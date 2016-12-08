LG V10 H960TR ve H960ATR modellerine bugün yeni yazılım güncellemesi yayımlandı. LG V10 32GB modeli H960TR ile 64GB modeli olan H960TR için aynı aynda yeni versiyon güncellemesi geldi. En son 19 Ekim’de gelen V20f yazılım güncellemesi kullanan LG V10 yeni güncelleme ile V20g versiyonuna yükseltilmiş oldu.
LG V10 H960TR V20g Güncellemesi
LG V10 için yayımlanan güncelleme ile V20f versiyonu V20g versiyonuna yükseltilmiş oldu. Yeni yazılım güncellemesi ile güvenlik düzeyi bir üst seviyeye yükseltilmiş oldu. Aynı zamanda LG V10’da V20f ile gelen parmak izi sorunu da bu güncelleme ile giderilmiş.
V20g Yazılım Güncellemesi Detayları
- Android sürümü: 6.0 Marshmallow
- Yazılım Sürümü: H960TR-V20g
- Kernel Sürüm: 3.4.0
- Yapın Numarası: MRA58K
- Güvenlik Yaması: 01.12.2016
- Dosya Boyutu: 1.58GB
- LG V10 H960TR: V30g KDZ
Yeni Yazılımı Güncellemek için
İlk olarak güncelleme LG PC Suite veya LG Mobile Suppor Tool üzerinden güncellenebiliyor. Henüz telefonunuza gelmediyse bir süre sonra tekrar deneyebilirsiniz. Telefon üzerinden güncelleme yapacaksanız aşağıda ki adımları takip edebilirsiniz.
- Cihazınız yeterince şarjı ve Wi-Fi bağlı olduğundan emin olun.
- Ayarlar> Genel sekmesinde dokunun Hakkında Telefon simgesine dokunun.
- Dokunun Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncelleme > Şimdi Kontrol.
- Açılan ekranda güncelleme detayları gelecektir, güncellemeyi indirmek ve yüklemek için ekrandaki yönergeleri izleyin.
- Yeni yazılım yüklenirken telefonunuz bir kaç kez otomatik olarak yeniden başlatılır.