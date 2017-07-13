[H960] LG V10 EUR Android 7.0 Nougat Güncellemesi Başladı

LG’nin 2015 yılında başlattığı serinin ilk akıllı telefon modeli olan LG V10, piyasaya Android 5.1 Lollipop işletim sistemi ile piyasaya çıkmıştı. Piyasaya çıktıktan yaklaşık 2.5 ay sonra Android 6.0 Marshmallow güncellemesine kavuşan telefon, Android 7.0 Nougat güncellemesine hasret kalmıştı. LG V10 H960TR ve H960ATR modelleri için yaklaşık 1 ay önce verilen 7.0 Nougat güncellemesi, H960 ve H960A modelleri için de verilmeye başlandı. LG V10 EUR Android 7.0 Nougat güncelleme dağıtımı gün geçtikçe tüm ülkeler için yayınlanacak.
LG V10 EUR Android 7.0 Nougat Güncellemesi
V serisinin 2015 yılı amiral gemisi modeli olan LG V10 için firma, güncelleme için resmi tarihi Haziran 2017 olarak belirtmişti. İlk olarak Kore modellerine gelen güncelleme daha sonra Türkiye modellerine gelmişti. Temmuz ayına sarkabileceğini de açıklamalarında ifade eden firmanın dediği doğru çıktı ve LG V10 EUR Android 7.0 Nougat güncellemesi 13 Temmuz 2017 tarihi itibarıyla verilmeye başlandı. Yeni güncellemeyle birlikte LG V10 H960 ve H960A kullanıcıları H96030B versiyon numarasına sahip oldu ve güvenlik yaması 01.05.2017 tarihine güncellendi.
- Android sürümü: 7.0 Nougat
- Yazılım Sürümü: H96030B
- Kernel Sürüm: 3.10.84
- Yapın Numarası: NRD90U
- Güvenlik Yaması: 01.05.2017
- Dosya Boyutu: 2.0GB
- Stock KDZ: (en kısa zamanda eklenecek)
LG V10 H960 Android 7.0 Nougat ile Gelen Yenilikler
- Android OS Yükseltme
- Uygulama Menüsü Eklendi: Şimdi indirilen bazı uygulamalar için Ana Ekran dokunmatik düğmelerinde otomatik olarak bir menü düğmesi ekleniyor.
- Engellenen Numaralar Eklendi: Şimdi sadece bir defa ekleyerek hem aramaları hemde mesajları engelleye bilirsiniz.
- Durumlar ve Öneriler Eklendi: Şimdi kullanmakta olduğunuz ayarları kolayca yönetebilirsiniz. Ayarlarda kullanılabilir ögeleri görebilirsiniz.
- Veri Tasarruf Modu: Artık arka planda çalışan mobil veriyi kısıtlayabilirsiniz.
- Tema Eklendi: Duvar kağıdını uygulama simgelerini yazı tipi boyutunu vb.. tercih ettiniz tema ile değiştirebilirsiniz.
- Uygulama Bildirimleri Geliştirildi: Artık gelen mesajları, bildirimleri sosyal medya uygulamasından yanıtlayabilirsiniz. Bir uygulamanın bildirimlerini bildirim panelinden de sessize alabilir veya engelleyebilirsiniz.
- Ekran Boyutu Ayarları: Artık ekrandaki uygulamaların boyutlarını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.
- Rahatsız Etme Özelliği Geliştirildi: Takvim etkinlikleri sırasında “Rahatsız Etmeyin” özelliğini açık konuma getirebilirsiniz.
- Parmak izleri Geliştirildi: Kilit ekranı ayarında parmak izinizi ekran kilidi olarak ayarlayabilirsiniz.
- Oyun Pil Tasarrufu: Tüm oyunları ayrı ayrı optimize edebilirsiniz.
- Knock Code Değiştirildi: Knock Code özelliği artık 10 dokunuşa kadar olabilir. 8’den fazla dokunuşlu Knock Code ayarı, yalnızca ekran açıkken kilidi açabilir.
- Dil Ayarları: Artık dilleri önceliğe göre yeniden sıralayabilirsiniz.
- Kilit Ekranı Değiştirildi: Artık kilit ekranında daha fazla bildirim görebilirsiniz. Güvenli ekran kilidi varsa kilidi açmak için kilit ekranında parmağınızı kaydırın.
- Uygulama Verisi Ayarları Eklendi: Telefonda yer açmak için uygulama verilerini dahili depolama yerine SD karta taşıyabilirsiniz.
- Çoklu Pencere Eklendi: Şimdi iki uygulamayı aynı ekranda kullanabilirsiniz.
- Hızlı Ayarlar Değiştirildi: Bildirim panelindeki hızlı ayarlar menüsü (Quick Memo, Quick Remote, Konum, Oto Senkronizasyon vs.) daha fazla ayar gösterebilecek şekilde değiştirilebilir.
Lg v10 güncellemesi mobil ag üzerinden yayınlanmadımı
Bilgisayar üzerinden LG Bridge ile yapabilirsiniz.
https://www.lgdestek.net/lg-bridge-nedir-nasil-kullanilir-26105/
Merhaba yurt dışından LG v10 aldım güncellemek isterken telefon çalışmaz oldu sonra calstirdik ama maalesef şebeke acil aramalar yapamıyor artik goturmedgim telefoncu kalmadı Tmobayl yazılımı vardı simdi ise verzyon atıldı ama gene sıkıntı sim okumuyor sadece isimler okunuyor yardim luften
Lgv10 yazılım güncellemesi ayın 13 yanınladıgını yanı dagıtılmaya başlandıgını söylediniz ama ayın 30 oldu ve hala benim lg v10 güncelleme gelmedi hala 5.1.1 kullanıyorum
Güncellemeleri LG Bridge üzerinden kontrol ediniz.
https://www.lgdestek.net/lg-bridge-nedir-nasil-kullanilir-26105/
stock KDZ ne zaman yükleyeceksin? en azından beklemeyiz
Buradan TR KDZ dosyasını indirip yükleyebilirsiniz. https://www.lgdestek.net/h960tr-lg-v10-android-7-0-nougat-turkiye-guncellemesi-35121/
ilginiz için teşekkürler.
Rica ederiz.
Benim lg v10 hala gelmedi güncelleme
Telefonların IMEI numarasına göre dağıtılıyor. 1-2 haftayı bulabilir.
Kardeş hala k10 430dsy e gelmedi ne zaman gelcek tam bildiğin birşey yokmu
Güncelleme tarihlerini net bilmek mümkün değlidir LG resmi açıklama yapmadığı sürece. LG K10 modelleri için tahmin edilen tarihler Eylül-Ekim ayları olarak gösteriliyor.
korede f500 serisi nougat guncellemesini ya aldi ya da test ediyor sitedeki bilgilerden anladigim bu. Bir de siz baksaniz. http://opensource.lge.com/osSch/list?types=ALL&search=F500
Gün içinde bununla ilgili haberimiz olacak, lütfen takipte kalın.
Eyvallah 😊
Rica ederiz.