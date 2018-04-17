[H930] LG V30 EUR Android 8.0 Oreo Güncellemesi Başladı

Uzun zamandır beklenen Android 8.0 Oreo güncellemesi nihayet başladı. LG V30 EUR Android 8.0 Oreo güncellemesi, 17 Nisan 2017 tarihi itibarıyla LG yazılım merkezi tarafından dağıtılmaya başlandı. İlk olarak LG V30 V300S/K/L (Güney Kore) modellerinin aldığı güncelleme hızla tüm modellere yayılıyor. İlk olarak LG V30 EUR modeller için yayınlanan Android 8.0 Oreo güncellemesinin kısa sürede ülkemizde yer alan LG V30+ H930G modeline de dağıtılacağı düşünülüyor. Yayınlanan güncellemenin bilgilerine bakıldığında Avrupa ülkelerinde yer alan LG V30 modellerine dağıtıldığı görülüyor. Güncellemenin LG V30+ modelleri için daha sonra yayınlanacağı düşünülüyor.

LG V30 EUR Android 8.0 Oreo Güncellemesi

Yayımlanan Android 8.0 Oreo güncelleme listesinde yer alan tarihlere göre LG V30 modellerinin çoğunluğunun Mart ayında güncellemeye kavuşacağı bildirilmekteydi. Bu bildirimin çoğunluğu yerine getirilse LG V30 EUR modellerinde biraz gecikme oldu. Güncelleme politikasında hızlı günlerine dönmek isteyen LG firması, LG V30 EUR modelleri için Android 8.0 Oreo güncellemesi dağıtmaya başladı. Önceki makalelerimizde yer alan bilgiye göre LG G6 ve LG V30 modelleri Android 8.1 Oreo güncellemesi alacaktı. LG V30 modellerinin Android 8.0 Oreo güncellemesini alması, son sürüm olan 8.1 güncellemesini alıp almayacağı bilinmiyor.

Android sürümü: 8.0 Oreo

Yazılım Sürümü: H93020d

Kernel Sürüm: 4.4.78

4.4.78 Yapım Numarası: OPR1.170623.026

Güvenlik Yaması : 01.03.2018

: 01.03.2018 Ana Bant Sürümü: MPSS.AT.2.5.c1-2-00034-8998_GEN_PACK-1

MPSS.AT.2.5.c1-2-00034-8998_GEN_PACK-1 Dosya Boyutu : 1.8 GB (OTA Boyutu)

: 1.8 GB (OTA Boyutu) KDZ Dosyası: H93120d_00_OPEN_EU_1113.kdz

LG V30 EUR Android 8.0 Oreo Güncellemesi Nasıl Yapılır?

LG V30 EUR modeline sahip bir kullanıcı, yeni gelen Android 8.0 Oreo güncellemesini yapmak için ilk olarak kontrolleri gerçekleştirmelidir. Çoğu kullanıcının OTA üzerinden geldiği söylenmesiyle birlikte bu telefona sahip olan bir kişi, Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncelleştirmesi adımlarını takip etmelidir.

İlk aşamada yaptığı işlemlerle güncellemeye ulaşamayan kişiler, firmanın sağlamış olduğu LG Bridge programını bilgisayar yardımıyla kullanarak güncelleme kontrolü yapabilirler. Bunun için LG Bridge programını indirmek isteyen kullanıcıların buraya tıklaması yeterli olur.

İlk iki aşamayı deneyip yeni yazılıma kavuşamayanlar, son olarak manuel yollarla güncellemeyi yapabilirler. Bunun için kullanılan araç ise LG UP programı olacaktır. Bu LG UP programı, indirilen KDZ dosyasını kullanarak telefonumuza yüklememizi sağlar. Bilgisayar üzerinden yapılan bu işlemleri gerçekleştirmek için buraya tıklayın.

Güncellemeyi yapmadan önce;