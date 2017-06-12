Bugün LG V10 32 ve 16 modelleri olan H960TR ile H960ATR için Android 7.0 Nougat güncellemesi yayımlandı. Geçtiğimiz hafta Güney Kore‘de başlayan Nougat güncellemesi, daha sonra Hong Kong cihazları içinde dağıtılmıştı. LG V10 Türkiye modelleri Android 7.0 güncellemesini LG Bridge üzerinden almaya başladı. LG V10 V30a versiyon numarası ile dağıtılan yazılım versiyonu yeni android sürümü içeriyor.

LG V10 Türkiye Android 7.0 Nougat Gücellemesi

LG geçtiğimiz aylarda bir açıklama yapmış ve LG V10 için Android 7.0 güncellemesinin Mayıs ve haziran ayında dağıtılacağını iletmişti. Güncelleme çok geç gelsede LG sözünde durmuş oldu. Yeni yazılım güncellemesi ile LG V10’a yep yeni özelliklerin geldiğini belirtelim. En çok dikkat çeken özelliklerin arasında tema özelliği ve arayüzde yapılan iyileştirmeler. Akıllı telefon güvenlik yamasında da en güncellemeyi almış oldu. 01.05.2017 olarak güvenlik düzeyide güncellendi.

Güncelleme ile gelen bir diğer yenilik ise parmak izi okuyucuda yapılan güncelleme oldu. LG V20 modelinde oldugu içi power tuşu üzerine parmağınızı götürmeniz yeterli olacak.

Android sürümü: 7.0 Nougat

Yazılım Sürümü: H960TR – H960ATR

Kernel Sürüm: 3.10.84

3.10.84 Yapın Numarası: NRD90U

Güvenlik Yaması : 01.05.2017

: 01.05.2017 Dosya Boyutu : 1.30GB

: 1.30GB Stock KDZ: H960TR30a_TUR_XX_0519.kdz

LG V10 Android 7.0 Nougat İle Gelen Yenilikler

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