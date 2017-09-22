Serinin ikinci akıllı telefonu olan LG V20 için uzun süredir güncelleme sunulmuyordu. LG tarafında güvenlik açıklarına karşı olarak yayımlanan güvenlik güncellemesi nihayet LG V20 için de yayımlandı. Premium model LG V20 V10o yazılım güncellemesine sahip oldu. Uzun zamandır LG G5 modeli için yayımlanan V20k güncellemesinden sonra LG V20 kullanıcıları da bu güncellemeyi bekliyordu. Firmanın yazılımcıları tarafından LG V20 H990TR için nihayet güncelleme yayımlandı.

LG V20 V10o Yazılım Güncellemesi İle Gelen Yenilikler

Yeni gelen yazılım güncellemesine baktığımızda LG V20 modeli için iyileştirme ve güvenlik güncellemesi olduğu anlaşılıyor. Aynı versiyonda farklı adlandırmaya sahip güncellemelerde sürüm yükseltme bulundurmayan güncelleme paketlerinde genellikle Android Güvenlik Yaması güncellenir, pil ve performans iyileştirilmesi yapılır. İlk olarak bilgisayar üzerinden yayımlanan güncellemenin LG V20 modeline yüklenmesi için LG Bridge programı kullanılır. Akıllı telefon üzerine (OTA) gelmesi 1-2 gün süre alabilir.

Android sürümü: 7.0 Nougat

Yazılım Sürümü: H990TR V10o

Kernel Sürüm: 3.18.31

3.18.31 Yapın Numarası: NRD90U

Güvenlik Yaması : 01.07.2017

: 01.07.2017 Dosya Boyutu : 2.5GB (pc)

: 2.5GB (pc) KDZ İndirme Linki: H99010o_00_TR.kdz

LG V20 V10o Yazılım Güncellemesi Nasıl Yapılır?

Yazılım güncellemeleri, LG firması tarafından ilk olarak bilgisayar üzerinden verilir. LG V20 modeli için sunulan bilgisayar programı LG Bridge güncelleme yapılabilir. Güncellemeyi yapabilmek için LG Bridge programını buraya tıklayarak indirebilir ve bilgisayara kurabilirsiniz.

Akıllı telefon üzerinden (OTA) yapabilmek için 1-2 gün beklemek gerekir. LG, ilk olarak bilgisayardan güncellemeyi sunar ve sonrasında akıllı telefon üzerinden güncelleme desteğini verir. Akıllı telefon üzerinden yapmak için Ayarlar-Genel-Telefon Hakkında-Güncelleme Merkezi-Yazılım Güncellemesi adımlarını takip etmeniz yeterlidir.

Güncellemeyi manuel olarak yapmak isteyenler için alternatif program hiç şüphesiz LG UP programı olmaktadır. Birçok LG akıllı telefonu için kullanımı oldukça kolay olan LG UP programıyla güncelleme yapmak için buraya tıklayarak rehberden yardım alabilirsiniz. İndirdiğiniz KDZ dosyasıyla beraber kurulumu kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

Telefondan güncelleme yapmak isteyenler;