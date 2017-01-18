[H990TR] LG V20 V10e Yazılım Güncellemesi Yayımlandı

IFA 2016 etkinliğinde tanıtılan LG V20 ülkemizde Aralık ayında giriş yaptı ve kısa sürede iyileştirme güncellemesi aldı. Yeni iyileştirme güncellemesini 18 Ocak 2017 tarihinde alan telefonun yeni yazılım sürümü V10e oldu. V serisinin yeni amiral gemisi olan LG V20 V10e güncellemesini alarak Android 7.1 veya 7.1.1 işletim sistemine hazırlık yapıldığının gösteriyor.

LG V20 H990TR V10e Yazılım Güncellemesi

Güvenlik ve iyileştirme güncellemesi olarak gelen LG V20 V10e güncellemesinde kamera, işlevsellik ve mesaj uygulaması iyileştirmeler yapıldığı yazmaktadır.

Android sürümü: 7.0 Nougat

7.0 Nougat Yazılım Sürümü: H990TR V10e

Kernel Sürüm: 3.10.49

3.10.49 Yapın Numarası: MRA58K

Güvenlik Yaması : 01.01.2017

: 01.01.2017 Dosya Boyutu: ***

Yeni Yazılımı Nasıl Güncellerim ?

LG, güncellemeleri ilk olarak akıllı telefonlarına sunduğu güncelleme ve yedekleme programı olan LG Bridge’ten sunmaktadır. Bilgisayarınıza buraya tıklayarak LG Bridge kullanımını ve kurulumunu yapabilir ve LG V20 telefonunuzu bilgisayara bağlayarak LG Bridge ile güncellemeyi rahatlıkla yapabilirsiniz. Telefondan güncelleme yapmak isteyenler;

Telefonunuzun %50 üstünde şarjı olması ve Wi-Fi ağına bağlı olmasına özen gösterin. Ayarlar-Genel-Telefon Hakkında-Güncelleme Merkezi bölümüne girip Yazılım Güncellemesi kısmından güncellemeyi kontrol ediniz. Karşınıza güncelleme çıktığında Wi-Fi ağı ile kurmaya özen gösterin.

Güncelleme Hataları ve Çözümleri