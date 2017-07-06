[H870] LG G6 v10l Yazılım Güncellemesi Yayımlandı

Yazar
Ahmet Dizdar
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LG’nin 26 Şubat Pazar günü Barselona‘da yapılan MWC 2017 etkinliğinde tanıttığı yeni amiral gemisi modeli LG G6 için Avrupa modellerine iyileştirme güncelleme dağıtımı başladı. Yeni güncellemede bahsedilen yeniliklerin telefonun performansının arttırıldığı ve işlevselliğin hızlandırıldığı belirtilmektedir.

LG G6 H870 EUR v10l İyileştirme Güncellemesi

LG‘nin yeni amiral gemisi modeli olan LG G6 için Avrupa’da birçok ülke için iyileştirme güncellemesi yayımlandı. Telefonun performansına ve işlevselliğine etki eden güncelleme ile birlikte yeni versiyon v10l oldu.

  • Android sürümü: 7.0 Nougat
  • Yazılım Sürümü: H870V10l
  • Kernel Sürüm: 3.18.31
  • Yapın Numarası: NRD90U
  • Güvenlik Yaması: 01.05.2017
  • Ana Bant Sürümü: MPSS.TH.2.0.1c3.1-00014-M8996FAAAANAZM-1.86009.21
  • Dosya Boyutu: 458 MB

LG G6 H870 EUR v10l Güncellemesi Nasıl Yapılır?

Birçok Avrupa ülkesinde LG G6 H870 için yayımlanan güncellemenin boyutu, ülkelere göre 450-500 MB arasında değişiyor. OTA üzerinden yayımlanan güncellemeyi indirip yüklemek için telefonunuzun Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi adımlarını takip edip Yazılım Güncellemesi seçeneği ile yapabilirsiniz.

Telefon üzerinden güncellemeyi alamayan kullanıcılar, bilgisayardan yardım alarak LG Bridge programı ile güncelleme kurulumunu kolaylıkla yapabilir. Güncellemeyi manuel olarak kurmak isteyen kullanıcılar ise LG UP programından yararlanabilir.

Güncellemeyi yapmadan önce;

  1. Cihazınız yeterince şarjı ve Wi-Fi bağlı olduğundan emin olun.
  2. Ayarlar> Genel sekmesinde dokunun Telefon Hakkında simgesine dokunun.
  3. Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncelleme > Şimdi Kontrol dokunun.
  4. Açılan ekranda güncelleme detayları gelecektir, güncellemeyi indirmek ve yüklemek için ekrandaki yönergeleri izleyin.
  5. Yeni yazılım yüklenirken telefonunuz birkaç kez otomatik olarak yeniden başlatın.
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18 YORUMLAR

  1. Ahmet bey ilk başta bizlere yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz…Lg g6 kullanıcısıyım.. Lg g6 ya gelen tr modeline yeni bir güncelleme mevcut. V11 olarak bu güncelleme TR modeline geldi benim telefon da V10r Ame xx yazıyor.Bu Ame ne demek Avrupa modelimi acaba Ve bu modele güncelleme ne zaman ve Ayrıca Android 8 ne zaman gelecek Lg g6 ya bilginiz varmı?

  5. Ama güncelleme politikasına göre gelcek ekim 2017 lg öyle diyor face ve twitter den ayrıca bi cihaz 2 güncelleme almadan kapatamaz 6 ile gelse 7 ve 8 i alır kapanırdı ama 5 ile geldi 6 ve 7 yi alıp kapanacktır.

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