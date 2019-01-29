Milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya platformlarından birisi olan Instagram’da gördüğünüz bir fotoğrafı veya bir videoyu galerinize eklemek istiyorsunuz. Nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız yazımız sizin için faydalı olacağını düşünüyoruz.

İşte Instagram’dan fotoğraf ve video indirmenin yolunu sizler için araştırdık.

Hem Google Play Store’da hem de Apple Store’da büyük bir kullanıcı kitlesine hitap eden Instagram’da, bir paylaşım gördünüz. Paylaşımı çok beğendiniz veya düzenlemek istiyorsunuz. Ancak, gönderiyi indiremiyorsunuz. Galerinize eklemek artık oldukça kolay. Instagram’dan video ve fotoğraf indirmenin yolu çok basit.

Öncelikle Instagram hesabınıza giriş yapın.

TELEFONA INSTAGRAM’DAN VİDEO VEYA FOTOĞRAF NASIL İNDİRİLİR?

Instagram üzerinden hem fotoğraf hem de video indirebilirsiniz. Yapacağınız bu işlemler sayesinde gönderileri indirebilirsiniz.

İlk olarak telefonunuza InstaSave uygulamasını telefonunuza kurun ve giriş yapın. Sonrasında uygulama üzerinden bir fotoğraf veya bir video indirmek için önce indirmek istediğiniz gönderinin URL‘ini alın. Gönderi URL‘ini almak içinse gönderinin sağ üst köşesinde bulunan “…” ikonundan “Paylaşım URL’sini kopyala” seçeneğine dokunmanız gerekiyor.

Son olarak tekrardan InstaSave uygulamasına dönün. Orada URL‘sini kopyaladığınız gönderiyi göreceksiniz. Burada yapmanız gereken “download” butonuna dokunmak. Bu işlemler sonucu telefonunuza kurduğunuz bir uygulamayla Instagram’dan indirmek istediğiniz fotoğraf veya videoyu indirebilirsiniz.

InstaSave’den Fotoğraf veya Video indirmek için tıklanıyınız.

INSTAGRAM

Instagram, sosyal medyada ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma uygulaması. Ekim 2010’da kurulduğunda, kullanıcılarına çektikleri bir fotoğraf üzerinde dijital filtre kullanma ve bu fotoğrafı Instagram’ın da dahil olduğu, sosyal medya servisleri ile paylaşma imkanı sunuldu. Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından kurulan Instagram Nisan 2012 yılında sosyal medya devi Facebook tarafından 1 milyar dolara satın alındı.

Facebook’a satılmadan önce 30 milyon kullanıcısı olan Instagram’ın Eylül 2017 itibarıyla 800 milyon kullanıcısı bulunmaktadır. 20 Haziran 2018’de San Francisco’da düzenlenen etkinlikte Instagram’ın 1 milyar kullanıcı sayısına ulaştığı açıklandı ve yeni nesil televizyon IGTV tanıtıldı.