Geçtiğimiz aylarda Instagram, canlı yayın özelliğini bazı bölgelerde aktif etmişti. Bugün Google Play Store‘da yayımlanan yeni sürümü ile Türkiye kullanıcıları içinde canlı yayın özelliği geldi. Daha önce Periscope, Twitter ve Facebook gibi popüler sitelerin kullanmaya başladığı bu özelliği artık instagram’da da kullanabileceğiz. Instagram üzerinden ilk kez Canlı yayın yapacaksanız size bu konuda nasıl canlı yayın yapacağınızı anlatacağız.

Instagram’da Canlı Yayın Özelliğini Aktif Etmek

Son yıllarda popülerliği gittikçe artmaya başlayan sosyal mecralardan Instagram, yeni özellikler ile kullanıcı sayısını artırmayı planlıyor. İlk olarak fotoğraf paylaşım platformu olarak yayın hayatına başlayan uygulama, daha sonra Video içeriklerine de destek vermeye başlamıştı. Şimdide kullanıcılarına canlı yayın özelliği ile daha fazla özellik sunmaya başladı. Instagram üzerinden canlı yayın yapmak için yapacağınız işlemler oldukça basit.

Instagram uygulamasının en güncel sürümünü buradan buradaki Canlı yayın sürümü 10.5.0 olduğuna dikkat edin. Bu sürüm ve bundan sonraki sürümlerde canlı yayın yapabilirsiniz. Instagram’dan hikayeler sekmesine tıklayın. Kameranız açılacak ve kamera ekranında Canlı Video Başlat seçeneğine dokunun. Canlı yayın yapmaya başlayabilirsiniz.

Instagram Canlı Yayınlar nasıl bulunur?

Instagram da hikayeler bölümünün olduğu yerde, Canlı yayın yapan arkadaşlarınızı görebilir ve canlı yayın başladığında bildirim alabilirsiniz.