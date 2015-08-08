LG Teknik Servis
İLETİŞİM

Bu anlatımımda herhangi bir nedenden dolayı hafızası 16 GB’a düşen 32 GB’lık LG G2’yi kurtarmak konusuna değineceğim. Bu sorun genellikle yanlış rom yüklemekten kaynaklanır ve çözümü oldukça basittir.

Not: Bu işlem cihazınızdaki tüm verilerinizi siler. Başlamadan önce yedek almanız sizin yararınıza olacaktır.

  1. Bu adresten 32 GB FIX dosyasını indirin ve herhangi bir klasöre çıkartın.
  2. Çıkarttığınız klasörün içerisinden “LG Mobile Support Tool” ve “LG United Mobile Driver” uygulamalarını bilgisayarınıza yükleyin.
  3. Öncelikle cihazınızda 4.2.2 (JellyBean) sürümü kurulu olmalıdır. Eğer kurulu değilse 6. Adımdaki yöntem ile ilk önce 4.2.2 (JellyBean) sürümünü kurup kurulumdan sonra 4. Adımdan devam edin.
  4. Root işlemi:
    • Telefonunuzdan Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Yazılım Bilgileri altındaki Yapım Numarası‘na 7 kez tıklayarak Geliştirici Seçenekleri‘ni etkinleştirin.
    • Ayarlar > Genel > Geliştirici Seçenekleri‘ne girerek Usb Hata Ayıklama ve Sahte Konumlara İzin Ver seçeneklerini aktif edin.
    • Ayarlar > Genel > Güvenlik altındaki Bilinmeyen Kaynaklar seçeneğini etkinleştirin, Uygulamaları Doğrula seçeneğini ise pasif hale getirin.
    • Telefonunuzu bilgisayara bağlayın ve PC Bağlantısını Telefonu Şarj Edin olarak ayarlayın ve telefonunuzun ekranını açık turun.
    • İndirdiğiniz 32 GB FIX klasörü içerisinden ioroot24 klasörüne girin ve root.bat dosyasını çalıştırın ve telefon ekranından size bir izin uyarısı verecektir bu uyarıyı onaylayın ve bu bilgisayar için her zaman izin ver seçeneğini seçin. Bilgisayar ekranında istenen izinleride “Enter” ile onaylayın. Telefonunuz yeniden başlayacaktır ve root işleminiz tamamlanacaktır. (Root işleminin doğru bir şekilde yapıldığını kontrol etmek için Google Play’den indireceğiniz bir “Root Checker” uygulaması ile kontrol edebilirsiniz.)
  5. 32 GB’a Yükseltme İşlemi:
    • Telefonunuzu bilgisayarınıza “Telefonu Şarj Et” modunda bağlayın.
    • İndirdiğiniz 32 GB FIX klasörü içerisinden “LG_G2_Unbrick” klasörüne girin ve fix_en.bat uygulamasını çalıştırın.
    • Bilgisayarda açılan ekrandan “Ener”a basın.
    • Açılan menüden 6. seçeneği uygulayacağız bunun için 6‘ya basıp “Enter” diyoruz. Bu aşamada bilgisayarınız telefonunuza bağlanmak isteyecektir bu yüzden telefonunuza gelecek olan izin isteğini onaylayınız.
    • İşlemler başladığında her işlemden sonra “Enter” ile onaylamalısınız. Dikkat edin hiç bir aşamada hatası almamanız gerekiyor. Eğer bir hata uyarısı alırsanız yaptığınız işlemlerde sorun var demektir.
    • Tüm işlemler bitip bilgisayardaki pencere kapandığında bu işlem sonlanmış demektir. Artık KDZ yüklemeye geçebiliriz.
  6. 32 GB KDZ Yükleme:
    • Buradan 4.2.2 (JellyBean) sürümünü indirin LG G2 D802 V10C
    • Telefonunuzu kapatıp ses açma tuşuna basılı tutarak bilgisayarınıza bağlayın. Telefon ekranına “Download Mode” yazısı gelince elinizi tuştan çekebilirsiniz.
    • İndirdidğiniz 32 GB FIX klasörü içerisindeki “LG Flash Tool 2014” klasörü içerisindeki “LGFlashTool2014” programını çalıştırın.
    • Uygulama ayarları alttaki fotoğraftaki gibi olmalıdır.
      1
    • “Select KDZ file” kısmının yanındaki klasör simgesine tıklayın ve indirdiğiniz .kdz dosyasını bulup “Aç” butonuna tıklayın. LG Flashtool programı alttaki fotoğraftaki gibi olacaktır.
      aaaa
    • Bu Ekrandan “CSE Flash butonunu tıklayın.
    • Karşınıza gelen bu ekrandan sadece “START” butonuna tıklayın.
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    • Son olarak gelecek olan bu ekrandan da hiçbir değişiklik yapmadan “OK” butonuna tıklayın.
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    • “OK” butonuna tıkladıktan sonra bilgisayarınızda LG Mobile Suppot Tool uygulaması otomatik olarak açılacak ve yüklemeniz de LG Mobile Support Tool’dan başlayacaktır. LG Mobile Support Tool yüklemeyi bitirdiğinde telefonunuzu bilgisayardan çekebilirsiniz.
  7. Eğer hala cihazınız 32 GB’a yükselmediyse birde Hard Reset Atmanız gerekmektedir. Hard Reset işlemini de şu şekilde yapacaksınız:
    • Telefonunuzu Kapatın.
    • Güç + Ses Kısma tuşlarına basın. LG logosunu görünce parmaklarınızı tuşlardan çekin ve bir saniye kadar sonra tekrar ikisine aynı anda tekrar basın.
    • Karşınıza gelecek olan beyaz “Factory Reset” ekranından ses tuşlarıyla ilerleyerek, “Yes” seçeneğini güç tuşuyla seçin.
    • Telefonunuz yeniden başlayacaktır.

Telefonunuz yeniden başladığında 32 GB olacaktır. Artık istediğiniz sürümü telefonunuza yükleyebilirsiniz.

Uyarı: Yapacağınız hatalardan dolayı oluşacak sorunlardan lgdestek.net sorumlu değildir.

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  • erturul ayhan

    bende fıx en bat ta sıkıntı yasıyorm yardımcı olurmusunuz cok acılll

  • Gökhan Deniz

    Öncelikle hepinize çok teşekkürler ederim. Sorun çözüldü şimdi lg g2 mi daha da severk kullanıyorum

  • Gökhan Deniz

    BENİM CİHAZIMDA 32 GB DAN 16 YA DÜŞTÜ BU İŞLEMLER İÇİN LG G2-D802 CİHAZIMA TR 4.4.2 JELLY BEAN ROMU YUKLESEM OLURMU? TR OLMAYAN BULAMADIM

  • Emre Ceran

    Verdiğiniz linkten indirme yapamıyorum, farklı bir ülkenin romunu kullansam sorun olur mu?

  • İzzet

    Slm lg g2 kullanıyorum çok donma ve kasılma var 16 gb bunu 32 gb yapabilirmiyiz böyle bir imkan var mı

  • halis

    Tessekurler kardes ise yaradi yaptim oldu 32fix detayi onemli dikkatli yapin kesinlikle duzelir

  • Öncelikler yadımlarınız ve emekleriniz için çok sağolun ALLAH(cc) razı olsun;

    LG G2 D802 V10C yerine (önceden HDD’ye kayettiğim) 32gb.lık alman romu D80210E_00.kdz yüklesem sakıncası olurmu

    • Ahmet Dizdar

      Rica ederiz.

      Makaledeki işlemleri uygulayarak sorununuzu çözdüyseniz yükseltme işlemi yapabilirsiniz.

      • olmadı maalesef… bunu başka bir yolu/programı yokmu…

        telefonu zaten 4.2.2’ye indirmiştim
        root’u sizin ediğiniz şekilde yapamadım bendeki towelroot u kullandım
        SU yu sorunsuz kurdum…
        ardından 32gb fixteki bat’ı çalıştırdım ardından 6’yı seçtim… telefon bişey sormadı ama prog. “başarılı olarak tamamlandı” gibi bir mesaj yazdı…
        telefonu takığımda hala 10 gb.tı..
        birde sizin .kdz’yi yükledim ama gene %82 deyken telefon resetliyor ama sisyemi kuruyor…
        baktım hala 10gb

        birde hard reset demişsiniz… onu da denedim
        ama sistem kurulunca gene 10gb.

        YOKMU BUNU OTOMATİLEŞTİERN BİR UYGULAMA???

        genede emekleriniz için teşekkürler….

      • denileni hafiyen yaptım ama hala 10,2 gb görünüyor… başka biş yolu yokmu???

  • Rıdvan Arıcı

    Merhabalar. 4.2.2ye yükleme yaparken lg mobile support toolda %26da kalıp şu tarz uyarı geldi: Disconnect the phone PC and remove the battery from the phone.
    Sonrasında tekrar bğlayın edin diyor ama bataryasını çıkaramıyorum g2nin. napmam lazım yardımcı olabilirmisiniz

  • ONUR ÖZTÜRK

    saolun çok teşekkürler işe yarıyor ama en son işlemden sonra factory reset atmak zorundasınız yani öyle çok program yüklemeyin hepsi silinecek

  • mahmut

    sürekli lg logosu gelip yeniden başlatılıyor yardım edin

  • Utku Ömür

    Kardeş çok sağol yazanları uyguladım sorunsuz çalısıyor telefon.
    Tek sorun ekrana çift dokundugunda kilit acılmıyor sadece kapattıgın zaman calısıyor çift dokunma buna bir çözüm var mı ?

    • oNuuR

      3845#*802# yap setting den touch firmvare update ona tıkla. 3 5 saniye dokunma sonra hallolacaktır 😉

  • rasim

    dediklerinizin aynısını yaptım ekran bembeyaz oluyor kalıyor acil yardım telefonumu kullanamıyorum sadece ses geliyor görüntü gitti

  • şevket erciyas

    DEDİKLERİNİZİAYNEN YAPIYORUM YALNIZ FİX.BAT İŞLEMİNİ YAPARKEN BİLGİSAYARIN KOMUT EKRANINDA FİX İŞLEMİ GERÇEKLEŞMİYOR. ÖNCE 4.2.2 YUKLEYİN SONRA HARD RESET ATIN ŞEKLİNDE UYARICI ÇIKIYOR YANİ(Fix işlemi için fix_en.bat uygulamasını çalıştırıp , 6. işlemi seçip enter yaptığımda TELEFONUMA UYARI MESAJI gelmiyor. ) SORUNUN ÇÖZÜMÜ KONUSUNDA YARDIMINIZI BEKLİYORUM.ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER.

    • Ömer Can Ecer

      root atarken bu bilgisayara hep izin ver dediyseniz uyarmaz direkt izini alır. dos ekranından en son kaldığınz yerin ekran görğntüsünü atarsanız daha kolay yardımcı olabilirim

      • ŞEVKET ERCİYAS

        sürekli izin vermiyorum ama yine izin istemiyor. Şu uyarı çıkıyor çıldıracağım 5gündür her tür şeyi yaptım. Sonuç yine sıfır .uyarı şu:resim koyamadım nasıl konulacagını bilmiyorum ama yazı şu:
        adb iç yada dış komut çalıştırabilir.
        program ya da toplu iş dosyası olarak tanınmıyor..
        …All done yazıyor.
        Onun altında da şunlar var:turn of your phone and go to download mode.
        flash 4.2.2 with kdz method
        after fırst boot just do hard reset
        all done and the problem get fixed
        hope your device getfixed.
        devam etmek için bir tuşa basın.diyor.

        yaptıklarım
        1-.4.2.2 orjınal kdz flash tool ile yuklendi(32 gb lık olan ame surum)
        2- one click root ile root yapıldı izin işi tamam
        3-fix kısmında sorun yaşıyorum yukarıda anlattıgım sorunu yasıyorum halen çözemedim.(geliştirici seçeneklerinden gerekli işlemleri yaptım artı guvenlik seçeneklerinden de gerekli işlemler tamam)
        4-yukarıdaki uyarıyı ınternette arattım java yolu eksikliğinden kaynaklandığını yazmışlar o yolu da denedim ama o da olmadı.
        Burayı bir atlatsam sanırım halledecegim

        LÜTFEN YARDIMMMMMMMMM

  • tarık

    ARKADASLAR BIRI BANA YARDIMCI OLSUN TIRLATICAM TUM ISLEMLERI HARFIYEN YAPTIM AMA HALA AYNI SORUN DEVAM EDIYORR….32 GB 10 GB BOS ALAN GORUYOR

  • ebubekir

    linkte vermiş olduğunuz romu yükledikten sonra telefoon açılmıyor lg ekranında sürekli yeniden başlıyor yardımcı olursanız sevinirim

    • mahmut

      aynı sorun bende de oldu siz ne yaptnız acaba

  • FATİH

    evet defalarca yönergeye göre hareket ettim ama nafile yanlız cihazın ımeı silindi tekrana ımeı yazdık tekrar deyecem hadi bakalım sizinde fikriniz olursa yardımlarınızı rica ederim

    • Ömer Can Ecer

      imei silnmesine yol açmaz bu yöntem ben bir çok kez uyguladım bunu. hafıza kısmından ss atar mısınız?

      • ebubekir

        kardeşim verdiğin romu yükkleidm telefon lg ekranında sürekli yeniden başlıyor,factory reset erarnıda gelmiyor evet hjayır seçeneği yok yardımcı olurmusun

  • Fikri Samet Yurekli

    Arkadaslar peki custom rom kursam 32 gb fix falan yapmadan duzelmezmi bu meret simdiden tesekkurler

    • Ömer Can Ecer

      hayır düzelmez

      • FATİH

        32 gb 16 düşen cihaz için bunlara rağmen hala 16 gb ise ne yapabiliriz

      • Ömer Can Ecer

        düzelmesi gerekir. adım adım tekrar yapın. dikkat edeceğiniz husus bu işleme başlarken telefonunuzda 4.2.2 jellybean yülü olsun