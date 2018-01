[H870] LG G6 EUR V11i Güvenlik Güncellemesi Yayımlandı

LG G6 için çalışma yapan LG yazılım mühendisleri, amiral gemisi için güvenlik güncellemesi paketini hazırladı. Yeni güvenlik güncellemesi paketinde yer alan iyileştirmelere KRACK Patch adı verilen bu yenilikler arasında stabilizasyon da yer alıyor. Yeni güncelleme içeriği, LG G6 EUR V11i versiyon güncellemesi adı altında yayımlandı. Bu güvenlik güncellemesiyle birlikte Meltdown ve Spectre güvenlik açıklıklarına önlem getirildi. Yeni güncelleme ilk olarak LG G6 H870 EUR modellerine dağıtıldı.

LGH870 POLAND COMMON PL/Poland 2018-01-27 LGH870 VODAFONE RO/Romania 2018-01-27 LGH870 NEU/NORTHERN EUROPE NO/Norway 2018-01-27 LGH870U IBERIA COMMON ES/Spain 2018-01-27 LGH870 IBERIA COMMON ES/Spain 2018-01-27 LGH870 VODAFONE ES/Spain 2018-01-27 LGH870 ITALY COMMON IT/Italy 2018-01-27 LGH870 VODAFONE IT/Italy 2018-01-27 LGH870 T-MOBILE HU/Hungary 2018-01-27 LGH870 HUNGARY HU/Hungary 2018-01-27 LGH870 VODAFONE HU/Hungary 2018-01-27 LGH870 ORANGE EUROPE FR/France 2018-01-27 LGH870 FRA FR/France 2018-01-27

LG G6 EUR V11i Yazılım Güncellemesi

LG G6 EUR V11i versiyonuna sahip yazılım güncellemesi, LG G6 modeli için sağlanan bilgisayar yazılım programı LG Bridge üzerinden dağıtılmaya başlandı. Kısa süre sonra OTA üzerinden gelecek olan güncelleme içeriğinin güvenlik yaması 1 Ocak 2018 tarihine güncellendiği görülüyor.

Android sürümü: 7.0 Nougat

Yazılım Sürümü: H870V11i

Kernel Sürüm: 3.18.31

3.18.31 Yapın Numarası: NRD90U

Güvenlik Yaması : 01.01.2018

: 01.01.2018 Ana Bant Sürümü: MPSS.TH.2.0.1c3.1-00018-M8996FAAAANAZM-1.115847.1.1

MPSS.TH.2.0.1c3.1-00018-M8996FAAAANAZM-1.115847.1.1 Dosya Boyutu : 3.04 GB (LG Bridge Boyutu)

: 3.04 GB (LG Bridge Boyutu) KDZ Dosyası: H87011i_00_OPEN_EU_OP_1113.kdz

LG G6 EUR V11i Güvenlik Güncellemesi Nasıl Yapılır?

LG G6 modellerinde güncelleme yapmak için sağlanan bilgisayar programı olan ve yazılım güncelleme/yedekleme işlemleri için kullanılabilen LG Bridge programı kullanılabilir. Bilgisayar üzerinden gelen güncelleme LG Bridge ile yapmak için buraya tıklayarak programın nasıl kullanıldığını öğrenebilir ve bilgisayarınıza indirip kullanabilirsiniz.

Güncellemeyi bilgisayar üzerinden LG Bridge ile yapmak istemeyen kullanıcılar, güncellemenin OTA üzerinden gelmesini beklemeleri gerekmektedir. Yeni güncelleme OTA üzerinden sağlandığında telefonun Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncellemesi kısmına girip kontrol etmeleri yeterli olur.

İki seçeneği de gerçekleştiremeyen LG G6 EUR kullanıcıları, yine LG G6 için sağlanan manuel güncelleme programı olan LG UP aracından yararlanıp güncellemeyi yapabilirler. Üstte verilen KDZ dosyasını indirip LG UP ile kurulum yapmanız yeterli olacaktır. LG UP ile yükleme yapmak için buraya tıklayın.

Güncelleme yapmadan önce;