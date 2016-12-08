LG V10 H960TR ve H960ATR modellerine bugün yeni yazılım güncellemesi yayımlandı. LG V10 32GB modeli H960TR ile 64GB modeli olan H960TR için aynı aynda yeni versiyon güncellemesi geldi. En son 19 Ekim’de gelen V20f yazılım güncellemesi kullanan LG V10 yeni güncelleme ile V20g versiyonuna yükseltilmiş oldu.

  LG V10 H960TR V20g Güncellemesi

LG V10 için yayımlanan güncelleme ile V20f versiyonu V20g versiyonuna yükseltilmiş oldu. Yeni yazılım güncellemesi ile güvenlik düzeyi bir üst seviyeye yükseltilmiş oldu. Aynı zamanda LG V10’da V20f ile gelen parmak izi sorunu da bu güncelleme ile giderilmiş.

  V20g Yazılım Güncellemesi Detayları

  • Android sürümü: 6.0 Marshmallow
  • Yazılım Sürümü: H960TR-V20g
  • Kernel Sürüm: 3.4.0
  • Yapın Numarası: MRA58K
  • Güvenlik Yaması: 01.12.2016
  • Dosya Boyutu: 1.58GB
  • LG V10 H960TR: V30g KDZ

  Yeni Yazılımı Güncellemek için

İlk olarak güncelleme LG PC Suite veya LG Mobile Suppor Tool üzerinden güncellenebiliyor. Henüz telefonunuza gelmediyse bir süre sonra tekrar deneyebilirsiniz. Telefon üzerinden güncelleme yapacaksanız aşağıda ki adımları takip edebilirsiniz.

  1. Cihazınız yeterince şarjı ve Wi-Fi bağlı olduğundan emin olun.
  2. Ayarlar> Genel sekmesinde dokunun Hakkında Telefon simgesine dokunun.
  3. Dokunun Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncelleme > Şimdi Kontrol.
  4. Açılan ekranda güncelleme detayları gelecektir, güncellemeyi indirmek ve yüklemek için ekrandaki yönergeleri izleyin.
  5. Yeni yazılım yüklenirken telefonunuz bir kaç kez otomatik olarak yeniden başlatılır.
  • Ali Zaimoğlu

    Merhabalar, V10 için Android 7.0 Nougat ile ilgili yok mu bi haber acaba.

    • Henüz bir gelişme bulunmuyor.

  • GODZİLLA PLUS

    Lg v10 kullanıyorum 8 aralık 2016’da gelen güncelleme benim telefonuma gelmedi ne kadar wifi bağlasamda yinede mevcut sürümünüz 5.1.1 diye geri bildirim alıyorum

    • LG Bridge programını bilgisayarınıza kurarak güncellemeleri kontrol edermisiniz.

  • buse turgut

    Bende LG V10 kullanıyorum fakat telefonum servisten geldikten sonra hiçbir yazılım güncellemesi gelmiyor sebebi nedir ?? Lütfen yardımcı olun

  • hasan uçar

    android 7 ne zamana gelecek acaba 200 küsür mb güncelleme aldı g versiyona geçtik hızlanma var ama 7 ile dahada hızlanacak snopdragon 410 işlemcili telefonda bile çok akıcı

    • Android 7.0 Nougat LG G4 ve LG V10 modelleri için bu ay sonu ya da şubat başı gelecek

  • Furkan Kahraman

    LG V10 Güncellemesini dün bu saatlerde yaptım bugün sabahtan belli telefon kendi kendine kapanıyor.

    • Yedek alip Hard Reset atiniz.

  • Mesut Giray

    Lg v10 telefonuma güncelleme geldi. Güncelliyorum ama tekrar güncelleme var diyor aynı güncellemeyi tekrar yüklememi istiyor. Bunun sebebi ne olabilir?

  • Gökhan TAVUZ

    ben lg v10 h960atr modelini yeni aldım. ANDROİD 6.0 ne lg bridge den ne de güncelleme merkezinde gözükmüyor.ne yapmalıyım bilgi verebilir misiniz?

  • Egemen Gülpınar

    lg g5 SE modeli için ne zaman güncelleme gelecek,bilgi verebilirmisiniz rica etsem

  • Mehmet Altınkaya

    merhaba güncelleme ile ne değişti ve lg g5 arayüzü v10 a ne zaman gelir saygılar

    • Android güvenlik düzeyi yükseltildi. Android 7 ne zaman geleceği belli değil henüz. 2-3 ay’dan önce gelmez.

  • Özgür

    sonunda yaptım güncelleme yi ve başarılı buldum resmini paylaşıyorum arkadaşlara referans olur https://uploads.disquscdn.com/images/2f9184eea0508f70eb922c317617d3713fd9090f289b80e26d3ba801bf4e6cc4.png

  • Saim Yiğit

    LG G4 için 7.0 sürümü tarihi ne zaman ?
    Sony 7.1.1e hazırlık yapıyor bizim LG elini çabuk tutsa iyi olur

  • Kesin bir tarih bulunmuyor. Şubat ve mart’dan sonra diye düşünüyoruz. Android 7.0 ile lg v10 arayüzü g5 gibi olacak.

    • Alperen Ktk

      Teşekkürler

  • mehmet akyol

    H960TR MODEL TELEFONA ŞİMDİ KONTROL ETTİM HENÜZ GÜNCELLEME YOK.

    • Maes34

      LG Bridge üzerinden geldi. Normal cihazdan kontrol ettiğinizde son sürüm yüklü uyarısı veriyor. 1.58GB

  • Memo

    Lg g4 güncelleme nezaman alıcak arkadaşlar yani bir türlü lg yi anlamadim gitti !!!