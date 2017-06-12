Bugün LG V10 32GB ve 16GB modelleri olan H960TR ile H960ATR için Android 7.0 Nougat güncellemesi yayımlandı. Geçtiğimiz hafta Güney Kore‘de başlayan Nougat güncellemesi, daha sonra Hong Kong cihazları içinde dağıtılmıştı. LG V10 Türkiye modelleri Android 7.0 güncellemesini LG Bridge üzerinden almaya başladı. LG V10 V30a versiyon numarası ile dağıtılan yazılım versiyonu yeni Android sürümü içeriyor.

LG V10 Türkiye Android 7.0 Nougat Güncellemesi

LG geçtiğimiz aylarda bir açıklama yapmış ve LG V10 için Android 7.0 güncellemesinin Mayıs veya Haziran ayında dağıtılacağını iletmişti. Güncelleme çok geç gelse de LG sözünde tutmuş gibi görünüyor. Yeni yazılım güncellemesi ile LG V10‘a yepyeni özelliklerin geldiğini belirtelim. En çok dikkat çeken özelliklerin arasında tema özelliği ve arayüzde yapılan iyileştirmeler. Akıllı telefon güvenlik yamasında da en yeni güvenlik güncellemesini almış oldu. 01.05.2017 olarak güvenlik düzeyi de güncellendi.

Güncelleme ile gelen bir diğer yenilik ise parmak izi okuyucuda yapılan güncelleme oldu. Tuş kilidini açmak için LG V20 modelinde olduğu gibi power tuşu üzerine parmağınızı götürmeniz yeterli olacak.

Android sürümü: 7.0 Nougat

Yazılım Sürümü: H960TR – H960ATR

Kernel Sürüm: 3.10.84

3.10.84 Yapın Numarası: NRD90U

Güvenlik Yaması : 01.05.2017

: 01.05.2017 Dosya Boyutu : 2.0GB

: 2.0GB Stock KDZ: H960TR30a_TUR_XX_0519.kdz

LG V10 Android 7.0 Nougat İle Gelen Yenilikler

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Android OS Yükseltme

Uygulama Menüsü Eklendi : Şimdi indirilen bazı uygulamalar için Ana Ekran dokunmatik düğmelerinde otomatik olarak bir menü düğmesi ekleniyor.

: Şimdi indirilen bazı uygulamalar için Ana Ekran dokunmatik düğmelerinde otomatik olarak bir menü düğmesi ekleniyor. Engellenen Numaralar Eklendi : Şimdi sadece bir defa ekleyerek hem aramaları hemde mesajları engelleye bilirsiniz.

: Şimdi sadece bir defa ekleyerek hem aramaları hemde mesajları engelleye bilirsiniz. Durumlar ve Öneriler Eklendi: Şimdi kullanmakta olduğunuz ayarları kolayca yönetebilirsiniz. Ayarlarda kullanılabilir ögeleri görebilirsiniz.

Şimdi kullanmakta olduğunuz ayarları kolayca yönetebilirsiniz. Ayarlarda kullanılabilir ögeleri görebilirsiniz. Veri Tasarruf Modu: Artık arka planda çalışan mobil veriyi kısıtlayabilirsiniz.

Artık arka planda çalışan mobil veriyi kısıtlayabilirsiniz. Tema Eklendi: Duvar kağıdını uygulama simgelerini yazı tipi boyutunu vb.. tercih ettiniz tema ile değiştirebilirsiniz.

Duvar kağıdını uygulama simgelerini yazı tipi boyutunu vb.. tercih ettiniz tema ile değiştirebilirsiniz. Uygulama Bildirimleri Geliştirildi: Artık gelen mesajları bildirimleri sosyal medya uygulamasından yanıtlayabilirsiniz. Bir uygulamanın bildirimlerini bildirim panelinden de sessize alabilir veya engelleyebilirsiniz.

Artık gelen mesajları bildirimleri sosyal medya uygulamasından yanıtlayabilirsiniz. Bir uygulamanın bildirimlerini bildirim panelinden de sessize alabilir veya engelleyebilirsiniz. Ekran Boyutu Ayarları: Artık ekrandaki uygulamaların boyutlarını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

Artık ekrandaki uygulamaların boyutlarını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Rahatsız Etme Özelliği Geliştirildi: Takvim etkinlikleri sırasında Rahatsız Etme özelliğini açık konuma getirebilirsiniz.

Takvim etkinlikleri sırasında Rahatsız Etme özelliğini açık konuma getirebilirsiniz. Parmak izleri Geliştirildi: Kilit ekranı ayarında parmak izinizi ekran kiliti olarak ayarlıyabilirsiniz.

Kilit ekranı ayarında parmak izinizi ekran kiliti olarak ayarlıyabilirsiniz. Oyun Pil Tasarrufu: Tüm oyunları ayrı ayrı optimize edebilirsiniz.

Tüm oyunları ayrı ayrı optimize edebilirsiniz. Knock Code Değiştirildi: Knock Code’lar da şimdi 10 dokunuşa kadar olabilir. 8’den fazla dokunuşlu Knock Code’lar yalnızca ekran açıkken kiliti açabilir.

Knock Code’lar da şimdi 10 dokunuşa kadar olabilir. 8’den fazla dokunuşlu Knock Code’lar yalnızca ekran açıkken kiliti açabilir. Dil Ayarları: Artık dilleri önceliğe göre yeniden sıralayabilirsiniz.

Artık dilleri önceliğe göre yeniden sıralayabilirsiniz. Kilit Ekranı Değiştirildi: Artık kilit ekranında daha fazla bildirim görebilirsiniz. Güvenli ekran kiliti varsa kiliti açmak için kilit ekranında parmağınızı kaydırın.

Artık kilit ekranında daha fazla bildirim görebilirsiniz. Güvenli ekran kiliti varsa kiliti açmak için kilit ekranında parmağınızı kaydırın. Uygulama Verisi Ayarları Eklendi: Telefonda yer açmak için uygulama verilerini dahili bellek yerine SD karta taşıyabilirsiniz.

Telefonda yer açmak için uygulama verilerini dahili bellek yerine SD karta taşıyabilirsiniz. Çoklu Pencere Eklendi: Şimdi iki uygulamayı aynı ekranda kullanabilirsiniz.

Şimdi iki uygulamayı aynı ekranda kullanabilirsiniz. Hızlı Ayarlar Değiştirildi: Bildirim panelindeki hızlı ayarlar daha fazla ayar gösterebilecek şekilde değiştirilebilir.

Bildirim panelindeki hızlı ayarlar daha fazla ayar gösterebilecek şekilde değiştirilebilir. 1 of 8

LG V10 Android 7.0 Güncellemesi Nasıl Yapılır?