LG G3 ve LG G5 için yapılan Fulmics ROM, geliştirici tarafından LG G6 modeline göre de uyarlandı. Android 7.0 Nougat işletim sistemi üzerine inşa edilen LG G6 Fulmics ROM, diğer modellere sunulanların birçoğunu kendi bünyesinde de taşıyacak. Versiyon olarak V10n üzerine inşa edilen ROM‘u şu an için H870 Avrupa kayıtlı telefon kullanan kullanıcılar kurabiliyor.

LG G6 Fulmics ROM Özellikleri

Full UX 6.0 arayüz

V10n sürümü üzerine inşa edili

Fulmics OTA desteği

3 tık ile Knock Code kilitleme

Google Asistan desteği

Fulmics Tweaks

Always On Display

Manuel DPI boyutu ayarlama

İnternet hız göstergesi ekleme

Saat yazı tipi, rengi ve konumu ayarlama

Tarih yazı tipi, rengi ve konumu ayarlama

Bildirim ayarlarını kontrol edebilme

Kilit ekran hava animasyonu ekleme

Sanal tuş boyutları ayarlama

Ses tuşlarına özellik atayabilme

LG G6 Fulmics ROM İçin Gerekli İndirmeler

LG G6 Fulmics ROM Kurulum Rehberi

Telefonuza Root ve TWRP işlemlerini uygulayın. ( LG G6 Bootloader Kilidi Rehberi )

ve işlemlerini uygulayın. ( ) Root ve TWRP işlemlerinden sonra indirdiğiniz dosyaları telefona kopyalayın ve telefonu TWRP Modu ‘nda başlatın.

ve işlemlerinden sonra indirdiğiniz dosyaları telefona kopyalayın ve telefonu ‘nda başlatın. Her ihtimale karşı telefonun yedeğini almak için Backup bölümüne girip tüm seçenekleri seçin ve işlemi uygulayın.

bölümüne girip tüm seçenekleri seçin ve işlemi uygulayın. İşlem bittikten sonra Wipe > Advanced Wipe adımlarını takip edip sırasıyla Cache, Dalvik Cache, System ve Data seçeneklerini seçip temizleyin.

adımlarını takip edip sırasıyla seçeneklerini seçip temizleyin. İşlem sonrası Install kısmına girip kopyaladığınız ROM Dosyasını flashlayın.

kısmına girip kopyaladığınız Dosyasını flashlayın. Yükleme tamamlandıktan sonra TWRP‘nin ana menüsünde bulunan Reboot bölümüne girip System seçeneği ile telefonu yeniden başlatın.

LG G6 Fulmics ROM ile ilgili Ekran Görüntüleri