Instagram Çöktü mü? Instagram’a Girilemiyor

Popüler fotoğraf paylaşma uygulaması olan Instagram çöktü. Birden akış yenileme sorunu ortaya çıkan uygulamanın birçok kişi tarafından sosyal medyada paylaşım yapmasıyla çöktüğü belirtildi.

Instagram Uygulaması Çöktü

Instagram, 13 Temmuz 2018 tarihi itibarıyla saat 21:50’den itibaren çalışmamaya başladı. Hem Mobil Veri hem de Wi-Fi ağıyla girilemeyen uygulamada birçok kişi sorun yaşadığını belirtip sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Şu an için nedeni bilinmeyen uygulama bir anda çöktü ve birçok kullanıcısı tarafından hemen düzeltilmesi bekleniyor.

Instagram’ın uygulamasının yetkilileri tarafından bir açıklama bulunmayan çökme ile ilgili yazılım departmanında çalışma yapıldığı öngörülüyor. Birçok kaynak tarafından haber olan Instagram’ın ne zaman düzeleceği konusu da bilinmiyor. Şu an için birçok kişi fotoğraf paylaşımı yapamıyor, belirli bir kitle hiçbir şekilde giriş yapamıyor ve uygulamaya giren kişilerin çoğu akışı yenileyemiyor.

Instagram çöktü haberleri hızla yayıldı ve kullanıcılar sorunun ana kaynağını öğrenmek için sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapmaya başladı. Instagram uygulamasıyla ilgili sorunun ne olduğu bilinmese de kısa sürede ortadan kaldırılacağı düşünülüyor.