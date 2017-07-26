LG G3 ve LG G5 için yapılan Fulmics ROM, geliştirici tarafından LG G6 modeline göre de uyarlandı. Android 7.0 Nougat işletim sistemi üzerine inşa edilen LG G6 Fulmics ROM, diğer modellere sunulanların birçoğunu kendi bünyesinde de taşıyacak. Versiyon olarak V10n üzerine inşa edilen ROM‘u şu an için H870 Avrupa kayıtlı telefon kullanan kullanıcılar kurabiliyor.
LG G6 Fulmics ROM Özellikleri
- Full UX 6.0 arayüz
- V10n sürümü üzerine inşa edili
- Fulmics OTA desteği
- 3 tık ile Knock Code kilitleme
- Google Asistan desteği
- Fulmics Tweaks
- Always On Display
- Manuel DPI boyutu ayarlama
- İnternet hız göstergesi ekleme
- Saat yazı tipi, rengi ve konumu ayarlama
- Tarih yazı tipi, rengi ve konumu ayarlama
- Bildirim ayarlarını kontrol edebilme
- Kilit ekran hava animasyonu ekleme
- Sanal tuş boyutları ayarlama
- Ses tuşlarına özellik atayabilme
LG G6 Fulmics ROM İçin Gerekli İndirmeler
LG G6 Fulmics ROM Kurulum Rehberi
- Telefonuza Root ve TWRP işlemlerini uygulayın. (LG G6 Bootloader Kilidi Rehberi)
- Root ve TWRP işlemlerinden sonra indirdiğiniz dosyaları telefona kopyalayın ve telefonu TWRP Modu‘nda başlatın.
- Her ihtimale karşı telefonun yedeğini almak için Backup bölümüne girip tüm seçenekleri seçin ve işlemi uygulayın.
- İşlem bittikten sonra Wipe > Advanced Wipe adımlarını takip edip sırasıyla Cache, Dalvik Cache, System ve Data seçeneklerini seçip temizleyin.
- İşlem sonrası Install kısmına girip kopyaladığınız ROM Dosyasını flashlayın.
- Yükleme tamamlandıktan sonra TWRP‘nin ana menüsünde bulunan Reboot bölümüne girip System seçeneği ile telefonu yeniden başlatın.
Turkce dil vrmi
Evet var.
merhaba makaleye baktım fakat LG G3 D855 için android 7 li bir fulmics romu yokmu ?
LG G3 Kategorisine bakabilirsiniz. https://www.lgdestek.net/lgg3/
Lg g3 d855 e olur mu rom
D855 modeli için bu makaleye göz atın;
https://www.lgdestek.net/ux-6-0-patch-lg-g3-fulmics-7-5-rom-yukleme-rehberi-35607/