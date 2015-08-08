LG Teknik Servis İLETİŞİM

Bu anlatımımda herhangi bir nedenden dolayı hafızası 16 GB’a düşen 32 GB’lık LG G2’yi kurtarmak konusuna değineceğim. Bu sorun genellikle yanlış rom yüklemekten kaynaklanır ve çözümü oldukça basittir.

Not: Bu işlem cihazınızdaki tüm verilerinizi siler. Başlamadan önce yedek almanız sizin yararınıza olacaktır.

Bu adresten 32 GB FIX dosyasını indirin ve herhangi bir klasöre çıkartın. Çıkarttığınız klasörün içerisinden “LG Mobile Support Tool” ve “LG United Mobile Driver” uygulamalarını bilgisayarınıza yükleyin. Öncelikle cihazınızda 4.2.2 (JellyBean) sürümü kurulu olmalıdır. Eğer kurulu değilse 6. Adımdaki yöntem ile ilk önce 4.2.2 (JellyBean) sürümünü kurup kurulumdan sonra 4. Adımdan devam edin. Root işlemi: Telefonunuzdan Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Yazılım Bilgileri altındaki Yapım Numarası ‘na 7 kez tıklayarak Geliştirici Seçenekleri ‘ni etkinleştirin.

altındaki ‘na 7 kez tıklayarak ‘ni etkinleştirin. Ayarlar > Genel > Geliştirici Seçenekleri ‘ne girerek Usb Hata Ayıklama ve Sahte Konumlara İzin Ver seçeneklerini aktif edin.

‘ne girerek ve seçeneklerini aktif edin. Ayarlar > Genel > Güvenlik altındaki Bilinmeyen Kaynaklar seçeneğini etkinleştirin, Uygulamaları Doğrula seçeneğini ise pasif hale getirin.

altındaki etkinleştirin, seçeneğini ise pasif hale getirin. Telefonunuzu bilgisayara bağlayın ve PC Bağlantısını Telefonu Şarj Edin olarak ayarlayın ve telefonunuzun ekranını açık turun.

olarak ayarlayın ve telefonunuzun ekranını açık turun. İndirdiğiniz 32 GB FIX klasörü içerisinden ioroot24 klasörüne girin ve root.bat dosyasını çalıştırın ve telefon ekranından size bir izin uyarısı verecektir bu uyarıyı onaylayın ve bu bilgisayar için her zaman izin ver seçeneğini seçin. Bilgisayar ekranında istenen izinleride “Enter” ile onaylayın. Telefonunuz yeniden başlayacaktır ve root işleminiz tamamlanacaktır. (Root işleminin doğru bir şekilde yapıldığını kontrol etmek için Google Play’den indireceğiniz bir “Root Checker” uygulaması ile kontrol edebilirsiniz.) 32 GB’a Yükseltme İşlemi: Telefonunuzu bilgisayarınıza “Telefonu Şarj Et” modunda bağlayın.

modunda bağlayın. İndirdiğiniz 32 GB FIX klasörü içerisinden “LG_G2_Unbrick” klasörüne girin ve fix_en.bat uygulamasını çalıştırın.

klasörü içerisinden klasörüne girin ve uygulamasını çalıştırın. Bilgisayarda açılan ekrandan “Ener” a basın.

a basın. Açılan menüden 6. seçeneği uygulayacağız bunun için 6 ‘ya basıp “Enter” diyoruz. Bu aşamada bilgisayarınız telefonunuza bağlanmak isteyecektir bu yüzden telefonunuza gelecek olan izin isteğini onaylayınız.

‘ya basıp diyoruz. Bu aşamada bilgisayarınız telefonunuza bağlanmak isteyecektir bu yüzden telefonunuza gelecek olan izin isteğini onaylayınız. İşlemler başladığında her işlemden sonra “E nter” ile onaylamalısınız. Dikkat edin hiç bir aşamada hatası almamanız gerekiyor. Eğer bir hata uyarısı alırsanız yaptığınız işlemlerde sorun var demektir.

ile onaylamalısınız. Dikkat edin hiç bir aşamada hatası almamanız gerekiyor. Eğer bir hata uyarısı alırsanız yaptığınız işlemlerde sorun var demektir. Tüm işlemler bitip bilgisayardaki pencere kapandığında bu işlem sonlanmış demektir. Artık KDZ yüklemeye geçebiliriz. 32 GB KDZ Yükleme: Buradan 4.2.2 (JellyBean) sürümünü indirin LG G2 D802 V10C

sürümünü indirin Telefonunuzu kapatıp ses açma tuşuna basılı tutarak bilgisayarınıza bağlayın. Telefon ekranına “Download Mode” yazısı gelince elinizi tuştan çekebilirsiniz.

yazısı gelince elinizi tuştan çekebilirsiniz. İndirdidğiniz 32 GB FIX klasörü içerisindeki “LG Flash Tool 2014” klasörü içerisindeki “LGFlashTool2014” programını çalıştırın.

klasörü içerisindeki klasörü içerisindeki programını çalıştırın. Uygulama ayarları alttaki fotoğraftaki gibi olmalıdır.



“Select KDZ file” kısmının yanındaki klasör simgesine tıklayın ve indirdiğiniz .kdz dosyasını bulup “Aç” butonuna tıklayın. LG Flashtool programı alttaki fotoğraftaki gibi olacaktır.



kısmının yanındaki klasör simgesine tıklayın ve indirdiğiniz .kdz dosyasını bulup butonuna tıklayın. programı alttaki fotoğraftaki gibi olacaktır. Bu Ekrandan “CSE Flash “ butonunu tıklayın.

butonunu tıklayın. Karşınıza gelen bu ekrandan sadece “START” butonuna tıklayın.



butonuna tıklayın. Son olarak gelecek olan bu ekrandan da hiçbir değişiklik yapmadan “OK” butonuna tıklayın.



butonuna tıklayın. “OK” butonuna tıkladıktan sonra bilgisayarınızda LG Mobile Suppot Tool uygulaması otomatik olarak açılacak ve yüklemeniz de LG Mobile Support Tool’dan başlayacaktır. LG Mobile Support Tool yüklemeyi bitirdiğinde telefonunuzu bilgisayardan çekebilirsiniz. Eğer hala cihazınız 32 GB’a yükselmediyse birde Hard Reset Atmanız gerekmektedir. Hard Reset işlemini de şu şekilde yapacaksınız: Telefonunuzu Kapatın.

Güç + Ses Kısma tuşlarına basın. LG logosunu görünce parmaklarınızı tuşlardan çekin ve bir saniye kadar sonra tekrar ikisine aynı anda tekrar basın.

tuşlarına basın. LG logosunu görünce parmaklarınızı tuşlardan çekin ve bir saniye kadar sonra tekrar ikisine aynı anda tekrar basın. Karşınıza gelecek olan beyaz “Factory Reset” ekranından ses tuşlarıyla ilerleyerek, “Yes” seçeneğini güç tuşuyla seçin.

ekranından ses tuşlarıyla ilerleyerek, seçeneğini güç tuşuyla seçin. Telefonunuz yeniden başlayacaktır.

Telefonunuz yeniden başladığında 32 GB olacaktır. Artık istediğiniz sürümü telefonunuza yükleyebilirsiniz.

Uyarı: Yapacağınız hatalardan dolayı oluşacak sorunlardan lgdestek.net sorumlu değildir.