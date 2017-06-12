Bugün LG V10 32 ve 16 modelleri olan H960TR ile H960ATR için Android 7.0 Nougat güncellemesi yayımlandı. Geçtiğimiz hafta Güney Kore‘de başlayan Nougat güncellemesi, daha sonra Hong Kong cihazları içinde dağıtılmıştı. LG V10 Türkiye modelleri Android 7.0 güncellemesini LG Bridge üzerinden almaya başladı. LG V10 V30a versiyon numarası ile dağıtılan yazılım versiyonu yeni android sürümü içeriyor.
LG V10 Türkiye Android 7.0 Nougat Gücellemesi
LG geçtiğimiz aylarda bir açıklama yapmış ve LG V10 için Android 7.0 güncellemesinin Mayıs ve haziran ayında dağıtılacağını iletmişti. Güncelleme çok geç gelsede LG sözünde durmuş oldu. Yeni yazılım güncellemesi ile LG V10’a yep yeni özelliklerin geldiğini belirtelim. En çok dikkat çeken özelliklerin arasında tema özelliği ve arayüzde yapılan iyileştirmeler. Akıllı telefon güvenlik yamasında da en güncellemeyi almış oldu. 01.05.2017 olarak güvenlik düzeyide güncellendi.
Güncelleme ile gelen bir diğer yenilik ise parmak izi okuyucuda yapılan güncelleme oldu. LG V20 modelinde oldugu içi power tuşu üzerine parmağınızı götürmeniz yeterli olacak.
- Android sürümü: 7.0 Nougat
- Yazılım Sürümü: H960TR – H960ATR
- Kernel Sürüm: 3.10.84
- Yapın Numarası: NRD90U
- Güvenlik Yaması: 01.05.2017
- Dosya Boyutu: 1.30GB
- Stock KDZ: H960TR30a_TUR_XX_0519.kdz
LG V10 Android 7.0 Nougat İle Gelen Yenilikler
- Android OS Yükseltme
- Uygulama Menüsü Eklendi: Şimdi indirilen bazı uygulamalar için Ana Ekran dokunmatik düğmelerinde otomatik olarak bir menü düğmesi ekleniyor.
- Engellenen Numaralar Eklendi: Şimdi sadece bir defa ekleyerek hem aramaları hemde mesajları engelleye bilirsiniz.
- Durumlar ve Öneriler Eklendi: Şimdi kullanmakta olduğunuz ayarları kolayca yönetebilirsiniz. Ayarlarda kullanılabilir ögeleri görebilirsiniz.
- Veri Tasarruf Modu: Artık arka planda çalışan mobil veriyi kısıtlayabilirsiniz.
- Tema Eklendi: Duvar kağıdını uygulama simgelerini yazı tipi boyutunu vb.. tercih ettiniz tema ile değiştirebilirsiniz.
- Uygulama Bildirimleri Geliştirildi: Artık gelen mesajları bildirimleri sosyal medya uygulamasından yanıtlayabilirsiniz. Bir uygulamanın bildirimlerini bildirim panelinden de sessize alabilir veya engelleyebilirsiniz.
- Ekran Boyutu Ayarları: Artık ekrandaki uygulamaların boyutlarını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.
- Rahatsız Etme Özelliği Geliştirildi: Takvim etkinlikleri sırasında Rahatsız Etme özelliğini açık konuma getirebilirsiniz.
- Parmak izleri Geliştirildi: Kilit ekranı ayarında parmak izinizi ekran kiliti olarak ayarlıyabilirsiniz.
- Oyun Pil Tasarrufu: Tüm oyunları ayrı ayrı optimize edebilirsiniz.
- Knock Code Değiştirildi: Knock Code’lar da şimdi 10 dokunuşa kadar olabilir. 8’den fazla dokunuşlu Knock Code’lar yalnızca ekran açıkken kiliti açabilir.
- Dil Ayarları: Artık dilleri önceliğe göre yeniden sıralayabilirsiniz.
- Kilit Ekranı Değiştirildi: Artık kilit ekranında daha fazla bildirim görebilirsiniz. Güvenli ekran kiliti varsa kiliti açmak için kilit ekranında parmağınızı kaydırın.
- Uygulama Verisi Ayarları Eklendi: Telefonda yer açmak için uygulama verilerini dahili bellek yerine SD karta taşıyabilirsiniz.
- Çoklu Pencere Eklendi: Şimdi iki uygulamayı aynı ekranda kullanabilirsiniz.
- Hızlı Ayarlar Değiştirildi: Bildirim panelindeki hızlı ayarlar daha fazla ayar gösterebilecek şekilde değiştirilebilir.
LG V10 Android 7.0 Nougat Ekran Görüntüleri
Yeni Yazılımı Güncellemek için
İlk olarak güncelleme LG Bridge üzerinden güncellenebiliyor. Henüz telefonunuza gelmediyse bir süre sonra tekrar deneyebilirsiniz. Telefon üzerinden güncelleme yapacaksanız aşağıda ki adımları takip edebilirsiniz.
- Cihazınız yeterince şarjı ve Wi-Fi bağlı olduğundan emin olun.
- Ayarlar> Genel sekmesinde dokunun Hakkında Telefon simgesine dokunun.
- Dokunun Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncelleme > Şimdi Kontrol.
- Açılan ekranda güncelleme detayları gelecektir, güncellemeyi indirmek ve yüklemek için ekrandaki yönergeleri izleyin.
- Yeni yazılım yüklenirken telefonunuz bir kaç kez otomatik olarak yeniden başlatılır.
Güncelleme Hataları ve Çözümleri
- LG Bridge uygulamasını kaldırınız yeniden yükleyiniz.
- LG Usb sürücülerini yeniden yükleyiniz. Windows – Mac
- Google dns ayarlarınızı yeniden yapılandırınız. 8.8.8.8 / 8.8.4.4
- LG Mobile Support Tool İle güncelleyiniz.
Yükledim mutluyum 🙂
Güle güle kullanın.