IFA 2016 etkinliğinde tanıtılan LG V20 ülkemizde Aralık ayında giriş yaptı ve kısa sürede iyileştirme güncellemesi aldı. Yeni iyileştirme güncellemesini 18 Ocak 2017 tarihinde alan telefonun yeni yazılım sürümü V10e oldu. V serisinin yeni amiral gemisi olan LG V20 V10e güncellemesini alarak Android 7.1 veya 7.1.1 işletim sistemine hazırlık yapıldığının gösteriyor.

  LG V20 H990TR V10e Yazılım Güncellemesi

Güvenlik ve iyileştirme güncellemesi olarak gelen LG V20 V10e güncellemesinde kamera, işlevsellik ve mesaj uygulaması iyileştirmeler yapıldığı yazmaktadır.

  • Android sürümü: 7.0 Nougat
  • Yazılım Sürümü: H990TR V10e
  • Kernel Sürüm: 3.17.31
  • Yapın Numarası: NRD90M
  • Güvenlik Yaması: 01.01.2017
  • Dosya Boyutu: 585 MB

  Yeni Yazılımı Nasıl Güncellerim ?

LG, güncellemeleri ilk olarak akıllı telefonlarına sunduğu güncelleme ve yedekleme programı olan LG Bridge’ten sunmaktadır. Bilgisayarınıza buraya tıklayarak LG Bridge kullanımını ve kurulumunu yapabilir ve LG V20 telefonunuzu bilgisayara bağlayarak LG Bridge ile güncellemeyi rahatlıkla yapabilirsiniz. Telefondan güncelleme yapmak isteyenler;

  1. Telefonunuzun %50 üstünde şarjı olması ve Wi-Fi ağına bağlı olmasına özen gösterin.
  2. Ayarlar-Genel-Telefon Hakkında-Güncelleme Merkezi bölümüne girip Yazılım Güncellemesi kısmından güncellemeyi kontrol ediniz.
  3. Karşınıza güncelleme çıktığında Wi-Fi ağı ile kurmaya özen gösterin.

  Güncelleme Hataları ve Çözümleri

  1. LG Bridge uygulamasını kaldırınız yeniden yükleyiniz.
  2. LG Usb sürücülerini yeniden yükleyiniz. Windows Mac 
  3. Google dns ayarlarınızı yeniden yapılandırınız. DNS: 8.8.8.8 / 8.8.4.4
  4. LG Mobile Support Tool İle güncelleyiniz.

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  • Sefa BEŞLİ

    V20 ikinci ekran için saatin yanına hava durumu bildirisi konulsun lütfen çok güzel ve akıllıca görüneceğine inanıyorum.

  • Gökhan KURUCU

    v20 için orijinal batarya kiti nereden bulabiliriz? Fiyat filgisi var mı?

  • Mehmet Ali Çeçen

    Lg v10 nezamn gelcek bu guncelleme 5 ay oldu hic bi güncelleme almadı burdan seslenmek istiyorum gönderin artik 7.0 bekle bekle bıktık artık

    • LG V10 modelinin Android 7.0 güncellemesini LG G4’ten sonra alacağını düşünüyoruz. LG G4 modeli için de tarihler Şubatın ilk haftasını işaret ediyor.

  • Yekta GÜNBEGİ

    Admin dns yada farklı proğramlar kullanmaya gerek kalmadı. Lg bridge’ye güncelleme geldi tüm sorunlar düzeldi. Windows 10’da da çalışıyor artık dns ayarı yapmadan da

  • Samet Yılmaz

    Lg v10 7.0 ne zaman gelecek

  • Samet Yılmaz

    Lg v10 7.0 ne zaman gelecek

  • Yavuz Erdoğan

    Lg g4 nezaman guncelleme gelecek hayla gelmedi ?
    Bilgilendirirseniz sevinirim.