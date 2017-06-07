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Geçtiğimiz haftalarda LG V10 için Android 7.0 Nougat güncellemesi Güney Kore’de başlamıştı. Bugün LG V10 çift hatlı versiyonu olan H961N modeli içinde Android 7.0 güncellemesi dağıtılmaya başlandı. Uzun süredir beklenen güncelleme henüz Türkiye modellerine gelmedi. Haziran veya Temmuz ayı içerisinde Nougat güncellemesinin Türkiye modeli olan H960TR içinde yayımlanmasını bekliyoruz. Ülkemizde ithalatçı firmaların satışını yaptığı H961N modeli bugün Android 7.0 güncellemesini OTA (şebeke) üzerinden almaya başladı.

LG V10 H961N V30a Android 7.0 Güncellemesi

LG V10 Tayvan modeli bugün Android 7.0 Nougat güncellemesini OTA üzerinden almaya başladı. Güncelleme boyutu 1.30GB boyutunda ve yeni Android sürümünü ve bu sürüm ile gelen yeni özellikleri içeriyor. LG V10 H961N modeli bir telefona sahipseniz telefonun güncelleme merkezinden yazılımı indirip güncelleyebilirsiniz. Yeni güncelleme ile güvenlik yaması düzeyi 01.05.2017 olarak güncellendi.

Android sürümü: 7.0 Nougat

Yazılım Sürümü: H961N

Kernel Sürüm: 3.10.84

3.10.84 Yapın Numarası: NRD90U

Güvenlik Yaması : 01.05.2017

: 01.05.2017 Dosya Boyutu : 1.30GB

: 1.30GB Stock KDZ: H961N30a_00_0519.kdz

LG V10 Android 7.0 Ekran Görüntüleri

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LG V10 Android 7.0 Güncellemesi Nasıl Yapılır?

LG V10 modelinizin Ayarlar-Genel-Telefon Hakkında-Güncelleme Merkezi-Yazılım Güncellemesi adımlarını takip edip güncellemeyi sorgulayabilirsiniz. Telefonunuzun faturasına yansımaması için Wi-Fi bağlantısı ile güncellemeyi yapmayı tercih ediniz.

Telefon üzerinden güncellemeyi alamayan kullanıcılar için LG UP adlı KDZ yükleme programını kullanabilir. “İndir” bölümünde verdiğimiz KDZ dosyasını indirip buraya tıklayarak LG UP ile manuel kurulum yapabilirsiniz.

Manuel kurulum yerine alternatif olarak güncelleme/yedekleme programı olan LG Bridge programını da kullanabilirsiniz. LG Bridge programını kullanmak için buraya tıklayarak nasıl indirilip kurulduğunu öğrenebilir ve güncellemeyi nasıl yapacağınızı öğrenebilirsiniz.