[H870TR] LG G6 V11e Yazılım Güncellemesi Yayımlandı

LG G6 için bugün yeni yazılım güncellemesi yayımlandı. LG G6 H870TR modeli yeni versiyon güncellemesi v11e LG Bridge üzerinden yayımlandı. Akıllı telefon en son güncellemeyi v10r olarak Ağustos ayında almıştı. Bugün yayımlanan güncellemede en çok dikkatimizi çeken yayımlanan sürüm numarası oldu. LG şimdiye kadar genelde V10 veya V20 versiyon numarasını kullanıyordu. Bugün yayımlana güncelleme numarasında LG, v11e olarak adlandırdı. Bu ay içerisinde Android 8.0 Nougat güncellemesi bekliyorduk fakat bugün yayımlanan güncelleme ile Android 8.0’a bir adım daha yaklaştığını düşünüyor.

LG G6 V11e Güvenlik ve İyileştirme Güncellemesi

LG G6 için yayımlanan V11e versiyon güncellemesi içeriğine baktığımızda 3 GB boyutunda bir güncelleme olduğunu görüyoruz. (pc’den güncelleme) OTA üzerinden güncelleme yaptığınızda sadece güncelleme paketini indireceğiniz için yazılım boyutu daha küçük olacaktır.

V11e yazılım güncellemesi ile güvenlik yamasında da bir iyileştirme söz konusu. Android güvenlik yaması düzeyi 1 Kasım 2017 olarak güncellendi. Güncelleme şuan LG Bridge uygulaması üzerinden indirilebilir durumda. Telefon üzerinden yani OTA yolu ile yarın yayımlanacağını düşünüyoruz.

Android sürümü: 7.0 Nougat

Yazılım Sürümü: H870V11e

Kernel Sürüm: 3.18.31

3.18.31 Yapın Numarası: NRD90U

Güvenlik Yaması : 01.11.2017

: 01.11.2017 Ana Bant Sürümü: MPSS.TH.2.0.1c3.1-00014-M8996FAAAANAZM-1.86009.21

MPSS.TH.2.0.1c3.1-00014-M8996FAAAANAZM-1.86009.21 Dosya Boyutu : 3.0 GB (pc boyutu)

: 3.0 GB (pc boyutu) KDZ Dosyası: H87011e_00_OPEN_TR_OP_1120.kdz

LG G6 Yazılım Güncellemesi Nasıl Yapılır?

LG G6 iyileştirme ve sistem güncellemeleri yapmak için firmanın sağlamış olduğu güncelleme/yedekleme programı LG Bridge uygulamasından yararlanılır. Bilgisayar üzerinden yararlanılabilen uygulama için buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

LG Bridge üzerinden güncellemeyi alamayan veya göremeyen kullanıcılar, telefonun Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncellemesi bölümüne girip OTA üzerinden güncelleme kontrolü yapabilir. OTA ve LG Bridge üzerinden güncellemeyi henüz alamayan kullanıcılar manuel güncelleme programı olan LG UP programı ile yine bilgisayar aracılığıyla KDZ yükleyerek yeni güncellemeye sahip olabilirler. LG UP programına ulaşmak için buraya tıklayın.

Güncelleme yapmadan önce;