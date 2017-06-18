Instagram “Arşivle” Özelliği Nasıl Kullanılır?

Popüler sosyal medya uygulaması olan Instagram, güncellemeler ile birlikte hızla büyümeye devam ediyor. Hikaye özelliğinden sonra yepyeni bir özellik olan “arşivle” özelliği yeni güncelleme ile uygulamaya geçti.

Arşivle Nedir?

Instagram‘da paylaşılan hikayeler 24 saat sonra kaybolmakta ve hiçbir şekilde geri getirilememektedir. Yeni güncelleme ile birlikte “arşiv” özelliği geldi ve artık hiçbir paylaşım kaybolmayacak.

Kullanımı oldukça basit olan özelliğin konumu Instagram profili bölümünde bulunmaktadır. Sağ üst köşedeki 3 nokta ve kişi ekleme bölümünün yanında yer alan seçenek ile arşivlediğiniz fotoğrafları görebileceksiniz.

Arşiv Nasıl Yapılır?

Herhangi bir paylaştığınız fotoğrafın içine girip sağ üstte bulunan 3 noktaya tıklayın. Tıkladığınız bölümde seçenekler çıkacak ve karşınıza gelen “Arşivle” seçeneğine basın. İşlemi tamamladıktan sonra Instagram profilinde bulunan saat simgesine girin. Artık üzerinde işlem yaptığınız fotoğrafınız arşivlenmiştir.

Sadece sizin görebildiğiniz konuma gelen fotoğrafınızı herkese şekilde tekrar aktifleştirmek için “Arşivle” bölümünden fotoğrafın üstüne tıklayın ve açılan pencerede sağ üst köşedeki 3 noktaya tıklayın. Çıkan seçeneklerde “Profilde Göster” seçeneğine basarak herkese şekilde tekrar aktif etmiş olacaksınız.