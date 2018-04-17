[H930] LG V30 EUR Android 8.0 Oreo Güncellemesi Başladı

Uzun zamandır beklenen Android 8.0 Oreo güncellemesi nihayet başladı. LG V30 EUR Android 8.0 Oreo güncellemesi, 17 Nisan 2017 tarihi itibarıyla LG yazılım merkezi tarafından dağıtılmaya başlandı. İlk olarak LG V30 V300S/K/L (Güney Kore) modellerinin aldığı güncelleme hızla tüm modellere yayılıyor. İlk olarak LG V30 EUR modeller için yayınlanan Android 8.0 Oreo güncellemesinin kısa sürede ülkemizde yer alan LG V30+ H930G modeline de dağıtılacağı düşünülüyor. Yayınlanan güncellemenin bilgilerine bakıldığında Avrupa ülkelerinde yer alan LG V30 modellerine dağıtıldığı görülüyor. Güncellemenin LG V30+ modelleri için daha sonra yayınlanacağı düşünülüyor.
LG V30 EUR Android 8.0 Oreo Güncellemesi
Yayımlanan Android 8.0 Oreo güncelleme listesinde yer alan tarihlere göre LG V30 modellerinin çoğunluğunun Mart ayında güncellemeye kavuşacağı bildirilmekteydi. Bu bildirimin çoğunluğu yerine getirilse LG V30 EUR modellerinde biraz gecikme oldu. Güncelleme politikasında hızlı günlerine dönmek isteyen LG firması, LG V30 EUR modelleri için Android 8.0 Oreo güncellemesi dağıtmaya başladı. Önceki makalelerimizde yer alan bilgiye göre LG G6 ve LG V30 modelleri Android 8.1 Oreo güncellemesi alacaktı. LG V30 modellerinin Android 8.0 Oreo güncellemesini alması, son sürüm olan 8.1 güncellemesini alıp almayacağı bilinmiyor.
- Android sürümü: 8.0 Oreo
- Yazılım Sürümü: H93020d
- Kernel Sürüm: 4.4.78
- Yapım Numarası: OPR1.170623.026
- Güvenlik Yaması: 01.03.2018
- Ana Bant Sürümü: MPSS.AT.2.5.c1-2-00034-8998_GEN_PACK-1
- Dosya Boyutu: 1.8 GB (OTA Boyutu)
- KDZ Dosyası: H93120d_00_OPEN_EU_1113.kdz
LG V30 EUR Android 8.0 Oreo Güncellemesi Nasıl Yapılır?
LG V30 EUR modeline sahip bir kullanıcı, yeni gelen Android 8.0 Oreo güncellemesini yapmak için ilk olarak kontrolleri gerçekleştirmelidir. Çoğu kullanıcının OTA üzerinden geldiği söylenmesiyle birlikte bu telefona sahip olan bir kişi, Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncelleştirmesi adımlarını takip etmelidir.
İlk aşamada yaptığı işlemlerle güncellemeye ulaşamayan kişiler, firmanın sağlamış olduğu LG Bridge programını bilgisayar yardımıyla kullanarak güncelleme kontrolü yapabilirler. Bunun için LG Bridge programını indirmek isteyen kullanıcıların buraya tıklaması yeterli olur.
İlk iki aşamayı deneyip yeni yazılıma kavuşamayanlar, son olarak manuel yollarla güncellemeyi yapabilirler. Bunun için kullanılan araç ise LG UP programı olacaktır. Bu LG UP programı, indirilen KDZ dosyasını kullanarak telefonumuza yüklememizi sağlar. Bilgisayar üzerinden yapılan bu işlemleri gerçekleştirmek için buraya tıklayın.
Güncellemeyi yapmadan önce;
- Telefonunuzun şarj yüzdesinin %50 ve üzerinde olmasına dikkat edin.
- Güncellemeyi telefon üzerinden yapan kullanıcılar, telefonun güncellemeyi mobil veri ile ya da Wi-Fi ağı ile gerçekleştirip gerçekleştirmediğine dikkat etsin. Mobil veri ile yapılan indirmeler sonrasında ücretlendirme olabilir.
- Bilgisayar üzerinden programlarla güncellemeyi yapmak isteyen kullanıcılar, bilgisayar üzerinde LG V30 modelinin sürücülerinin yüklü olup olmadığını kontrol etsin.
LG , G4 te uyguladığı güncelleme politikasını şimdide G5 te uygulayacak. Ben LG G5 H860 TWN modelini kullanıyorum ve tamamiyle güncelleme konusunda umudumu kestim. 1 Nisan 2017 den bu yana hiç bir (güvenlik veya sürüm güncellemesi) güncelleme gelmedi. Nasıl bir taktik uyguluyorlar bilmiyorum ama benim aldığım ilk ve son LG telefon olacak. Etrafımdaki kimseye önermiyorum. LG telefınlarında ister 50 Gb ram kullansın ister 0.5 f diyaframlı lens kullansın yada Snapdragon 5000 işlemci kullansada güncelleme konusunda kısır kaldığı sürece hiç bir kullanıcısını memnun edemeyecek. Kardeşimde Galaxy S5 telefon var ve yinede 2-3 ayda bir güvenlik güncellemesi alıyor. Resmen LG kendi ayaklarına sıkıyor. Ben LG G5 modellerine Oreo sürümünün nezaman geleceğini yada ha 2 ay sonra ha 7 ay sonra denerek kullanıcıları belirsiz bir beklenti içerisine sokacağını düşünüyorum. Umarım
LG , tez vakitte bu düşüncelerden kurtulup kullanıcılarını memnun edecek icraatlarda bulunur.
Hani g5 bekliyoz aylardır..
Cevap da yok hayret..
Sitemizde Android 8.0 güncelleme tarihleri ilgili bilgi paylaşıldı. LG G5 için güncelleme başlangıcı Mayıs ayı olarak görülüyor