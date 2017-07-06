[H870] LG G6 v10l Yazılım Güncellemesi Yayımlandı

LG’nin 26 Şubat Pazar günü Barselona‘da yapılan MWC 2017 etkinliğinde tanıttığı yeni amiral gemisi modeli LG G6 için Avrupa modellerine iyileştirme güncelleme dağıtımı başladı. Yeni güncellemede bahsedilen yeniliklerin telefonun performansının arttırıldığı ve işlevselliğin hızlandırıldığı belirtilmektedir.

LG G6 H870 EUR v10l İyileştirme Güncellemesi

LG‘nin yeni amiral gemisi modeli olan LG G6 için Avrupa’da birçok ülke için iyileştirme güncellemesi yayımlandı. Telefonun performansına ve işlevselliğine etki eden güncelleme ile birlikte yeni versiyon v10l oldu.

Android sürümü: 7.0 Nougat

Yazılım Sürümü: H870V10l

Kernel Sürüm: 3.18.31

3.18.31 Yapın Numarası: NRD90U

Güvenlik Yaması : 01.05.2017

: 01.05.2017 Ana Bant Sürümü: MPSS.TH.2.0.1c3.1-00014-M8996FAAAANAZM-1.86009.21

MPSS.TH.2.0.1c3.1-00014-M8996FAAAANAZM-1.86009.21 Dosya Boyutu: 458 MB

LG G6 H870 EUR v10l Güncellemesi Nasıl Yapılır?

Birçok Avrupa ülkesinde LG G6 H870 için yayımlanan güncellemenin boyutu, ülkelere göre 450-500 MB arasında değişiyor. OTA üzerinden yayımlanan güncellemeyi indirip yüklemek için telefonunuzun Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi adımlarını takip edip Yazılım Güncellemesi seçeneği ile yapabilirsiniz.

Telefon üzerinden güncellemeyi alamayan kullanıcılar, bilgisayardan yardım alarak LG Bridge programı ile güncelleme kurulumunu kolaylıkla yapabilir. Güncellemeyi manuel olarak kurmak isteyen kullanıcılar ise LG UP programından yararlanabilir.

Güncellemeyi yapmadan önce;