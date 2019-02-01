Instagram’da yapılan güncelleme sonrası bazı kullanıcıların dil ayarları otomatik olarak değişti. İki üç gündür Instagram İngilizce oldu ve Türkçe neden olmuyor diye sorun yaşayan bir çok kullanıcı var. Güncelleme dil ayarlarında hataya neden olduğu bir gerçek.

Doğal olarak dil seçeneğinin sıfırlanması kafalarda birçok soru işareti bıraktı. İngilizce bilmeyenler uygulamayı genelde Türkçe kullanmayı tercih ediyor. Bu sorunu nasıl düzelteceğinizi bilmiyorsanız sizler için yazımız faydalı olacaktır.

Peki Instagram Nasıl Türkçe Ayarlanır ?

Instagramı Türkçeye nasıl çeviririm diye merak içindeyseniz çözümü çok basit olan bu yöntemi öğrendikten sonra bir daha böyle sorunlarla karşılaşmanız minimum seviyeye düşecektir.

İlk olarak ”ayarlar” kısmından ”dil” seçeneklerine girer ve ”Türkçe” seçeneğini işaretlerseniz diliniz yine ”İngilizce” olacaktır. O yüzden boşuna uğraşmayın.

Instagram dil değiştirme ayarı nasıl yapılır ?

Instagram dil ayarları

Instagram’ a girip hesap profiline dokunun.

Üç çizgiyi gördüyseniz dokunun.

Yanda açılan ve aşağıdaki Ayarlara (Settings) seçeneğine girin.

seçeneğine girin. Yeni açılan da hesaba yani ” Account ” yazana dokunun.

yani ” ” yazana dokunun. Dil bölümü açıldı “ Language ” dokunup işlem menüsüne girin.

” dokunup işlem menüsüne girin. Aşağıya doğru inip sadece Türkçe olanı seçip “Change” yapın.

Instagram uygulama dil ayarlarında eğer yeni bir güncelleme gelirse tek Türkçe dil seçeneğine döndürülebilir. Şu an için dil ayarı bu şekilde yapılmakta. iPhone instagram dil değiştirme Android içinde aynı şekilde olmakta.