşünüyoruz. LG G6’nın Avrupa modelleri için yayımlanan V11g versiyon güncellemesini alan ülkelere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

LG G6 EUR V11g Yazılım Güncellemesi

LG G6 Avrupa sürümleri için yayımlanan yazılım güncellemesi bilgisayar ve OTA üzerinden indirilebilir durumda. Aralık güvenlik güncellemesini içerin yazılım aynı zamanda telefon kullanılabilirliği ve iyileştirmeler içeriyor.

Android sürümü: 7.0 Nougat

Yazılım Sürümü: H870V11g

Kernel Sürüm: 3.18.31

3.18.31 Yapın Numarası: NRD90U

Güvenlik Yaması : 01.12.2017

: 01.12.2017 Ana Bant Sürümü: MPSS.TH.2.0.1c3.1-00014-M8996FAAAANAZM-1.86009.21

MPSS.TH.2.0.1c3.1-00014-M8996FAAAANAZM-1.86009.21 Dosya Boyutu :

: KDZ Dosyası: H87011g_00_OPEN_EU_OP_1113.kdz

LG G6 EUR V11g Yazılım Güncellemesi Nasıl Yapılır?

LG G6 iyileştirme ve sistem güncellemeleri yapmak için firmanın sağlamış olduğu güncelleme/yedekleme programı LG Bridge uygulamasından yararlanılır. Bilgisayar üzerinden yararlanılabilen uygulama için buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

LG Bridge üzerinden güncellemeyi alamayan veya göremeyen kullanıcılar, telefonun Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncellemesi bölümüne girip OTA üzerinden güncelleme kontrolü yapabilir. OTA ve LG Bridge üzerinden güncellemeyi henüz alamayan kullanıcılar manuel güncelleme programı olan LG UP programı ile yine bilgisayar aracılığıyla KDZ yükleyerek yeni güncellemeye sahip olabilirler. LG UP programına ulaşmak için buraya tıklayın.

Güncelleme yapmadan önce;