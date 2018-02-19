[H870DSU] LG G6+ V10s Güvenlik Güncellemesi Yayımlandı

LG G6+ modelinin Asya bölgesine ait olan LG G6+ H870DSU modeli, güvenlik açıklarına karşı yeni güncellemesini aldı. Birçok firmayla eş zamanlı olarak akıllı telefonlarına güvenlik güncellemesini yayımlayan LG, çalışmalarına LG G6+ modelleriyle devam ediyor. Geçtiğimiz senenin son aylarında ortaya çıkan Meltdown ve Malware açıklarına karşı yayımlanan bu güvenlik güncellemeleri, beraberinde performans ve işlevsellik de getiriyor. Yeni yayımlanan güncellemeyle LG G6+ V10s güvenlik versiyonuna kavuştu.

LG G6+ V10s Güvenlik Güncellemesi

LG G6+ modelleri için sağlanan yeni güvenlik güncellemesinde LG G6+ V10s güvenlik versiyonu yaması yer alıyor. Akıllı telefonlar için tehlikeli olan güvenlik açıkları için oldukça yüksek boyutta güvenlik paketleri hazırlayan firmalardan biri de LG oluyor. An itibarıyla LG G6+ modelleri için yayımlanan güvenlik güncellemesi 1 Ocak 2018 tarihli Android Güvenlik Yaması ile birlikte geliyor. Bu güvenlik yamasının yanı sıra akıllı telefon için performans ve işlevsellik de ayrıntılar arasında yer alıyor.

Android sürümü: 7.0 Nougat

Yazılım Sürümü: H870DSUV10s

Kernel Sürüm: 3.18.31

3.18.31 Yapın Numarası: NRD90U

Güvenlik Yaması : 01.01.2018

: 01.01.2018 Ana Bant Sürümü: MPSS.TH.2.0.1c3.1-00018-M8996FAAAANAZM-1.115847.1.1

MPSS.TH.2.0.1c3.1-00018-M8996FAAAANAZM-1.115847.1.1 Dosya Boyutu : 1.15 GB

: 1.15 GB KDZ Dosyası: H870DSU10s_00_OPEN_AME_DS_OP_0112.kdz

LG G6+ V10s Güvenlik Güncellemesi Nasıl Yapılır?

Akıllı telefonlar için birçok alternatif sağlayan firmalar, güncellemeler için çok farklı yollardan araç-gereç kullanmamızı sağlayabiliyor. LG tarafında bu güncellemeler 3 farklı yolla yapılabiliyor. Genellikle LG akıllı telefonlara güncelleme, ilk olarak LG Bridge üzerinden geliyor. Bilgisayarınıza LG Bridge programını indirip telefonunuzu bağlayarak güncellemenin gelip gelmediğini kontrol edebilirsiniz. LG Bridge kullanımı ve indirmesini gerçekleştirmek için buraya tıklayın.

LG Bridge ile kontrolü yaptıktan sonra telefona güncelleme gözükmediyse akıllı telefon üzerine gelmesini yani OTA güncellemesini beklemelisiniz. Telefon üzerinden gelecek güncellemeyi kontrol etmek için akıllı telefonun Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncellemesi kısmına girip kontrol edebilirsiniz.

Bu iki güncelleme adımlarını gerçekleştirdiğiniz halde güncelleme gözükmüyorsa güncellemeyi manuel yollarla yapabilirsiniz. LG firmasının KDZ flashlama programı olan LG UP uygulaması ile bilgisayar üzerinden KDZ dosyasını indirip yeni güncellemeyi kendiniz kurabilirsiniz. LG UP programının nasıl kullanıldığı ile ilgili bilgilere ulaşmak için buraya tıklayın.

Güncelleme yapmadan önce;