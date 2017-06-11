LG geçtiğimiz haftalarda LG G6 H870 Avrupa modeli için Bootloader kilidini kaldırmıştı. LG G6 Root ve TWRP Recovery yükleme işlemi yapacaksanız ilk önce [H870] LG G6 Bootloader Kilidi Açma (Bootloader Unlock) işlemi yapmanız gerekmektedir. LG G6 Bootloader kilidini kaldırdıktan sonra Root ve TWRP Recovery işlemini aşağıda anlattığımız gibi sırası ile yapabilirsiniz.

UNUTMAYIN: Bu yazımızdaki anlatım LG G6 H870 Avrupa modeli içindir. Türkiye ve diğer ülke modelleri için denemeyiniz. Yapacağınız hatalardan LGDestek ve Editörleri sorumlu değildir.

LG G6 H870 Root ve TWRP Recovery Yükleme Rehberi

Yükleme işlemine başlamadan önce telefonunuzu %100 şarj etmenizi öneriyoruz.

Telefonunuzda bulunan önemli dosyaları ve verileri mutlaka yedekleyin.

İşlem sırasında Hard Reset atıldığı için verileriniz silinecektir.

Telefonumuzdan Ayarlar/Genel/Telefon Hakkında/Yazılım Bilgileri menüsüne girip Yapım Numarasına 7 kez tıklayarak geliştirici seçeneklerini aktif ediniz.

menüsüne girip 7 kez tıklayarak geliştirici seçeneklerini aktif ediniz. Geliştirici seçeneklerini aktif olduktan sonra, Geliştirici seçenekleri menüsüne giriş yapalım. Ayarlar/Genel/Geliştirici Seçenekleri, USB Hata Ayıklama ile OEM Kilit Açma seçeneklerini aktif edelim.

menüsüne giriş yapalım. ile seçeneklerini aktif edelim. LG Mobile Driver sürücülerini bilgisayarınıza yükleyin.

Telefonun Bootloader kilidini kaldırmadıysanız buradan Bootloader Unlock yapınız.

Gerekli Dosyalar

Bilgisayarınızda LG G6 Root şeklinde bir klasör oluşturup aşağıdaki dosyalarını indirin.

LG G6 TWRP Recovery Yükleme Rehberi

Bilgisayara indirdiğiniz adb-fastboot-tool-2016.zip doyasını zip’den çıkartınız. twrp-3.1.1-0-h870.img dosyasını recovery.img adını vererek yeniden adlandırın ve dosyayı adb-fastboot-tool-2016 klasörüne kopyalayın. adb-fastboot-tool-2016 klasörde boş bir alanda Shift + Sağ tıklama kombinasyonu yaparak, açılan menüdeki Open CMD Here seçeneğine tıklayın. LG G6 telefonunu USB kablonuz ile bilgisayara bağlayınız. Telefonu Bootloader modunda başlatmak için Komut İstemi penceresinde adb reboot bootloader komutunu kullanın. fastboot flash recovery recovery.img komutu ile TWRP imajını flash’layın. Yükleme işlem tamamlandığında fastboot reboot komutunu yazarak telefonu yeniden başlatınız.

Artık telefonumuza TWRP yüklenmiş olacak ve sırada LG G6 telefonuna Root erişimi vermeye geldi. Aşağıdaki işlemleri sırası ile gerçekleştirin.

LG G6 H870 Root Yapmak

Daha önce indirdiğiniz no-verity-opt-encrypt-5.1.zip ve SuperSU.zip dosyalarını telefonun dahili depolama birimine yükleyin. Adb Penceresini tekrar açalım. ‘adb reboot recovery‘ yazısını yapıştırıp enterleyin. cihazınız Recovery Moduna geçecektir. Recovery bölümünden İnstall kısmına girelim no-verity-opt-encrypt-5.1.zip ile SuperSU.zip dosyalarını sırası ile flash’layın. Bu işlemler bir kaç dakika sürecektir, yükleme işlemi bittik’den sonra telefonu yeniden başlatalım.

Hepsi bu kadar arkadaşlar özgürlüğün tadını çıkarabilirsiniz.