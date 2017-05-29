LG Teknik Servis İLETİŞİM

Bugün LG G6 Türkiye modeli H870 için iyileştirme ve güvenlik güncellemesi yayımladı. LG G6 ülkemizde satışa sunulduktan sonra ilk versiyon güncellemesini de almış oldu. Yeni yazılım güncellemesi V10i versiyonu olarak LG Bridge üzerinden dağıtılmaya başladı. Güncelleme sadece Türkiye cihazları için yayımlandığını belirtelim. Her zaman olduğu gibi güncellemeler ilk olarak LG Bridge üzerinden yayımlanıyor ve bir gün sonra OTA yani telefon güncelleme merkezinden yayımlanıyor.

LG G6 H870 V10i Versiyon Güncellemesi

LG G6 ülkemizde V10e yazılım versiyonu ile satışa sunulmuştu. Android 7.0 Nougat yazılım sürümüne sahip akıllı telefon böylece satışa sunulduktan sonra ilk önemli güncellemesini de almış oldu. H87010i versiyon numaralı yazılım güncellemesi ile güvenlik yaması 1 Mayıs 2017 olarak güncellenmiş oldu. Aynı zamanda versiyon güncellemesinde telefon kullanılabilirliği ve iyileştirmelerin de olduğunu belirtelim.

Android sürümü: 7.0 Nougat

Yazılım Sürümü: H870V10i

Kernel Sürüm: 3.18.31

3.18.31 Yapın Numarası: NRD90U

Güvenlik Yaması : 01.05.2017

: 01.05.2017 Ana Bant Sürümü: MPSS.TH.2.0.1c3.1-00014-M8996FAAAANAZM-1.86009.21

MPSS.TH.2.0.1c3.1-00014-M8996FAAAANAZM-1.86009.21 Dosya Boyutu: 605MB

LG G6 V10i versiyon güncelleme yayımlanma tarihi 30 mayıs olarak görünüyor. LG Bridge üzerinden güncelleme yapamıyorsanız eğer bir gün sonra OTA üzerinden yapmayı deneyiniz.

LG G6 Güncelleme Nasıl Yapılır?

LG G6 modelinizin Ayarlar-Genel-Telefon Hakkında-Güncelleme Merkezi-Yazılım Güncellemesi adımlarını takip edip güncellemeyi sorgulayabilirsiniz. Telefonunuzun faturasına yansımaması için Wi-Fi bağlantısı ile güncellemeyi yapmayı tercih ediniz.

Telefon üzerinden güncellemeyi alamayan kullanıcılar için LG UP adlı KDZ yükleme programını kullanabilir. “İndir” bölümünde verdiğimiz KDZ dosyasını indirip buraya tıklayarak LG UP ile manuel kurulum yapabilirsiniz.

Manuel kurulum yerine alternatif olarak güncelleme/yedekleme programı olan LG Bridge programını da kullanabilirsiniz. LG Bridge programını kullanmak için buraya tıklayarak nasıl indirilip kurulduğunu öğrenebilir ve güncellemeyi nasıl yapacağınızı öğrenebilirsiniz.