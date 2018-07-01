IMEI Numarasıyla İlgili Gelen “YASAL UYARI” Mesajı Nedir?

Birçok akıllı telefon kullanıcısı, nedenini bilmediği bir şekilde YASAL UYARI mesajını alabiliyor. Bu mesajla ilgili birçok yerde kullanıcılar tarafından paylaşım yapılıp bilgi edinilmek isteniyor. Özellikle yurtdışından getirilen akıllı telefonlar için bu mesajın gelmesi kaçınılmaz oluyor.
YASAL UYARI : Telefonunuz 120 Gün İçerisinde KAYIT DIŞI Kalacaktır!
Yukarıdaki açıklamada da bahsettiğimiz gibi özellikle yurtdışı üzerinden getirilen akıllı telefonlarda sıkça karşılaşılan YASAL UYARI mesajının aslını astarını sizlere açıklıyoruz. Bu mesaj birkaç farklı nedenden dolayı akıllı telefonunuza gelebilir.
1-Kaçak Akıllı Telefonlar
Bu mesajla karşılaşan insanlar genellikle akıllı telefonlarını kaçak kullananlar olmaktadır. Ülkemizde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu üzerinden yapılan denetimlerle ortaya çıkarılan bu akıllı telefonlar için anında işlem yapılmaktadır. Bu akıllı telefonlar yurtdışından getirildiği için vergisi ödenmiyor ve ülkemizde alan kişilere göre daha ucuza alınarak diğer insanları tabiri caizse “salak” konumuna koyuyor. Bu soyguna anında son veren BTK, tespit ettiği akıllı telefonlar için bu mesajı gönderip telefonun KAYIT DIŞI kalmasını sağlıyor. Akıllı telefonunun kapanmasını istemeyen kullanıcıların getirdiği akıllı telefon için ülkemizde pasaport kaydını yapmaları gerekiyor. Bu pasaport kaydı sonrası telefon güvenli bir şekilde uzun süreli olarak rahatlıkla kullanılabiliyor.
2-Teknik Serviste İşlem Gören Akıllı Telefonlar
Akıllı telefonuyla ilgili donanımsal sorun yaşayan kullanıcılar soluğu teknik serviste alıyor. Akıllı telefonların teknik servisleri, arıza ile ilgili tespit yaptıktan sonra telefonda parça değişimi olup olmayacağına karar veriyor. Özellikle anakart değişiminden sonra telefonun kullanıcıya iade edilmesi ve mesajın gönderilmesi sık yaşanıyor. Bunun sebebi ise teknik servistir. Çünkü teknik servis anakart değişimini gerçekleştirdiği akıllı telefonun kayıtlı olan eski anakartını devre dışı bırakıp KAYIT DIŞI kalmasına ve klon IMEI olarak kullanılmamasının önüne geçiyor. Bu önlemi yaptıktan sonra teknik servis birkaç gün içinde yeni anakartın sisteme kaydını yaparak akıllı telefonun kullanıma devam etmesini sağlıyor. Bu mesajın gelme sebebi ise sadece teknik servisin yeni IMEI numarasını biraz geç kaydetmesinden dolayı oluşuyor.
Bu gibi bir sorunla karşılaşmak istemeyen kullanıcılara tavsiye;
- Akıllı telefonunuzun “Yazılım Bilgileri” kısmını paylaşırken IMEI numarasını kapatmayı unutmayın.
- Birçok akıllı telefonun arkasında yer alan IMEI numarası bandını yırtıp yok edin ya da saklayın.
- Akıllı telefonunuzu herhangi bir telefoncuya götürmek istediğinizde IMEI numarası olan yerleri kapalı hale getirdikten sonra götürün.
- Güvenmediğiniz kişilerle, herhangi bir sosyal medya grubunda kısacası kimseyle paylaşmayın.
Telefonu yere düşürdükten sonra wifi ye bağlanmadı. Wifi ağları gözüküyor bağlanmaya çalıştığında Devre Dışı yazıyor. Başka bir aga bağlanmayı denedim yine olmadı. Uygulamalardan wifi yi bulup önbelleği temizledim yine bi sonuç alamadım. Bi videoda ısınma yüzünden olduğunu söylüyordu anakartı söktüm wifi den sorumlu olduğunu düşündüğüm yere alüminyum folyo koydum ısıyı alsın diye. nasıl bi çözüm bulabilirim gerçekten yardıma ihtiyacım var
Bu konuyla ilgili sitemizde “Wifi’ye bağlanmıyor” başlıklı makalemiz yer almaktadır. Bu makalemizi okuyarak çözüm adımlarını uygulayın. Sorun çözülmezse darbeden dolayı wi-fi entegresi bozulmuş olabilir.
https://www.lgdestek.net/telefonum-wifi-internet-baglanti-sorunu-cozumu-30280/