[H960] LG V10 EUR Android 7.0 Nougat Güncellemesi Başladı

LG’nin 2015 yılında başlattığı serinin ilk akıllı telefon modeli olan LG V10, piyasaya Android 5.1 Lollipop işletim sistemi ile piyasaya çıkmıştı. Piyasaya çıktıktan yaklaşık 2.5 ay sonra Android 6.0 Marshmallow güncellemesine kavuşan telefon, Android 7.0 Nougat güncellemesine hasret kalmıştı. LG V10 H960TR ve H960ATR modelleri için yaklaşık 1 ay önce verilen 7.0 Nougat güncellemesi, H960 ve H960A modelleri için de verilmeye başlandı. LG V10 EUR Android 7.0 Nougat güncelleme dağıtımı gün geçtikçe tüm ülkeler için yayınlanacak.

LG V10 EUR Android 7.0 Nougat Güncellemesi

V serisinin 2015 yılı amiral gemisi modeli olan LG V10 için firma, güncelleme için resmi tarihi Haziran 2017 olarak belirtmişti. İlk olarak Kore modellerine gelen güncelleme daha sonra Türkiye modellerine gelmişti. Temmuz ayına sarkabileceğini de açıklamalarında ifade eden firmanın dediği doğru çıktı ve LG V10 EUR Android 7.0 Nougat güncellemesi 13 Temmuz 2017 tarihi itibarıyla verilmeye başlandı. Yeni güncellemeyle birlikte LG V10 H960 ve H960A kullanıcıları H96030B versiyon numarasına sahip oldu ve güvenlik yaması 01.05.2017 tarihine güncellendi.

Android sürümü: 7.0 Nougat

Yazılım Sürümü: H96030B

Kernel Sürüm: 3.10.84

3.10.84 Yapın Numarası: NRD90U

Güvenlik Yaması : 01.05.2017

: 01.05.2017 Dosya Boyutu : 2.0GB

: 2.0GB Stock KDZ: (en kısa zamanda eklenecek)

LG V10 H960 Android 7.0 Nougat ile Gelen Yenilikler

Android OS Yükseltme

Uygulama Menüsü Eklendi : Şimdi indirilen bazı uygulamalar için Ana Ekran dokunmatik düğmelerinde otomatik olarak bir menü düğmesi ekleniyor.

: Şimdi indirilen bazı uygulamalar için Ana Ekran dokunmatik düğmelerinde otomatik olarak bir menü düğmesi ekleniyor. Engellenen Numaralar Eklendi : Şimdi sadece bir defa ekleyerek hem aramaları hemde mesajları engelleye bilirsiniz.

: Şimdi sadece bir defa ekleyerek hem aramaları hemde mesajları engelleye bilirsiniz. Durumlar ve Öneriler Eklendi: Şimdi kullanmakta olduğunuz ayarları kolayca yönetebilirsiniz. Ayarlarda kullanılabilir ögeleri görebilirsiniz.

Şimdi kullanmakta olduğunuz ayarları kolayca yönetebilirsiniz. Ayarlarda kullanılabilir ögeleri görebilirsiniz. Veri Tasarruf Modu: Artık arka planda çalışan mobil veriyi kısıtlayabilirsiniz.

Artık arka planda çalışan mobil veriyi kısıtlayabilirsiniz. Tema Eklendi: Duvar kağıdını uygulama simgelerini yazı tipi boyutunu vb.. tercih ettiniz tema ile değiştirebilirsiniz.

Duvar kağıdını uygulama simgelerini yazı tipi boyutunu vb.. tercih ettiniz tema ile değiştirebilirsiniz. Uygulama Bildirimleri Geliştirildi: Artık gelen mesajları, bildirimleri sosyal medya uygulamasından yanıtlayabilirsiniz. Bir uygulamanın bildirimlerini bildirim panelinden de sessize alabilir veya engelleyebilirsiniz.

Artık gelen mesajları, bildirimleri sosyal medya uygulamasından yanıtlayabilirsiniz. Bir uygulamanın bildirimlerini bildirim panelinden de sessize alabilir veya engelleyebilirsiniz. Ekran Boyutu Ayarları: Artık ekrandaki uygulamaların boyutlarını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

Artık ekrandaki uygulamaların boyutlarını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Rahatsız Etme Özelliği Geliştirildi: Takvim etkinlikleri sırasında “Rahatsız Etmeyin” özelliğini açık konuma getirebilirsiniz.

Takvim etkinlikleri sırasında “Rahatsız Etmeyin” özelliğini açık konuma getirebilirsiniz. Parmak izleri Geliştirildi: Kilit ekranı ayarında parmak izinizi ekran kilidi olarak ayarlayabilirsiniz.

Kilit ekranı ayarında parmak izinizi ekran kilidi olarak ayarlayabilirsiniz. Oyun Pil Tasarrufu: Tüm oyunları ayrı ayrı optimize edebilirsiniz.

Tüm oyunları ayrı ayrı optimize edebilirsiniz. Knock Code Değiştirildi: Knock Code özelliği artık 10 dokunuşa kadar olabilir. 8’den fazla dokunuşlu Knock Code ayarı, yalnızca ekran açıkken kilidi açabilir.

Knock Code özelliği artık 10 dokunuşa kadar olabilir. 8’den fazla dokunuşlu Knock Code ayarı, yalnızca ekran açıkken kilidi açabilir. Dil Ayarları: Artık dilleri önceliğe göre yeniden sıralayabilirsiniz.

Artık dilleri önceliğe göre yeniden sıralayabilirsiniz. Kilit Ekranı Değiştirildi: Artık kilit ekranında daha fazla bildirim görebilirsiniz. Güvenli ekran kilidi varsa kilidi açmak için kilit ekranında parmağınızı kaydırın.

Artık kilit ekranında daha fazla bildirim görebilirsiniz. Güvenli ekran kilidi varsa kilidi açmak için kilit ekranında parmağınızı kaydırın. Uygulama Verisi Ayarları Eklendi: Telefonda yer açmak için uygulama verilerini dahili depolama yerine SD karta taşıyabilirsiniz.

Telefonda yer açmak için uygulama verilerini dahili depolama yerine SD karta taşıyabilirsiniz. Çoklu Pencere Eklendi: Şimdi iki uygulamayı aynı ekranda kullanabilirsiniz.

Şimdi iki uygulamayı aynı ekranda kullanabilirsiniz. Hızlı Ayarlar Değiştirildi: Bildirim panelindeki hızlı ayarlar menüsü (Quick Memo, Quick Remote, Konum, Oto Senkronizasyon vs.) daha fazla ayar gösterebilecek şekilde değiştirilebilir.

LG V10 Android 7.0 Nougat Güncellemesi Nasıl Yapılır?