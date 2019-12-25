IMEI Kayıt Ücreti Yine Zamlandı! İşte Yeni Ücret

Resmi Gazete’de yayınlanan yeni kanunda yer alan maddelere göre IMEI kayıt ücreti bir kez daha zamlandı. Halihazırda neredeyse bir akıllı telefon fiyatı kadar olan kayıt ücreti, 2020 yılı itibarıyla zamlanarak 2000 lira bandına çok yaklaştı.

IMEI Kayıt Ücreti Ne Kadar Oldu?

2019 yılında yurtdışından getirilen akıllı telefonlar için uygulanan kayıt ücreti iki kez artış yaşamıştı. İlk olarak 500 liradan 618 liraya zamlanan kayıt ücreti neredeyse %150 zamla birlikte 1500 liraya çıkarıldı. Ülkemiz için yurtdışından telefon getirmenin önüne geçilmesi amacıyla yükseltilen kayıt ücreti, 2020 yılında %22.58 artışla 1500 liradan 1838 liraya çıkartılacak.

Yapılan kayıt ücreti zammı, akıllı telefonların pasaport kaydına da yansıdı. Yurtdışından akıllı telefon getirmek isteyen bir kişi, yeni yılda IMEI kaydının yanında 6 aylık pasaport kaydı için 170,40 lira yerine 208,80 lira ödeyecek. Böylelikle yurtdışından getirilen bir akıllı telefon için toplam 2046,80 lira ödemek zorunda kalacak.

Herhangi bir akıllı telefon için örnek verecek olursak ülkemizde satışı yapılan iPhone 11 64 GB modelini ele alalım. Bu model, 999$ fiyat etiketiyle satışa sunulmuştu. 10 Eylül 2019’da tanıtılıp satışa sunulan akıllı telefon, o günün kuruyla birlikte 5694 lira fiyat etiketine sahipti. Bu akıllı telefonu yurtdışından almak isteyen kişiler, ödeyecekleri 2046 lira ile birlikte toplamda 7740 lira ücretle iPhone 11 64 GB modeline sahip olmuş olacak. Belirttiğimiz modelin satışı şu anda Amazon.com.tr sitesi üzerinde 7600 liraya yapılıyor.

Yeni yapılan zamlarla birlikte insanların yurtdışından telefon getirip daha ucuza almalarına engel olmaya çalışılıyor. Sıkı bir denetime giren akıllı telefonlar için 2020 yılında da yeni zamların olacağı tahmin ediliyor. Yurtdışından telefon getirenler ise kayıt ücretini nasıl en aza indirebileceklerinin yollarını arıyor.