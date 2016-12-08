LG V10 H960TR ve H960ATR modellerine bugün yeni yazılım güncellemesi yayımlandı. LG V10 32GB modeli H960TR ile 64GB modeli olan H960TR için aynı aynda yeni versiyon güncellemesi geldi. En son 19 Ekim’de gelen V20f yazılım güncellemesi kullanan LG V10 yeni güncelleme ile V20g versiyonuna yükseltilmiş oldu.

LG V10 H960TR V20g Güncellemesi

LG V10 için yayımlanan güncelleme ile V20f versiyonu V20g versiyonuna yükseltilmiş oldu. Yeni yazılım güncellemesi ile güvenlik düzeyi bir üst seviyeye yükseltilmiş oldu. Aynı zamanda LG V10’da V20f ile gelen parmak izi sorunu da bu güncelleme ile giderilmiş.

V20g Yazılım Güncellemesi Detayları

Android sürümü: 6.0 Marshmallow

6.0 Marshmallow Yazılım Sürümü: H960TR-V20g

H960TR-V20g Kernel Sürüm: 3.4.0

3.4.0 Yapın Numarası: MRA58K

Güvenlik Yaması : 01.12.2016

: 01.12.2016 Dosya Boyutu : 1.58GB

: 1.58GB LG V10 H960TR: V30g KDZ

Yeni Yazılımı Güncellemek için

İlk olarak güncelleme LG PC Suite veya LG Mobile Suppor Tool üzerinden güncellenebiliyor. Henüz telefonunuza gelmediyse bir süre sonra tekrar deneyebilirsiniz. Telefon üzerinden güncelleme yapacaksanız aşağıda ki adımları takip edebilirsiniz.