[H870] LG G6 EUR V11i Güvenlik Güncellemesi Yayımlandı

LG G6 için çalışma yapan LG yazılım mühendisleri, amiral gemisi için güvenlik güncellemesi paketini hazırladı. Yeni güvenlik güncellemesi paketinde yer alan iyileştirmelere KRACK Patch adı verilen bu yenilikler arasında stabilizasyon da yer alıyor. Yeni güncelleme içeriği, LG G6 EUR V11i versiyon güncellemesi adı altında yayımlandı. Bu güvenlik güncellemesiyle birlikte Meltdown ve Spectre güvenlik açıklıklarına önlem getirildi. Yeni güncelleme ilk olarak LG G6 H870 EUR modellerine dağıtıldı.
|LGH870
|POLAND COMMON
|PL/Poland
|2018-01-27
|LGH870
|VODAFONE
|RO/Romania
|2018-01-27
|LGH870
|NEU/NORTHERN EUROPE
|NO/Norway
|2018-01-27
|LGH870U
|IBERIA COMMON
|ES/Spain
|2018-01-27
|LGH870
|IBERIA COMMON
|ES/Spain
|2018-01-27
|LGH870
|VODAFONE
|ES/Spain
|2018-01-27
|LGH870
|ITALY COMMON
|IT/Italy
|2018-01-27
|LGH870
|VODAFONE
|IT/Italy
|2018-01-27
|LGH870
|T-MOBILE
|HU/Hungary
|2018-01-27
|LGH870
|HUNGARY
|HU/Hungary
|2018-01-27
|LGH870
|VODAFONE
|HU/Hungary
|2018-01-27
|LGH870
|ORANGE EUROPE
|FR/France
|2018-01-27
|LGH870
|FRA
|FR/France
|2018-01-27
LG G6 EUR V11i Yazılım Güncellemesi
LG G6 EUR V11i versiyonuna sahip yazılım güncellemesi, LG G6 modeli için sağlanan bilgisayar yazılım programı LG Bridge üzerinden dağıtılmaya başlandı. Kısa süre sonra OTA üzerinden gelecek olan güncelleme içeriğinin güvenlik yaması 1 Ocak 2018 tarihine güncellendiği görülüyor.
- Android sürümü: 7.0 Nougat
- Yazılım Sürümü: H870V11i
- Kernel Sürüm: 3.18.31
- Yapın Numarası: NRD90U
- Güvenlik Yaması: 01.01.2018
- Ana Bant Sürümü: MPSS.TH.2.0.1c3.1-00018-M8996FAAAANAZM-1.115847.1.1
- Dosya Boyutu: 3.04 GB (LG Bridge Boyutu)
- KDZ Dosyası: H87011i_00_OPEN_EU_OP_1113.kdz
LG G6 EUR V11i Güvenlik Güncellemesi Nasıl Yapılır?
LG G6 modellerinde güncelleme yapmak için sağlanan bilgisayar programı olan ve yazılım güncelleme/yedekleme işlemleri için kullanılabilen LG Bridge programı kullanılabilir. Bilgisayar üzerinden gelen güncelleme LG Bridge ile yapmak için buraya tıklayarak programın nasıl kullanıldığını öğrenebilir ve bilgisayarınıza indirip kullanabilirsiniz.
Güncellemeyi bilgisayar üzerinden LG Bridge ile yapmak istemeyen kullanıcılar, güncellemenin OTA üzerinden gelmesini beklemeleri gerekmektedir. Yeni güncelleme OTA üzerinden sağlandığında telefonun Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncellemesi kısmına girip kontrol etmeleri yeterli olur.
İki seçeneği de gerçekleştiremeyen LG G6 EUR kullanıcıları, yine LG G6 için sağlanan manuel güncelleme programı olan LG UP aracından yararlanıp güncellemeyi yapabilirler. Üstte verilen KDZ dosyasını indirip LG UP ile kurulum yapmanız yeterli olacaktır. LG UP ile yükleme yapmak için buraya tıklayın.
Güncelleme yapmadan önce;
- Telefonunuzun batarya seviyesinin en az %50 olmasına özen gösterin.
- Telefon üzerinden güncelleme yapacak kullanıcılar, güncellemeyi Wi-Fi veya Mobil Veri ile yapıp yapmadığını kontrol etsin. Mobil veri ile yapılan güncellemelerde paket aşımı olup ücretlendirme oluşabilir.
- Bilgisayar üzerinden güncelleme yapacak kullanıcılar, telefona ait sürücülerin bilgisayarda yüklü olduğundan emin olsun. LG Bridge ile güncelleme yapmadan önce her ihtimale karşı yedek almayı unutmayın.
- Manuel kurulum aracı kullanarak güncelleme yapmak isteyenler doğru KDZ dosyasını indirdiklerinden emin olsun. LG UP ile manuel kurulum öncesi her ihtimale karşı yedek almayı unutmayın.