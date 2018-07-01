IMEI Numarasıyla İlgili Gelen “YASAL UYARI” Mesajı Nedir?

Birçok akıllı telefon kullanıcısı, nedenini bilmediği bir şekilde YASAL UYARI mesajını alabiliyor. Bu mesajla ilgili birçok yerde kullanıcılar tarafından paylaşım yapılıp bilgi edinilmek isteniyor. Özellikle yurtdışından getirilen akıllı telefonlar için bu mesajın gelmesi kaçınılmaz oluyor.

YASAL UYARI : Telefonunuz 120 Gün İçerisinde KAYIT DIŞI Kalacaktır!

Yukarıdaki açıklamada da bahsettiğimiz gibi özellikle yurtdışı üzerinden getirilen akıllı telefonlarda sıkça karşılaşılan YASAL UYARI mesajının aslını astarını sizlere açıklıyoruz. Bu mesaj birkaç farklı nedenden dolayı akıllı telefonunuza gelebilir.

1-Kaçak Akıllı Telefonlar

Bu mesajla karşılaşan insanlar genellikle akıllı telefonlarını kaçak kullananlar olmaktadır. Ülkemizde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu üzerinden yapılan denetimlerle ortaya çıkarılan bu akıllı telefonlar için anında işlem yapılmaktadır. Bu akıllı telefonlar yurtdışından getirildiği için vergisi ödenmiyor ve ülkemizde alan kişilere göre daha ucuza alınarak diğer insanları tabiri caizse “salak” konumuna koyuyor. Bu soyguna anında son veren BTK, tespit ettiği akıllı telefonlar için bu mesajı gönderip telefonun KAYIT DIŞI kalmasını sağlıyor. Akıllı telefonunun kapanmasını istemeyen kullanıcıların getirdiği akıllı telefon için ülkemizde pasaport kaydını yapmaları gerekiyor. Bu pasaport kaydı sonrası telefon güvenli bir şekilde uzun süreli olarak rahatlıkla kullanılabiliyor.

2-Teknik Serviste İşlem Gören Akıllı Telefonlar

Akıllı telefonuyla ilgili donanımsal sorun yaşayan kullanıcılar soluğu teknik serviste alıyor. Akıllı telefonların teknik servisleri, arıza ile ilgili tespit yaptıktan sonra telefonda parça değişimi olup olmayacağına karar veriyor. Özellikle anakart değişiminden sonra telefonun kullanıcıya iade edilmesi ve mesajın gönderilmesi sık yaşanıyor. Bunun sebebi ise teknik servistir. Çünkü teknik servis anakart değişimini gerçekleştirdiği akıllı telefonun kayıtlı olan eski anakartını devre dışı bırakıp KAYIT DIŞI kalmasına ve klon IMEI olarak kullanılmamasının önüne geçiyor. Bu önlemi yaptıktan sonra teknik servis birkaç gün içinde yeni anakartın sisteme kaydını yaparak akıllı telefonun kullanıma devam etmesini sağlıyor. Bu mesajın gelme sebebi ise sadece teknik servisin yeni IMEI numarasını biraz geç kaydetmesinden dolayı oluşuyor.

Bu gibi bir sorunla karşılaşmak istemeyen kullanıcılara tavsiye;