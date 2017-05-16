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Instagram, yeni yüz filtreleri, kamera özellikleri ve hashtag çıkartmaları tanıttı. Instagram, yaratıcı tarafınıza hitap edecek bazı yeni özelliklere kavuşuyor. Yayınlarınız veya direk mesajlarınız için yeni yüz filtreleri ve hoşunuza gidecek bazı çıkartmalar geliyor. Videoları geri sarma ve yayınladığınız Hikayeler üzerindeki hashtag gibi daha fazla özellik ekleniyor.

Instagram Yeni Filtrelere Kavuşuyor

Kullanmak için sekiz farklı filtre bulunuyor ve bunları kameraya doğru hızlıca kaydırıp yüz simgesine dokunarak kullanabilirsiniz. Telefonunuzdaki hem ön, hemde arka kamerasında kullanabilirsiniz. Ayrıca, gönderileri biraz daha farklılık katmak için Boomerang ile birlikte kullanabilirsiniz.

Instagram, sadece yüz filtreleri yanı sıra kamera için bir geri sarma modu da sunuyor. Tahmin edebileceğiniz gibi, bu videoları geriye doğru oynamanıza izin veriyor. Instagram Hikayelerinize ek içerik eklemek istiyorsanız, hashtag çıkartmaları artık kullanılabilir. Ekranın sağ üst köşesindeki “Çıkartmalar” simgesine dokunup istediğiniz karma etiketi yazmanız yeterlidir.

Son olarak bir fotoğraf veya video çektiğinizde , tüm öğeyi tek bir renkle doldurabilir ve daha sonra, istediğiniz parçaları yaratıcı bir şekilde ortaya çıkarmak için silgiyi kullanabilirsiniz. Bu heyecan verici özelliklerin tamamı, bu güncellemeye sahip olabilirsiniz.

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