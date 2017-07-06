[H870] LG G6 v10l Yazılım Güncellemesi Yayımlandı

LG’nin 26 Şubat Pazar günü Barselona‘da yapılan MWC 2017 etkinliğinde tanıttığı yeni amiral gemisi modeli LG G6 için Avrupa modellerine iyileştirme güncelleme dağıtımı başladı. Yeni güncellemede bahsedilen yeniliklerin telefonun performansının arttırıldığı ve işlevselliğin hızlandırıldığı belirtilmektedir.
LG G6 H870 EUR v10l İyileştirme Güncellemesi
LG‘nin yeni amiral gemisi modeli olan LG G6 için Avrupa’da birçok ülke için iyileştirme güncellemesi yayımlandı. Telefonun performansına ve işlevselliğine etki eden güncelleme ile birlikte yeni versiyon v10l oldu.
- Android sürümü: 7.0 Nougat
- Yazılım Sürümü: H870V10l
- Kernel Sürüm: 3.18.31
- Yapın Numarası: NRD90U
- Güvenlik Yaması: 01.05.2017
- Ana Bant Sürümü: MPSS.TH.2.0.1c3.1-00014-M8996FAAAANAZM-1.86009.21
- Dosya Boyutu: 458 MB
LG G6 H870 EUR v10l Güncellemesi Nasıl Yapılır?
Birçok Avrupa ülkesinde LG G6 H870 için yayımlanan güncellemenin boyutu, ülkelere göre 450-500 MB arasında değişiyor. OTA üzerinden yayımlanan güncellemeyi indirip yüklemek için telefonunuzun Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi adımlarını takip edip Yazılım Güncellemesi seçeneği ile yapabilirsiniz.
Telefon üzerinden güncellemeyi alamayan kullanıcılar, bilgisayardan yardım alarak LG Bridge programı ile güncelleme kurulumunu kolaylıkla yapabilir. Güncellemeyi manuel olarak kurmak isteyen kullanıcılar ise LG UP programından yararlanabilir.
Güncellemeyi yapmadan önce;
- Cihazınız yeterince şarjı ve Wi-Fi bağlı olduğundan emin olun.
- Ayarlar> Genel sekmesinde dokunun Hakkında Telefon simgesine dokunun.
- Dokunun Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncelleme > Şimdi Kontrol.
- Açılan ekranda güncelleme detayları gelecektir, güncellemeyi indirmek ve yüklemek için ekrandaki yönergeleri izleyin.
- Yeni yazılım yüklenirken telefonunuz bir kaç kez otomatik olarak yeniden başlatılı
G4 Stylus için güncelleme yok mu ya?
LG G4 Stylus modeli, güncelleme politikasını 6.0 Marshmallow ile kapattı.
Ben bi kaç saat önce v10i surümüne yükselttim. Şimdi ota üzerinden v10l sürümü görünmüyor.
Sizin telefonunuz TR modelidir. Güncelleme Avrupa cihazları için yani EUR modellere geldi.
Hayır. H870 modeli. Yani H870TR değil. Ayarlar kısmından baktım.
Ayarlardan baktım H870
Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Yazılım Bilgileri bölümünde v10i TUR yazıyordur. Türkiye olduğunu ibare eder. Bahsettiğimiz güncelleme ise EUR modellere geldi.